Un avión no descendió porque los pilotos "se quedaron dormidos" durante el vuelo

(CNN) -- Se cree que dos pilotos se quedaron dormidos y se perdieron el aterrizaje del avión durante un vuelo de Sudán a Etiopía.

El incidente tuvo lugar este lunes a bordo de un Boeing 737-800 de Ethiopian Airlines en ruta de Jartum a Addis Abeba, según un reporte del sitio de noticias de aviación comercial Aviation Herald.

Los datos obtenidos por el sitio web indican que la aeronave navegaba a 11.277 metros (37.000 pies) en piloto automático cuando no pudo descender en el Aeropuerto Internacional Addis Abeba Bole, su destino programado, el 15 de agosto.

Aparentemente, el control de tráfico aéreo no pudo comunicarse con la tripulación a pesar de haber realizado varios intentos. Sin embargo, se disparó una alarma cuando el avión se salió de la pista y continuó por la ruta.

Finalmente, la aeronave comenzó a descender y aterrizó de manera segura unos 25 minutos después.

Los datos de Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ADS-B) muestran a la aeronave sobrevolando la pista, antes de comenzar su descenso y maniobró para realizar otra aproximación.

Desde entonces, el analista de aviación Alex Macheras ha recurrido a Twitter para expresar su sorpresa por el "incidente profundamente preocupante", que sugiere que puede haber sido el resultado del agotamiento del piloto.

“La fatiga de los pilotos no es nada nuevo y continúa representando una de las amenazas más importantes para la seguridad aérea, a nivel internacional”, tuiteó el jueves.

