Llamada al 911 sobre accidente de Anne Heche revela el pánico de los vecinos tras el choque contra una casa en Los Ángeles

(CNN) — La llamada al 911 sobre el accidente de la actriz Anne Heche comienza con una observación estremecedora: "Un auto acaba de atravesar la casa de mi vecina".

Heche se estrelló en su Mini Cooper azul contra una casa en Los Ángeles, el 5 de agosto. Y la persona que llamó a emergencias, según se escucha en una grabación que obtuvo y publicó TMZ, no sabía que la actriz estaba al volante, ni que alguien permanecía todavía dentro del auto en ese momento. El vecino que llamó le dijo a la persona del 911 que el automóvil estaba unos 3 metros dentro de la casa.

No faltaba nadie entre quienes estaban en la casa, dijo el vecino durante la llamada. Y agregó que no estaba seguro de cuántas personas había en el automóvil cuando se estrelló.

"Alguien está abriendo la parte trasera para ver si podemos acceder porque están como atrapados… dentro del automóvil”, continuó la persona que llamó. Al fondo, una voz gritó "¡fuego!" y otra pidió mangueras, mientras el controlador del 911 intentaba determinar si el humo estaba en la casa o en el auto.

El choque de Heche contra la casa de dos pisos, en el barrio de Mar Vista, desató un incendio que 59 bomberos tardaron más de una hora en extinguir, según las autoridades. La actriz sufrió quemaduras graves y otras lesiones. Estuvo en coma hasta su muerte, el domingo 14 de agosto.

Si bien quedan preguntas sobre ese trágico día, se ha conocido información adicional acerca de los eventos que llevaron al accidente de Heche.

Una peluca roja y un encuentro matutino "al azar"

Unos 20 minutos antes de que su auto chocara contra la casa, Heche hizo una compra curiosa: una peluca roja en una peluquería en Venice, a cerca de 3 kilómetros de la escena del accidente.

Alrededor de las 10:35 a.m. de ese día, entró a la peluquería por la puerta trasera, le dijo el propietario Richard Glass al periódico Los Angeles Times.

La actriz miró las pelucas en un estante, en el área de champú, y eligió una azul. Glass le dijo que esa ya la había comprado alguien más, por lo que optó por una peluca roja, según le dijo a la publicación.

Glass reconoció a Heche y se tomaron algunas selfies. Luego, el publicó en Instagram una de esas fotos.

"Entonces conocí a @anneheche hoy y ella compró una peluca roja tan al azar", escribió en el mensaje que acompañaba la imagen.

Con una sonrisa radiante ––su cabello rubio, corto y desordenado–– Heche sostenía su nueva peluca en la foto.

Glass usó la marca de tiempo en las fotos para calcular la hora de llegada de Heche al salón, le dijo a Los Angeles Times. Resultó ser una de sus últimas fotos antes del accidente.

Cuando CNN lo contactó, Glass no quiso proporcionar más detalles. Dijo que la situación "extraña y horrible" ha sido difícil de procesar y le ha pasado factura.

"Rápidamente descubrí que es difícil navegar el... acoso cibernético de extraños, las llamadas telefónicas aleatorias y todo el alcance que surge de eso. Así como los abrumadores sentimientos de dolor que tengo al ver la pérdida trágica de la vida de alguien”, le dijo a CNN.

Cerca de 20 minutos después, un fuerte choque contra una casa de dos pisos

Poco después de pasar por la peluquería, Heche se estrelló en su auto a toda velocidad contra una casa en Los Ángeles, dijo la Policía. Imágenes de la escena mostraron la carcasa carbonizada del coche y nubes de humo.

"Un vehículo de un pasajero chocó y se detuvo dentro de una casa de dos pisos de 68,5 metros cuadrados construida en 1952, lo que causó un riesgo estructural y desató un fuerte incendio”, dijo el Departamento de Bomberos de Los Ángeles en un comunicado.

A los casi 60 bomberos les tomó unos 65 minutos extinguir las llamas y rescatar a Heche, dijeron las autoridades. La trasladaron inmediatamente a un hospital en estado crítico.

Lynne Mishele vivía en la casa con sus cachorros, Bree y Rueban, y su tortuga Marley. A duras penas lograron salir con vida, pero perdieron casi todo en el incendio, le dijo el vecino Roy Morgen a la afiliada de CNN, KCAL/KCBS. El auto de Heche se detuvo a unos 60 centímetros de donde Mishele estaba sentada, relató Morgen.

Justo antes del accidente, Heche estuvo involucrada en otro incidente de atropello con fuga, conocido como "hit and run", en inglés. Pero sus graves heridas impidieron que los agentes la interrogaran al respecto, dijo una fuente policial. Autoridades de la Policía de Los Ángeles indicaron a CNN que no se planea divulgar detalles adicionales sobre ese incidente.

Heche estaba trabajando en varios proyectos, incluido el podcast "Better Together", que destacaba las amistades significativas. En un episodio del podcast que se publicó antes del accidente, la actriz habló sobre tener un mal día. "Hoy ha sido un día único", dijo en el podcast. "No sé qué pasó, a veces los días simplemente apestan", añadió.

Ahora bien, no está claro cuándo se grabó el episodio. Tampoco se sabe mucho sobre dónde estuvo esa mañana hasta minutos antes del accidente.

Una llamada al 911 y el pánico por una víctima atrapada

La llamada al 911 da una idea del pánico que se vivió en la escena del accidente.

En el audio frenético, la persona que llamó le dijo al 911 que el automóvil iba tan rápido que llegó hasta la segunda habitación de la casa. "Como 3 metros dentro de la casa", dijo la persona que llamó.

Posteriormente, le dijo a la operadora que el automóvil estaba en llamas y que el humo se tornaba "realmente negro". Mientras, otras personas gritaban en el fondo que alguien estaba atrapado en el automóvil. Las sirenas sonaban al fondo.

"Aquí viene el paramédico", dijo la persona que llamó. La operadora instó a su interlocutor a permanecer en el teléfono hasta que los médicos comenzaran a ayudar a la víctima.

Una prueba de drogas positiva y una investigación desestimada contra Anne Heche

A Anne Heche la hospitalizaron en estado crítico tras el accidente.

Los detectives obtuvieron una orden para analizar una muestra de sangre de la actriz, y las pruebas posteriores indicaron que estaba bajo la influencia de narcóticos, dijo la Policía.

El portavoz de Heche le dijo a CNN que la actriz tenía una lesión pulmonar significativa que requería un respirador artificial, además de quemaduras graves. Su familia y amigos señalaron más tarde que ella también experimentó una lesión cerebral anóxica grave, que ocurre cuando el cerebro no recibe oxígeno.

Hasta que murió, el 14 de agosto, la mantuvieron con soporte vital para determinar si sus órganos eran viables para la donación y se encontró a alguien compatible.

La Policía de Los Ángeles inicialmente anunció que investigaba a Heche por un delito grave de conducir bajo la influencia de sustancias, después de que su análisis de sangre mostrara signos de deterioro, elevándolo de un delito menor de DUI.

Luego de su muerte, las autoridades abandonaron su investigación de delito grave por el accidente, dijo la Policía.

Josh Campbell, Chloe Melas y Cheri Mossburg, todos de CNN, contribuyeron a este informe.