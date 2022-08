ANÁLISIS | El destino de Cheney en Wyoming es una última prueba del dominio de Trump sobre el Partido Republicano

Oficina del FBI en Phoenix es rodeada por simpatizantes de Trump armados 0:56

(CNN) -- La ardua batalla de la representante Liz Cheney para mantener su escaño en las primarias de Wyoming este martes subraya cómo el control de Donald Trump en el Partido Republicano se está estrechando incluso cuando los desafíos legales del expresidente están aumentando. Esa dinámica plantea duras opciones para el escaso grupo de funcionarios electos y votantes republicanos que se resisten a su dominio dentro del partido.

Si Cheney pierde este martes, como se espera, el resultado pondrá un signo de exclamación en un verano que ha visto a los candidatos respaldados por Trump, casi todos los cuales se hacen eco de sus falsedades sobre las elecciones de 2020, ganar la mayoría de las primarias del partido muy disputadas. Prácticamente ningún cargo electo del Partido Republicano se ha atrevido a criticarle por las dañinas revelaciones de la comisión selecta de la Cámara de Representantes que investiga el 6 de enero de 2021 o la investigación del Departamento de Justicia sobre su manejo de información clasificada.

La flexibilización de los músculos de Trump ha frustrado las expectativas, o tal vez las esperanzas, de muchos comentaristas conservadores que tomaron sus pérdidas en varias primarias de finales de mayo en Georgia como prueba de que su influencia estaba disminuyendo. En cambio, al rechazar múltiples oportunidades de alejarse del expresidente, tanto los funcionarios republicanos como los votantes en los tres meses transcurridos han enviado un mensaje inequívoco a los escépticos de Trump de que siguen siendo la minoría subordinada del partido.

"No hay un carril en el Partido Republicano que sea viable para [una] Liz Cheney, Adam Kinzinger o Mike Madrid", me dijo Madrid, un estratega de larga trayectoria que se ha convertido en uno de los críticos republicanos más agudos de Trump. "El partido nunca va a volver a ser lo que era".

Y eso significa, al menos a corto plazo, que los líderes y los votantes de la coalición del Partido Republicano que ven a Trump como una amenaza para la democracia estadounidense se enfrentan a una dura elección. ¿Siguen apoyando a un partido que sigue esclavizado por él o lanzan un ataque más directo contra su influencia, aunque eso ayude a los demócratas en las elecciones de 2022 y 2024?

Muchos críticos de Trump esperan que las declaraciones de Cheney de este martes por la noche, si pierde, señalen su intención de reunir ese esfuerzo anti-Trump como contendiente en las primarias presidenciales del 2024, y quizás incluso en las elecciones generales como candidata independiente si el partido vuelve a nominar a Trump.

Georgia fue una anomalía

Durante todo el año han aparecido informes sin aliento sobre la supuesta erosión de la posición de Trump en el Partido Republicano, especialmente después de que sus némesis en Georgia, el gobernador Brian Kemp y el secretario de Estado Brad Raffensperger, derrotaran fácilmente a los aspirantes a las primarias que él reclutó para que se presentaran contra ellos. Axios, en una reacción típica de la respuesta en ese momento, declaró que esos resultados "arrojan dudas sobre la continua relevancia de las elecciones de 2020 para los votantes del Partido Republicano, y puede presagiar su debilitado bloqueo en el partido".

Los que afirmaban que el Partido Republicano se estaba moviendo más allá de Trump señalaban cambios objetivos y subjetivos: el creciente interés entre algunos activistas y donantes del partido en una posible candidatura para 2024 del gobernador de Florida Ron DeSantis, una cobertura menos obsesiva de cada palabra de Trump en Fox News, encuestas que mostraban un cierto declive en la proporción de votantes republicanos que querían que buscara la presidencia en 2024, y derrotas ocasionales a lo largo de la temporada de primarias para algunos de sus candidatos preferidos, como su elección marcada por el escándalo en la carrera a gobernador de Nebraska.

Sin embargo, durante el verano estadounidense, tanto los líderes republicanos como los votantes han enviado un mensaje muy diferente. En ambos frentes, los acontecimientos recientes han subrayado la continua preeminencia de Trump, hasta el punto de que los expertos que estudian la democracia ven crecientes paralelismos entre el Partido Republicano contemporáneo y los partidos obedientes que han sido subyugados por hombres fuertes de mentalidad autoritaria en otros países, como el magnate de los medios de comunicación y ex primer ministro Silvio Berlusconi en Italia y el presidente en funciones Recep Tayyip Erdogan en Turquía.

"El Partido Republicano es un partido dominado ahora por dinámicas autoritarias", afirma Ruth Ben-Ghiat, profesora de historia en la Universidad de Nueva York y autora del libro "Strongmen: De Mussolini al presente", me dijo. "Está tan domesticado y sometido por Trump a esta disciplina de estilo autoritario que no hay espacio dentro del partido para los disidentes".

