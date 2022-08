Ella es la única sobreviviente del rayo mortal que cayó cerca de la Casa Blanca. Ahora lidia con la culpa del sobreviviente

Sobreviviente de rayo en Washington conoce a pareja que ayudó a salvarla 1:05

(CNN) — Amber Escudero-Kontosta es la única sobreviviente de un rayo mortal que cayó afuera de la Casa Blanca a principios de este mes y, a pesar de haber pasado por algo que le cambió la vida y sufrió daños en los nervios, dijo que se está recupera rápidamente.

Escudero-Kontostathis, de 28 años, y otras tres víctimas soportaban una tormenta eléctrica debajo de un árbol en Lafayette Park el 4 de agosto, dijo a CNN una fuente policial a principios de este mes.

Seis rayos cayeron en medio segundo, comentó Escudero-Kontostathis este jueves en el programa "New Day" de CNN.

James Mueller de 76 años, Donna Mueller de 75 y Brooks Lambertson de 29, murieron a causa de sus heridas.

“No estoy segura de por qué soy yo quien lo logró”, dijo Escudero-Kontostathis a WUSA, afiliada de CNN. "Definitivamente tengo la culpa del sobreviviente porque si yo tuve tanta suerte, siento que todos deberían tenerla".

Plagada de daños en los nervios desde la cintura para abajo que la dejan sin sensibilidad en las piernas, Escudero-Kontostathis ahora depende de un caminador para moverse la mayor parte del tiempo.

"A veces mis piernas simplemente no quieren hacer lo que se supone que deben hacer", describió. "Se siente casi como alfileres y agujas es la mejor manera de explicarlo, pero realmente magnificado. A veces se siente como si mis pies estuvieran ardiendo o muy fríos porque los nervios no saben cómo procesar el dolor".

Escudero-Kontostathis dijo que los médicos le comentaron que nunca un paciente sobrevivió a lo que ella soportó.

"Las enfermeras de la sala de emergencias en realidad me devolvieron los latidos del corazón dos veces, y hubo 10 minutos entre esos dos latidos en los que no tenía oxígeno en el cerebro, no tenía ningún latido", afirmó.

Escudero-Kontostathis hacía campaña en el parque para Threshold Giving, una organización comunitaria que recauda fondos para organizaciones sin fines de lucro como el Comité Internacional de Rescate y la Sociedad Protectora de Animales, según WUSA.

Durante el impacto, Escudero-Kontostathis usaba zapatos Doc Martin con suelas gruesas de goma que, según dijo, probablemente ayudaron a reducir parte del impacto que absorbió, pero le da crédito a los servicios de emergencia, al personal del hospital y al Servicio Secreto de Estados Unidos por salvarle la vida.

"No salgas en una tormenta usando Docs porque eso no te salvará, eso es seguro", señaló. "Son los hacedores de milagros los que permiten que sucedan estas historias milagrosas así que ellos son los que se llevan todas las felicitaciones, toda la atención se dirige a ellos".

Una pareja de ancianos y un ejecutivo bancario murieron a causa del impacto del rayo

Escudero-Kontostathis todavía trata de reconstruir partes del tiempo que faltan en su memoria, pero recuerda haber conocido y hablado con los Mueller, que estaban de visita desde Wisconsin, antes de que todos fueran golpeados por el rayo.

"Eran personas realmente encantadoras y maravillosas", comentó. "Mi corazón se rompe constantemente por las dos familias que están pasando por esa pérdida".

Los Mueller y Lambertson fueron los muertos 10, 11 y 12 por un rayo en lo que va del año en Estados Unidos, según John Jensenius, experto del Consejo Nacional de Seguridad contra Rayos.

Lambertson, vicepresidente de City National Bank, estaba en el área por negocios desde Los Ángeles.

"Brooks fue un joven increíble que será recordado por su generosidad, amabilidad y positivismo inquebrantable", dijo su empleador en un comunicado de prensa en línea. "Su repentina pérdida es devastadora para todos los que lo conocieron y su familia, amigos y colegas aprecian los pensamientos y oraciones que han llegado de todo el país".