Últimas noticias de la guerra de Rusia en Ucrania

El ministro ucraniano de Asuntos Exteriores, Dmytro Kuleba, dijo que un equipo de expertos internacionales está preparado para visitar la planta nuclear de Zaporiyia, ocupada por Rusia, tras una llamada con el jefe del organismo de vigilancia nuclear.

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, "está dispuesto a dirigir una delegación del OIEA a la central nuclear de Zaporiyia", dijo Kuleba en un tuit.

"Hice hincapié en la urgencia de la misión para abordar las amenazas a la seguridad nuclear causadas por las hostilidades de Rusia", añadió.

In our call, IAEA Director General @rafaelmgrossi informed me that, responding to Ukraine’s invitation, he is ready to lead an IAEA delegation to the Zaporizhzhia nuclear plant. I emphasized the mission’s urgency to address nuclear security threats caused by Russia’s hostilities.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 18, 2022