Ese cambio ha sido evidente tanto en los resultados electorales como en el comportamiento de los funcionarios electos del Partido Republicano.

Como cualquier líder político, Trump no ha dado la victoria a todos los candidatos que ha respaldado. Los candidatos que se han mantenido alejados de sus falsas afirmaciones de fraude sobre las elecciones de 2020 han ganado algunas candidaturas del Partido Republicano este verano, incluyendo las contiendas para fiscal general en Minnesota y Wisconsin, y para secretario de Estado en Kansas.

Pero los candidatos que apoyan las desacreditadas afirmaciones de Trump para 2020 han experimentado una notable racha de éxitos, derrotando a menudo a candidatos respaldados por líderes republicanos más convencionales. Los negacionistas de las elecciones han conseguido una barrida de todas las nominaciones del Partido Republicano en Arizona (incluyendo gobernador, fiscal general, secretario de estado y senador de EE.UU.), superando a los contendientes apoyados por el gobernador republicano saliente Doug Ducey y el exvicepresidente Mike Pence.

Los negacionistas electorales apoyados por Trump arrasaron igualmente en las principales candidaturas de Michigan (para gobernador, fiscal general y secretario de Estado). A principios de este mes, la elección de Trump para gobernador de Wisconsin, el ejecutivo de la construcción Tim Michels, superó a la exvicegobernadora Rebecca Kleefisch (que había calificado las elecciones de 2020 de "amañadas" y contaba con el apoyo de Pence y del exgobernador Scott Walker) para la nominación del Partido Republicano. Los negacionistas de las elecciones apoyadas por Trump también ganaron este verano las nominaciones a gobernador en Kansas y Maryland, así como la de secretario de Estado en Nevada.

Un recuento reciente de CNN encontró que al menos 20 nominados del Partido Republicano de las 36 carreras de gobernador de este año han cuestionado o descartado directamente los resultados de las elecciones de 2020, y se espera que el recuento final aumente a medida que se completen las últimas nominaciones. Los negacionistas de las elecciones han ganado 10 nominaciones para la secretaría de Estado, según otra recopilación de CNN.

En un impulso paralelo, Trump ha destripado las filas de los republicanos de la Cámara de Representantes que votaron a favor de su destitución tras el atentado del 6 de enero de 2021 en el Capitolio estadounidense. De los 10 republicanos que votaron a favor del impeachment de Trump, cuatro se han retirado, tres ya han perdido las primarias del Partido Republicano (incluyendo dos en las contiendas del 2 de agosto) y Cheney, que ha quedado por detrás en las encuestas de la negadora de las elecciones apoyada por Trump, Harriet Hageman, es probable que se una a las filas de los destituidos este martes. Solo dos de los 10 han ganado las primarias para pasar a las elecciones intermedias de noviembre (Dan Newhouse, en Washington, y David Valadao, en California, quedaron entre los dos primeros en los sistemas de primarias de sus estados, en los que los candidatos de todos los partidos se presentan juntos).

Al mismo tiempo, los funcionarios electos del Partido Republicano, casi sin excepción, se han unido para defender a Trump en medio de cuestiones éticas y legales. Casi ningún líder electo del Partido Republicano expresó su preocupación por las numerosas revelaciones perjudiciales sobre su comportamiento desenterradas por la comisión del 6 de enero de la Cámara de Representantes y sus esfuerzos más amplios para anular el resultado de 2020. El senador de Florida Marco Rubio —que al igual que sus compañeros de partido, Lindsey Graham y Ted Cruz, ha pasado de ser un antagonista de Trump en las elecciones primarias presidenciales de 2016 a ser un defensor a ultranza—, marcó el tono desde el principio cuando tachó a la comisión de "circo" y "basura" antes de que hubiera celebrado una sola audiencia.

En una reciente entrevista con la televisión de Chicago, Kinzinger, el otro republicano junto a Cheney en la comisión del 6 de enero, reconoció que el silencio de los líderes republicanos mostraba que Trump, al menos por ahora, había "ganado" la batalla por el control del partido. "Quizá no iba a haber una marea de gente que se acercara, pero desde luego no pensaba que fuera a ser la única", dijo el republicano de Illinois, que no se presenta a la reelección este otoño.

Las prisas de los líderes del Partido Republicano por defender a Trump después de que el FBI ejecutara la orden de registro en su mansión de Florida —incluso antes de que se dispusiera de información sobre lo que buscaba el FBI— han ofrecido otra medida de su dominio. Una vez más, Rubio marcó el ritmo de la abyección: "Utilizar el poder del gobierno para perseguir a los oponentes políticos es algo que hemos visto muchas veces en las dictaduras marxistas del tercer mundo. Pero nunca antes en Estados Unidos", tuiteó Rubio el día del registro.

Solo después de que un aparente partidario de Trump atacara una oficina del FBI en Ohio la semana pasada —y de que proliferaran las amenazas violentas contra las fuerzas del orden federales en la derecha—, algunos republicanos (incluido Rubio) matizaron sus críticas con denuncias de violencia o elogios a las fuerzas del orden federales.

