Casi la mitad de las muertes por cáncer en todo el mundo se deben a factores de riesgo prevenibles, sugiere un nuevo estudio

(CNN) -- A nivel mundial, casi la mitad de las muertes por cáncer pueden atribuirse a factores de riesgo prevenibles, incluidos los tres riesgos principales: fumar, beber demasiado alcohol o tener un índice de masa corporal alto, sugiere un nuevo estudio.

La investigación, publicada el jueves en la revista The Lancet, encuentra que el 44,4% de todas las muertes por cáncer y el 42% de los años saludables perdidos podrían atribuirse a factores de riesgo prevenibles en 2019.

"Hasta donde sabemos, este estudio representa el esfuerzo más grande hasta la fecha para determinar la carga global de cáncer atribuible a los factores de riesgo, y contribuye a un creciente cuerpo de evidencia destinado a estimar la carga atribuible al riesgo para cánceres específicos a nivel nacional, internacional y a nivel mundial", escribieron en el estudio el Dr. Chris Murray, director del Institute for Health Metrics and Evaluation de la Universidad de Washington, y sus colegas.

El documento, financiado por la Fundación Bill y Melinda Gates, analizó la relación entre los factores de riesgo y el cáncer, la segunda causa de muerte en todo el mundo, utilizando datos del proyecto Global Burden of Disease del Institute for Health Metrics and Evaluation.

El proyecto recopila y analiza datos globales sobre muertes y discapacidad. Murray y sus colegas se concentraron en las muertes por cáncer y discapacidad entre 2010 y 2019 en 204 países, examinando 23 tipos de cáncer y 34 factores de riesgo.

Los principales cánceres en términos de muertes atribuibles a los factores de riesgo a nivel mundial en 2019 fueron el cáncer de tráquea, bronquios y pulmón tanto para hombres como para mujeres, hallaron los investigadores.

Los datos también mostraron que las muertes por cáncer atribuibles a factores de riesgo están en aumento, aumentando en todo el mundo un 20,4% entre 2010 y 2019. A nivel mundial, en 2019, las cinco regiones líderes en términos de tasas de muerte atribuibles a factores de riesgo fueron Europa central, América, sur de América Latina y Europa occidental.

"Estos hallazgos destacan que una proporción sustancial de la carga del cáncer a nivel mundial tiene potencial para la prevención a través de intervenciones destinadas a reducir la exposición a factores de riesgo de cáncer conocidos, pero también que una gran proporción de la carga del cáncer podría no ser evitable mediante el control de los factores de riesgo actualmente estimados", escribieron los investigadores. "Por lo tanto, los esfuerzos para reducir el riesgo de cáncer deben combinarse con estrategias integrales de control del cáncer que incluyan esfuerzos para respaldar el diagnóstico temprano y el tratamiento eficaz".

El nuevo estudio "delinea claramente" la importancia de la prevención primaria del cáncer y "el creciente número de cánceres relacionados con la obesidad exige claramente nuestra atención", escribió en un correo electrónico a CNN el Dr. William Dahut, director científico de la Sociedad Estadounidense del Cáncer, que no participó en el nuevo estudio.

"Modificar el comportamiento podría llevar a que se salven millones de vidas más, eclipsando en gran medida el impacto de cualquier medicamento que haya sido aprobado", escribió, y agregó: "El impacto continuo del tabaco a pesar de aproximadamente 65 años de vinculación con el cáncer sigue siendo muy problemático".

Aunque el consumo de tabaco en Estados Unidos es menor que en otros países, las muertes por cáncer relacionadas con el tabaco siguen siendo un problema importante y afectan de manera desproporcionada a ciertos estados, escribió Dahut.

Un estudio separado, publicado a principios de este mes en el International Journal of Cancer, encontró que la proporción estimada de muertes por cáncer en 2019 atribuibles al tabaquismo en adultos de 25 a 79 años osciló entre el 16,5 % en Utah y el 37,8 % en Kentucky. La pérdida total estimada de ingresos debido a las muertes por cáncer atribuibles al tabaquismo osciló entre US$ 32,2 millones en Wyoming y US$ 1,600 millones en California.

"Además, no es ningún secreto que el consumo de alcohol, así como el aumento drástico del IMC medio, darán lugar a un número significativo de muertes por cáncer prevenibles", añadió Dahut. "Finalmente, la detección del cáncer es particularmente importante en aquellos con mayor riesgo a medida que avanzamos hacia un mundo donde la detección se basa en la precisión y es adaptable".

En un editorial que se publicó junto con el nuevo estudio en The Lancet, la Dra. Diana Safarti y Jason Gurney de la Agencia de Control del Cáncer Te Aho o Te Kahu en Nueva Zelanda escribieron que los factores de riesgo prevenibles asociados con el cáncer tienden a estar modelados de acuerdo con la pobreza.

"La pobreza influye en los entornos en los que vive la gente, y esos entornos dan forma a las decisiones de estilo de vida que las personas pueden tomar. La acción para prevenir el cáncer requiere un esfuerzo concertado dentro y fuera del sector de la salud. Esta acción incluye políticas específicas centradas en reducir la exposición al cáncer que causan factores de riesgo, como el consumo de tabaco y alcohol, y el acceso a vacunas que previenen las infecciones que causan cáncer, como la hepatitis B y el VPH", escribieron Safarti y Gurney.

"La prevención primaria del cáncer a través de la erradicación o mitigación de los factores de riesgo modificables es nuestra mejor esperanza de reducir la carga futura del cáncer", escribieron. "Reducir esta carga mejorará la salud y el bienestar, y aliviará los efectos combinados en los seres humanos y la presión de recursos fiscales dentro de los servicios de cáncer y el sector de la salud en general".