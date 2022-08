Estas compañeras de trabajo se enamoraron cuando compartían habitación de hotel

En medio de una reserva natural en Noruega está el hotel más tranquilo del mundo 1:47

(CNN) — Cuando Ida Skibenes se detuvo frente al Hotel Solstrand, tenía un nudo en el estómago, un ir y venir entre los nervios y la emoción.

El Solstrand es uno de los hoteles más hermosos de Noruega, ubicado a las afueras de Bergen, enmarcado por fiordos y hogar de más de 125 años de historia.

“Parece un castillo amarillo, casi. Es muy hermoso. Y es un lugar muy tranquilo, no hay tráfico, está junto al mar”, le dice Ida a CNN Travel.

Todos los años, el lugar de trabajo de Ida en Bergen se trasladaba a los alrededores de ensueño de Solstrand durante un par de días de trabajo remoto. Ese año, 2014, fue el primero de Ida en la empresa. Sus colegas la habían entretenido con historias de Solstrand y estaba emocionada. Pero su entusiasmo no se trataba realmente de escapar de la ciudad y relajarse entre las montañas. Se trataba de Hanna Aardal.

Hanna era compañera de trabajo de Ida. Cuando Ida comenzó en la empresa, las dos hicieron clic rápidamente, pero estaban en diferentes lugares de sus vidas. En ese momento, Ida estaba casada y se concentraba en su relación y en adaptarse al nuevo trabajo. Mientras tanto, Hanna era una madre soltera cuya hija adolescente acababa de mudarse a Estados Unidos para estudiar durante un año.

Pero a medida que pasaban los meses, sus circunstancias cambiaron. La relación de Ida se vino abajo y pasó por un divorcio. Hanna se adaptó a que su hija estuviera en el extranjero y comenzó a pasar más tiempo socializando con sus compañeros de trabajo. Con el tiempo, Hanna e Ida se hicieron más cercanas.

"Nuestras energías coincidieron", es como lo expresa Ida. "Siempre fue más divertido estar en el trabajo cuando Hanna estaba ahí".

"Creo que teníamos el mismo tipo de humor, así que nos hicimos amigas rápidamente", dice Hanna.

Hanna e Ida comenzaron a trabajar juntas en un proyecto paralelo divertido, un falso documental corto del mismo estilo que "The Office", que muestra las peculiaridades de su lugar de trabajo. La película estaba programada para ser proyectada en el retiro de Solstrand.

Las dos trabajaron en el proyecto fuera de horario y comenzaron a compartir cenas y bebidas habituales. Se enviaban mensajes regularmente, a menudo enviándose textos de buenas noches.

Reflexionando sobre este período hoy, Ida y Hanna sugieren que estaban "saliendo sin darse cuenta".

"Estaba acostumbrada a salir con hombres y nunca había tenido una relación con una mujer", dice Hanna. "Mirando hacia atrás, es un poco obvio que teníamos sentimientos la una por la otra".

Ida no sabía si Hanna estaría dispuesta a salir con una mujer. Y no sabía si sus sentimientos eran correspondidos o si estaban todos en su cabeza. Aún así, Ida sintió que había señales que sugerían que la relación era algo más.

Unas semanas antes del viaje a Solstrand, las dos se habían quedado despiertas hasta tarde en la casa de Hanna, charlando. Cuando, a las 2 a. m., Ida sugirió que debería irse a casa, Hanna la tomó de la mano y le pidió que no se fuera. Se sintió como un "punto de inflexión", al menos para Ida. Pero se fue de todos modos: ambas habían estado bebiendo y sintió que la conversación tenía que abordarse en circunstancias diferentes.

Solstrand, decidió Ida, era la oportunidad perfecta. Especialmente cuando Ida y Hanna fueron elegidas por casualidad para hospedarse juntas.

"Tenía sentimientos por Hanna, y definitivamente estaba enamorada de ella", dice Ida. "Pero si todo estaba en mi cabeza, entonces necesitaba aclarar eso. E íbamos a trabajar juntas. Así que decidí que si terminamos en la misma habitación, eso es una señal para que realmente haga algo al respecto".

Además, Solstrand era un escenario hermoso y romántico.

"Al menos si ella me hubiera rechazado, no estaría en este basurero en alguna parte. Todavía estaría en un hermoso hotel", bromea Ida.

Sincerarse

Ida sacó el tema al final del primer día en Solstrand. Era tarde en la noche y las dos mujeres estaban acostadas en sus camas gemelas separadas.

La respuesta de Hanna las sorprendió a ambas.

"Empezaba a decir 'Sé que nos hemos convertido en buenas amigas y todo eso, te amo como a una amiga'. Pero luego, mientras lo decía, me di cuenta de que, por supuesto, es algo más", recuerda Hanna.

"Me asusté cuando me dijo eso", dice Ida. "Yo estaba como, 'Espera un minuto. Esto no está sucediendo'".

Después del susto inicial, la conversación continuó.