Los paralelos internacionales sugieren que la lealtad del Partido Republicano a Trump no se desvanecerá pronto

La probable derrota de Cheney este martes pondrá fin a estas demostraciones de fuerza de Trump. Para los expertos que estudian los movimientos autoritarios, sigue un patrón evidente en otros países.

Ben-Ghiat señala que en Italia, el partido de Berlusconi, Forza Italia, se mantuvo firme durante años a pesar de una interminable sucesión de escándalos financieros, políticos y sexuales que recuerdan a las tribulaciones de Trump. Como escribió en su libro "Strongmen", el "culto a la personalidad de Berlusconi no dejó a Forza Italia ningún espacio para desarrollar una identidad política independiente de él y ningún respiro de sus interminables problemas judiciales, escándalos y pruebas de lealtad".

Ella ve que la misma dinámica se está endureciendo entre los republicanos. "Desde el 6 de enero [de 2021], el partido se ha radicalizado mucho más", me dijo. "Cuando los partidos hacen estos tratos con estos demagogos carismáticos se adhieren a ellos hasta el final".

Susan Stokes, directora del Chicago Center on Democracy de la Universidad de Chicago, ve otro paralelismo internacional con la continua deferencia del Partido Republicano hacia Trump. "El caso que salta a la mente", me dijo, "es el de Erdogan y su partido, el AKP en Turquía, donde tienes un líder muy carismático y persuasivo que siempre tiene una narrativa para explicar las cosas que, a nuestros ojos, es súper loca, pero consigue que la gente se la crea".

Al igual que Ben-Ghiat, Stokes dice que los precedentes internacionales la dejan escéptica de que el Partido Republicano rechace la dirección de Trump —o incluso se aleje de Trump personalmente— en un futuro cercano. Madrid también está de acuerdo en que los republicanos críticos con Trump deben reconocer que sus fuerzas siguen siendo inequívocamente la facción gobernante del partido.

"Lo que estamos presenciando ahora mismo es simplemente la calcificación del establishment, ya que él se ha hecho con el control del partido", dice Madrid. "No se puede desafiar a este partido" y ganar las primarias dentro del partido, salvo en contadas ocasiones, añade.

Pero eso no significa que los republicanos que se resisten a la dirección de Trump no tengan influencia sobre la dirección del Partido Republicano, argumenta Madrid. Dependiendo de cómo se pregunte en las encuestas, entre una quinta y una cuarta parte de los votantes republicanos autoidentificados (y a veces más) rechazan las mentiras de Trump sobre las elecciones, creen que actuó de forma incorrecta el 6 de enero o en cómo impugnó el resultado de 2020 o que sus declaraciones alentaron la violencia antes de la insurrección.

Madrid dice que si incluso alrededor de la mitad de esos votantes retuvieran su apoyo a los cargos republicanos que permiten a Trump, o al propio Trump si su partido lo vuelve a nominar en 2024, el partido no podría sobrevivir a esas deserciones en unas elecciones generales. "Realmente no hay apalancamiento dentro del partido para ese 20% de republicanos", dice. "Hay apalancamiento en las elecciones generales porque esencialmente tendrán poder de veto" sobre si un republicano puede ganar la Casa Blanca en 2024.

Al igual que muchos republicanos opuestos a Trump, Madrid quiere y espera que Cheney se presente a las primarias presidenciales del Partido Republicano de 2024 para intentar aglutinar a la minoría de votantes del partido resistentes al expresidente en una facción más unificada. Si el Partido Republicano lo vuelve a nominar, Madrid y los escépticos de Trump de ideas afines argumentan que Cheney debería intentar desviar a los votantes de derechas que difícilmente votarían a un demócrata presentándose como independiente conservador en las elecciones generales.

Si Cheney proporciona "un estandarte en torno al cual reunirse", predice Madrid, la franja crítica de votantes tradicionalmente de tendencia republicana —muchos de ellos suburbanos con educación universitaria que desertaron de Trump en 2020 en estados clave como Pensilvania, Georgia y Arizona— aumentaría en 2024.

Otros críticos de Trump no están tan seguros de que una candidatura independiente de Cheney a las elecciones generales, si se diera el caso, no ayudaría más que perjudicaría al expresidente al dividir a los votantes hostiles a él.

La cuestión más importante puede ser que la decisión del Partido Republicano de redoblar su compromiso con Trump, incluso cuando las múltiples investigaciones sobre sus acciones descubren nuevas pruebas, subraya hasta qué punto los dirigentes y las bases del partido se han alistado plenamente en sus esfuerzos por desestabilizar la democracia estadounidense.

"¿A dónde vas con eso?", pregunta Stokes. "No veo a dónde se va, excepto en la dirección de una completa crisis constitucional, el estancamiento y la violencia. Ese es un pensamiento realmente aterrador".