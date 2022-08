El excapitán de bomberos que tomó fotografías del accidente de Kobe Bryant abandonó repetidamente el estrado en juicio en Los Ángeles

Vanessa Bryant gana una demanda a Los Ángeles 0:52

Los Ángeles (CNN) -- Un excapitán de bomberos del condado de Los Ángeles abandonó el estrado de testigos tres veces durante el testimonio de este lunes mientras se le preguntaba si tomó fotos de los restos de Kobe Bryant en el accidente de helicóptero de 2020 en el que murieron Bryant, su hija Gianna, de 13 años, y otras siete personas.

Citando el estrés de trabajar en el accidente, Brian Jordan se resistió a las preguntas que lo llevaron de vuelta a sus acciones ese día, cuando los abogados de la viuda de Kobe Bryant, Vanessa, afirmaran que un ayudante del sheriff lo guió para tomar fotografías de la escena del accidente, incluidos los restos de las víctimas.

"¿Estaban los restos de Kobe Bryant entre las fotos?", preguntó el abogado de Bryant, Luis Li, antes de ser interrumpido por Jordan.

"Necesito un descanso, necesito un descanso", dijo Jordan mientras se ponía de pie. "Lo siento, su señoría", dijo mientras salía del estrado la primera de tres veces.

Nuevos detalles del accidente en el que murió Kobe Bryant 1:05

En un momento, Li notó en el interrogatorio que Jordan salía con su abogado cada vez.

Steven Haney, el abogado de Jordan, le dijo a CNN que la salida de su cliente de la sala del tribunal no se debió a cuestiones legales, sino a una reacción a “una afección médica asociada con su visualización de la escena del accidente y que le causa un trauma”.

Jordan dijo repetidamente que no recordaba haber tomado fotografías porque ha bloqueado ese día de su memoria desde su retiro a principios de 2021.

Más tarde, cuando otro abogado demandante le preguntó a Jordan si tomó fotos de partes específicas del cuerpo de Kobe Bryant, Jordan dijo: "La forma en que se vio toda la escena, eso me perseguirá para siempre, y disculpe porque estoy a punto de tomarme otro descanso".

A veces, Jordan rechazó las preguntas directas de los abogados sobre qué fotografió exactamente ese día y por qué.

"La única razón por la que estoy sentado aquí es porque alguien metió mi nombre en todo esto", dijo Jordan en el estrado de los testigos. Dijo que un supervisor le pidió que tomara fotografías del sitio como parte de la respuesta del departamento de bomberos al accidente.

"Tal vez ese fue el día en que debería haber sido insubordinado", dijo Jordan desafiante.

En un momento, Haney, el abogado de Jordan que no es uno de los abogados que representan al acusado en el condado de Los Ángeles, objetó desde cerca de la galería de la sala del tribunal una pregunta hecha por los demandantes, diciendo "pregunta y responde". Cuando el juez se dio cuenta de quién estaba haciendo la objeción, le ordenó a Haney que no hiciera más objeciones.

El luto por la muerte de Kobe Bryant está latente 5:01

La demanda de Vanessa Bryant por las fotos de Kobe

La demanda civil federal de Vanessa Bryant alega que el condado invadió su privacidad y no pudo contener por completo la difusión de las fotos, lo que provocó que ella temiera que las imágenes pudieran aparecer en línea en cualquier momento.

El condado de Los Ángeles sostiene que las fotos eran parte de la fotografía necesaria del lugar del accidente y que contenía suficientemente su difusión, argumentando que las fotos nunca han aparecido en línea.

El testimonio continuó con una serie de agentes del condado de Los Ángeles que recibieron y compartieron fotos delicadas entre ellos, uno de los cuales era un aprendiz que le mostró las fotos a un cantinero que consideraba un amigo.

"Mirando hacia atrás, ¿piensas que hubo alguna razón para que recibieras estas fotos del accidente?", preguntó el abogado demandante Craig Lavoie.

"Mirando hacia atrás hoy, no", dijo el vicesheriff Joey Cruz, aunque sostuvo que inicialmente las aceptó pensando que más tarde podría haber recibido la tarea de escribir un informe sobre el incidente.

Sobre el cantinero, Cruz agregó: “Es un amigo cercano con el que me desahogo… Me llevé demasiado lejos, algo que no debí haber hecho”.

Cruz regresará al estrado de los testigos este martes.