"Hablamos, nos besamos. Y luego nos calmamos y decidimos que eventualmente resolveríamos las cosas", dice Ida.

Al día siguiente, Ida y Hanna estaban ocupadas con un día ajetreado de reuniones y presentaciones. No mencionaron lo que sucedió la noche anterior, pero era una tradición en su empresa que todos presentaran tarjetas de felicitación a sus compañeros de habitación de Solstrand al final del viaje.

En las tarjetas de Ida y Hanna, pusieron por escrito sus florecientes sentimientos. E Ida, emocionada, envió un mensaje a sus amigos cercanos con la noticia.

"Les envié un mensaje de texto con tres pulgares hacia arriba, '¡Nos besamos!'", dice Ida.

"Pero aparte de eso, lo mantuvimos en secreto durante mucho tiempo".

Hanna necesitaba algo de tiempo para aceptar sus sentimientos recién reconocidos.

"Había estado en algunas relaciones, pero sobre todo había sido madre soltera y muy autosuficiente en cierto modo, y no muy buena en las relaciones cercanas. Así que creo que fue realmente aterrador y emocionante al mismo tiempo, y confuso".

Tanto Ida como Hanna también sabían que no solo estaban arriesgando una amistad, sino también una relación laboral. Para Hanna, esto se sumó a su temor.

"Creo que tenía mucho miedo de estropear las cosas entre nosotras dos", dice Hanna. "Debido a que estábamos trabajando juntas, hubiera tenido mayores consecuencias si me equivocaba, lo que supuse que sucedería, en algún momento".

Ida y Hanna se lo tomaron con calma, pero poco a poco se acercaron aún más. Seis meses después de su conversación en Solstrand, las dos estaban en otro viaje de trabajo y decidieron que estaban listas para contárselo a sus colegas. Más tarde, de vuelta a casa en Bergen, Hanna compartió la noticia con su hija.

"Ella estaba muy feliz por nosotras", dice Hanna, recordando que su hija bromeó diciendo que habría sido extraño tener un hombre en su casa de mujeres.

"Ella salió del armario con nosotros dos años después, así que es una familia muy gay", agrega Hanna.

Regreso a Solstrand

Hanna e Ida se mudaron juntas en 2016, poco después de que compartieron la noticia de su relación con sus seres queridos. Comenzaron a hablar sobre el matrimonio y decidieron que, cuando fuera el momento adecuado, Ida sería la que propondría matrimonio.

"Me encantan las sorpresas e Ida las odia", explica Hanna.

Ida sabía exactamente dónde quería proponerle matrimonio: Solstrand. Tres años después de que expresaron sus sentimientos en voz alta por primera vez, Ida y Hanna se encontraron de regreso en el histórico hotel durante el retiro anual de la compañía. La empresa acababa de transmitir el tradicional "falso documental" de la oficina cuando Ida interrumpió el proceso.

"Simplemente se paró frente a todos y dijo: 'Hay otro video' y me dio una caja de Kleenex porque soy una llorona, lloro todo el tiempo. Y luego hizo este video realmente dulce y romántico con música, retratando nuestra relación y terminando con la propuesta".

Limpiándose las lágrimas de felicidad, Hanna dijo que sí.

"Habría sido muy incómodo si no lo hubiera hecho", bromea hoy.

"Estaba muy nerviosa", recuerda Ida. "Tal vez le dije a un par de personas antes de que fuéramos, pero cinco minutos antes de mostrar la película, corrí y les dije a todos".

Sus colegas estaban encantados y animaron a Ida, presa del pánico, a intentarlo.

"Tuve un colapso total, tomé dos copas de vino y dos cigarrillos, y luego estaba lista para hacerlo", dice Ida.

"Se sintió muy bien hacerlo en ese hotel con esas personas, porque nos acompañaron durante todo el viaje de nuestra relación. Así que fue emocionante y muy divertido. Especialmente la parte en la que llegamos a celebrar con tanta gente que nos ama y quiere que seamos felices".

Tras algunos planes de boda pospuestos por la pandemia, Ida y Hanna se casaron en el verano de 2022. La tan esperada ceremonia tuvo lugar al aire libre, en un parque de Bergen, cerca de la casa de la pareja.

"Fue una celebración realmente especial", dice Hanna, recordando un día de sol y festividades.

Embarcarse en un viaje

Hanna e Ida ya no trabajan juntas. Cuando Ida dejó la empresa hace algunos años, sus colegas le dieron una tarjeta de regalo para un fin de semana romántico en Solstrand. La pareja espera regresar y espera algún día celebrar 50 años de matrimonio en su hotel favorito.

Hanna e Ida describen sus años juntas hasta ahora como un "viaje fascinante y divertido".

"Ha sido esta sensación de tener a tu mejor amiga allí, todo el tiempo. Como, pase lo que pase, tienes a tu mejor amiga, y te hace sentir que las cosas van a funcionar eventualmente", dice Ida, quien agrega que convertirse en madrastra también ha "cambiado su vida" y le ha enseñado mucho.