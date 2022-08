Así fue la vida de Elvis Presley: familia, canciones más famosas, último concierto...

¿Te gustaría quedarte las joyas de Elvis Presley? Ahora es posible 0:52

(CNN) -- Aquí, una mirada a la vida de Elvis Presley, uno de los músicos más populares de todos los tiempos, que vendió más de 1.000 millones de discos en el mundo.

Fecha de nacimiento: 8 de enero de 1935

Fecha de fallecimiento: 16 de agosto de 1977

Lugar de nacimiento: Tupelo, Mississippi

Nombre de nacimiento: Elvis Aaron Presley

Padre: Vernon Presley

Madre: Gladys Presley Gladys Presley

Matrimonio: Priscilla (Beaulieu) Presley (1 de mayo de 1967-9 de octubre de 1973, divorciado)

Hijos: Lisa Marie, nacida el 1 de febrero de 1968

Servicio militar: en el Ejército de EE.UU en el período 1958-1960

Otros datos clave de la vida de Elvis Presley

Fue nominado a 14 premios Grammy y ganó tres. También recibió el premio Grammy Lifetime Achievement Award. Siete de sus grabaciones están en el Salón de la Fama de los Grammy.

Protagonizó 31 largometrajes y dos documentales de conciertos.

Sus ventas en Estados Unidos le valieron premios de oro, platino o multiplatino por 150 álbumes y singles diferentes.

De 1969 a 1977, Elvis dio casi 1.100 conciertos.

Elvis tuvo 18 éxitos número 1 en Estados Unidos, desde "Heartbreak Hotel" en 1956 hasta "Suspicious Minds" en 1969.

Elvis es el único intérprete en solitario que ha entrado en los salones de la fama del Rock and Roll, del Country y del Gospel.

El coronel Tom Parker, gerente personal, de negocios y financiero de Elvis, se encargó de toda la carrera de Elvis de principio a fin.

Aproximadamente 500.000 personas visitan la casa de Elvis, Graceland, cada año. Graceland se convirtió en un monumento histórico nacional en 2006.

Cronología

1953 - Conoce al productor Sam Phillips.

1954 - Graba "That's All Right" en Sun Records en Memphis, su primer éxito.

1956 - Debuta en televisión en "Stage Show".

1956 - Logra su primer sencillo número 1 con "Heartbreak Hotel".

9 de septiembre de 1956 - Aparece en "The Ed Sullivan Show".

15 de noviembre de 1956 - Se estrena su primera película, "Love Me Tender".

Marzo de 1957 - Compra Graceland por US$ 102.500.

20 de diciembre de 1960 - Se estrena "Flaming Star", el único papel cinematográfico de Elvis que no es de cantante.

29 de febrero de 1968 - Gana un Grammy en el género góspel por Mejor Interpretación Sacra por "How Great Thou Art".

3 de diciembre de 1968 - Se emite el especial de televisión "Elvis". Más tarde se lo llama "The 68 Comeback Special".

21 de diciembre de 1970 - Se reúne con el presidente estadounidense Richard Nixon en la Casa Blanca.

1971 - Recibe el premio Grammy Lifetime Achievement Award.

3 de marzo de 1973 - Gana un Grammy en el género gospel a la Mejor Interpretación Inspiradora por "He Touched Me".

1972 - Logra el que será su último éxito en el Top 10 de Estados Unidos: "Burning Love".

14 de enero de 1973 - Cerca de 1.000 millones de personas en 40 países ven especial de televisión "Elvis: Aloha from Hawaii - Via Satellite.

1 de marzo de 1975 - Gana un Grammy en el género góspel por Mejor Interpretación Inspiradora (no clásica) por "How Great Thou Art".

26 de junio de 1977 - Ofrece su último concierto, en Indianápolis.

16 de agosto de 1977 - Muere a la edad de 42 años.

8 de enero de 1993 - El Servicio Postal de Estados Unidos lanza un sello postal conmemorativo de Elvis. Se imprimen más de 500 millones, el triple de la tirada habitual para un sello conmemorativo.

2002 - Una remezcla de la canción de Elvis, "A Little Less Conversation", alcanza el Top 10 en las listas musicales de todo el mundo.

11-19 de agosto de 2007 - Primera semana anual de Elvis. Decenas de miles de personas asisten a los festejos en Graceland para celebrar el 30º aniversario de su muerte.

16 de noviembre de 2018 - El presidente Donald Trump concede a Elvis, de manera póstuma, la Medalla Presidencial de la Libertad -el más alto honor civil del país- junto con otras seis personas, entre ellas la estrella del béisbol Babe Ruth y el juez del Tribunal Supremo Antonin Scalia.