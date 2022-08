Trabajadores de Amazon abandonan sus puestos para reclamar mejores salarios y condiciones

Amazon amplía su línea de robótica con este nuevo acuerdo 1:14

(CNN Business) -- Una coalición de empleados de Amazon abandonaron el lunes sus puestos de trabajo en una instalación de carga aérea en San Bernardino, California, exigiendo mejores salarios y condiciones de trabajo, la última señal de que los esfuerzos de organización de los trabajadores se siguen extendiendo a lo largo de la vasta red de logística y venta al por menor del gigante tecnológico.

El grupo de trabajadores que organizó el paro se autodenomina Inland Empire Amazon Workers United, y afirmó en publicaciones en línea que más de 150 empleados participaron en su paro coordinado del lunes. Amazon, sin embargo, cuestiona esta cifra y dice que 74 trabajadores formaron parte del paro. En cualquier caso, los manifestantes representaban una fracción pequeña de los 1.500 empleados de las instalaciones aéreas de Amazon, conocidas como KSBD.

En una declaración publicada en Internet por el grupo de trabajadores, los organizadores afirmaron que habían reunido más de 800 firmas para una petición en la que se solicitaba que el salario base de las instalaciones se elevara a US$ 22 por hora frente a los US$ 17 actuales. La organización de trabajadores citó el aumento de los alquileres y del costo de vida en la zona en la declaración.

Los empleados también afirmaron que las "condiciones inseguras por el calor" siguen existiendo en muchas áreas de trabajo, y señalan que las temperaturas alcanzaron los 35 grados Celsius o más en el aeropuerto de carga de San Bernardino en dos docenas de días el mes pasado.

Así avanza Amazon en su meta ambiental por lograr carbono cero 1:11

"Trabajar en el calor se siente como si uno se estuviera sofocado", dijo una trabajadora identificada como Melissa Ojeda en el comunicado publicado por el grupo. "Tienes que tomar descansos y puedes sobrecalentarte muy fácilmente. No facilitan los descansos para que tu cuerpo se enfríe", dijo.

Amazon, "orgulloso" de las condiciones de trabajo que otorga

Paul Flaningan, portavoz de Amazon, dijo en una declaración proporcionada a CNN Business que la compañía está "orgullosa de proporcionar a los empleados a tiempo completo en nuestro centro aéreo de San Bernardino y en toda la región un salario mínimo inicial de US$ 17 por hora". Flaningan añadió que los empleados a tiempo completo pueden ganar hasta US$ 19,25 por hora y también reciben "beneficios líderes en la industria, incluyendo la atención médica desde el primer día, 401(k) con 50% de contribución de la empresa y hasta 20 semanas de licencia parental paga".

"Aunque hay muchas formas establecidas para garantizar que escuchamos las opiniones de nuestros empleados dentro de nuestra empresa, también respetamos su derecho a dar a conocer sus opiniones hacia afuera", añade el comunicado.

"Si bien siempre estamos escuchando y buscando formas de mejorar, seguimos estando orgullosos de la remuneración competitiva, los beneficios integrales y la experiencia de trabajo atractiva y segura que ofrecemos a nuestros equipos en la región", agrega.

Amazon demanda a administradores de Facebook 1:10

El paro se produce tras los esfuerzos de sindicalización en otras instalaciones de Amazon. A principios de este año, los trabajadores de un almacén de Staten Island, Nueva York, votaron para formar el primer sindicato estadounidense en la historia de Amazon. (Los trabajadores de Amazon también han presionado para sindicalizarse en una instalación de Bessemer, Alabama, y en un local de Amazon Fresh en Seattle).

Los esfuerzos de organización en curso dentro de Amazon siguen atrayendo el apoyo de los defensores de los trabajadores y de los políticos progresistas de todo el país, incluido el senador Bernie Sanders, que ha sido durante mucho tiempo un fuerte crítico de la empresa.

"Me solidarizo con los empleados de Amazon en San Bernardino, California, que han abandonado el trabajo hoy para protestar por los salarios bajos y las condiciones de trabajo inseguras", tuiteó Sanders el lunes por la noche. También se refirió al paquete de compensación total del CEO de Amazon, Andy Jassy, otorgado en 2021, y agregó: "Si Amazon puede permitirse pagar a su CEO US$ 214 millones el año pasado puede permitirse dar a sus trabajadores un aumento de US$ 5 por hora y un lugar de trabajo seguro".