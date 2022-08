El capitán sheriff declara que sus propios ayudantes no tenían por qué tomar fotos de la escena del accidente de Kobe Bryant

Zapatillas en honor a "Gigi" Bryant se agotan en solo 2 minutos 0:41

Los Ángeles (CNN) -- Los ayudantes que respondieron al accidente de helicóptero en el que murieron la estrella del baloncesto Kobe Bryant, su hija Gianna y otras siete personas no estaban autorizados para tomar fotos de la escena del accidente, dijo un capitán sheriff del condado de Los Ángeles en el tribunal este martes.

El testimonio formaba parte de una demanda civil federal presentada por la viuda de Bryant, Vanessa Bryant, que alega que el condado de Los Ángeles invadió su privacidad y no contuvo totalmente la difusión de las fotos, lo que le causó un daño emocional.

El testimonio de este martes abrió un gran agujero en la defensa del condado de que las fotografías de la escena eran válidas porque ayudaron a los primeros respondedores en un puesto de mando a planificar su respuesta.

El capitán Matthew Vander Horck, que dirige la comisaría que respondió al accidente de 2020, dijo en el estrado que las únicas personas que deben tomar fotos de la escena de un accidente de aviación son la Junta Nacional de Seguridad del Transporte y el forense.

"La única función que tienen (los ayudantes del sheriff)... es asegurar la escena, ¿verdad?", preguntó el abogado de Bryant, Luis Li.

"Sí", aceptó Vander Horck.

Li preguntó si los ayudantes deberían dejar que los investigadores federales hicieran su trabajo, y Vander Horck estuvo de acuerdo.

Sin embargo, uno de los propios ayudantes de Vander Horck testificó que un supervisor del puesto de mando le pidió ese día que tomara las fotos. Esas fotos, que incluían imágenes de restos humanos, fueron luego compartidas entre otros ayudantes del sheriff y de los bomberos, lo que dio lugar a la demanda federal por invasión de la privacidad.

Christopher Chester, cuya esposa e hija también murieron en el accidente, es un codemandante. Tanto él como Bryant alegan que viven con el temor de que las fotos vuelvan a aparecer en Internet.

Vander Horck estuvo de acuerdo con Li en que las fotografías no oficiales causan una "pérdida de confianza pública". También estuvo de acuerdo en que las políticas del condado que permiten a los ayudantes del sheriff tomar fotos de los cadáveres se aplican únicamente a las escenas de accidentes de tráfico y de crímenes, no a las catástrofes aéreas. Las fotos de la escena del accidente tampoco eran necesarias para identificar el helicóptero, dijo.

En su interrogatorio, los abogados de la defensa pusieron en duda que las declaraciones de Vander Horck se aplicaran plenamente a la situación del día del accidente.

"¿Es usted consciente de que cuando la NTSB se presentó al día siguiente lo primero que pidieron fueron fotos?", preguntó el abogado Jason Tokoro, en representación del condado.

"No, no me consta", respondió Vander Horck.

"Si nadie se enterara, no se les sancionaría"

El testimonio de Vander Horck también fue utilizado por los abogados de los demandantes para atacar el manejo del condado de las fotos una vez que se reveló que habían sido compartidas entre los ayudantes, uno de los cuales más tarde mostró algunas de las fotos a un camarero que consideraba un amigo.

Los abogados alegaron que, en lugar de abrir una investigación completa y preservar las pruebas, la Oficina de Información del Sheriff, que se encarga de la información pública, ordenó a todos los ayudantes implicados que se presentaran en su comisaría y se aseguraran de que las fotos fueran borradas.

"Si nadie se enteraba, no se les disciplinaría", dijo Vander Horck que le dijeron. "Si los medios de comunicación lo descubrieran, serían despedidos".

Vander Horck dijo que tenía reservas inmediatas con la orden de borrar las fotos, diciendo que las directivas estaban "totalmente fuera de la norma y fuera de la cadena de mando".

"No queremos ser responsables de la destrucción de pruebas en una investigación federal", dijo Vander Horck que le dijo a su superior. También dijo al tribunal que le preocupaba que las órdenes violaran la declaración de derechos de los agentes de paz del estado y pusieran potencialmente en peligro una investigación.

"Me dijeron que el sheriff... tiene plena autoridad", continuó. "Reiteré que me sentía incómodo con estas indicaciones... me dijo que este era el camino que íbamos a seguir".

En marzo de 2020, el sheriff Alex Villanueva dijo que todas las fotos habían sido borradas y que ocho ayudantes del sheriff se enfrentaban a medidas administrativas. CNN ha solicitado comentarios a Villanueva.

La defensa argumentó que una investigación más prolongada implicaría a abogados y representantes sindicales, lo que aumentaría el riesgo de que las fotos se filtrasen.

Tokoro preguntó si los implicados en una investigación "tendrían copias de las fotos", a lo que Vander Horck respondió: "Supongo".

Los abogados debaten sobre las fotos del accidente mostradas en el bar

Más temprano este martes, los abogados de Bryant difirieron con los abogados defensores del condado de Los Ángeles sobre lo que había exactamente en el teléfono de un ayudante del sheriff cuando lo sostuvo para mostrar a un camarero y compartió una risa.

Durante el interrogatorio del ayudante Joey Cruz, que recibió las fotos de su oficial de entrenamiento mientras trabajaba en el accidente en 2020, los abogados de la defensa hicieron un zoom en el video de vigilancia del teléfono de Cruz para mostrarlo desplazándose a través de un feed de Instagram en lugar de examinar las fotos del choque.

"¿Confirma esto su recuerdo de que estaba mirando sus redes sociales?", preguntó la abogada defensora Mira Hashmall.

"Sí", respondió Cruz.

Pero los abogados demandantes pidieron que se ampliara el video en otro momento.

Cuando fue interrogado por el abogado demandante Craig Lavoie, Cruz aceptó que parecía haber dejado de hacer scroll en Instagram y cambió a otra función del teléfono, que Lavoie alegó que eran fotos del lugar del accidente de Kobe Bryant. Lavoie observó entonces la reacción del camarero, que "hizo gestos con el torso y se dio un golpe en el cuello" y pidió a Cruz que lo explicara.

"No puedo explicar sus acciones", respondió Cruz. También negó haberse reído en las fotos del lugar del accidente, y dijo que los momentos en los que se le vio sonriendo en el video formaban parte de una velada de descompresión en el bar con un camarero al que consideraba un buen amigo.

Cruz dijo que sí le mostró al camarero las fotos del lugar del accidente en otra parte del video, manteniendo que fue el único momento en que mostró específicamente las fotos esa noche.

Cruz fue suspendido sin sueldo durante dos días y se le ordenó realizar tres días de formación obligatoria por violar las políticas de confidencialidad del departamento del sheriff.

Enseñar a la camarera fue "una falta de mi juicio y no fue coherente con mi formación", dijo Cruz en el tribunal.

"Si pudiera volver atrás... Haría todo de manera diferente con respecto a las fotos", dijo Cruz, señalando que su falta de juicio fue parte del estrés que sintió al trabajar en la escena del accidente dos días antes.

Recuerdan a Kobe Bryant y a su hija con una estatua 0:42

Pero los abogados demandantes cuestionaron el nivel de estrés de Cruz, señalando que nunca buscó recursos del condado para lidiar con el estrés ni se refirió a él en un informe que presentó detallando el intercambio de las fotos.

"Nunca he pasado por algo tan abrumador como esto. ... Cometí un error. ... Tuve un mal juicio", dijo Cruz.

Jerome Jackson, un abogado que representa al codemandante Chester, preguntó: "¿Una de las razones por las que tiene remordimientos es que ha herido profundamente a mi cliente?

"Sí", respondió Cruz.

"Y usted sabe que hirió profundamente a la señora Bryant", declaró Jackson.

"Sí", dijo Cruz.

Compartió las fotos mientras jugaba a "Call of Duty"

El ayudante del sheriff Michael Russell testificó este martes que obtuvo las fotos de Cruz mientras estaba fuera de servicio en la sala de redacción de la comisaría, y que más tarde dijo a los funcionarios que tenía "curiosidad" por verlas y aprender de ellas.

Al día siguiente de recibir las fotos, Russell estaba jugando al videojuego "Call of Duty" con otro ayudante de sheriff en otra comisaría cuando accedió a enviar las fotos por mensaje de texto.

Cuando se le preguntó si se trataba de un intercambio casual para él, Russell dijo: "Fue más bien para aliviar el estrés con el que lidié el día anterior".

El trabajo de Russell ese día había sido asegurarse de que solo el personal autorizado llegara al lugar, ya que las multitudes acudieron al lugar después de que se supiera que Kobe Bryant estaba a bordo del helicóptero.

Una investigación interna determinó que Russell, que nunca fue suspendido, degradado o puesto en libertad condicional, había violado las políticas al recibir y enviar las fotos de la escena del accidente.

Russell dijo al tribunal que cuando envió las fotos al otro ayudante, no se le pasó por la cabeza que hacerlo suponía una violación de la política del departamento. "Cometí un grave error", dijo.

"Si pudiera volver a ese día cuando le pedí (a Cruz) esas fotos, no lo volvería a hacer", dijo Russell. "Fue muy insensible por mi parte".