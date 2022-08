Danica McKellar, recordada por "The Wonder Years", explica por qué estudio matemáticas y dejó de actuar

Danica McKellar, aquí en 2021, apareció en "The Wonder Year's" de 1988 a 1993.

(CNN) — Danica McKellar, la actriz que interpretó a Winnie Cooper en "The Wonder Years”, dejó la actuación para estudiar una carrera en matemáticas y ahora explica por qué.

El hijo menor de McKellar, Draco, la entrevistó recientemente para ET y le preguntó: "Tenías más o menos mi edad cuando actuaste en 'The Wonder Years'. ¿Qué es lo que más recuerdas de esos años?".

McKellar dijo que era difícil equilibrar el trabajo y la escuela.

"Lo que más recuerdo era que me tocaba hacer malabares entre ser actriz y realizar mis deberes escolares", dijo. "Fueron muchas idas y venidas al tráiler de la escuela".

Mientras se tomaba un descanso de la actuación, se convirtió en una aclamada matemática. McKellar ha escrito 11 libros para niños sobre matemáticas.

Su hijo le preguntó por qué.

"¿Cuándo y por qué decidiste tomarte un descanso de la actuación y convertirte en matemática?", preguntó Draco.

"Fui a UCLA, pero cuando llegué a la universidad, a dondequiera que iba, la gente de todo el campus gritaba, ya sabes, '¡Hola, Winnie!' o '¡Oye, te amé en 'The Wonder Years!'", dijo McKellar sobre su personaje en el programa.

"No podía alejarme de eso. Así que necesitaba descubrir mi valor lejos de Winnie Cooper, y las matemáticas eran un desafío y lo hacía bien. Y me encanta esta sensación de que mi valor, las cosas importantes no tenían nada que ver con cómo me veía o con la televisión", contó.

También le dijo a su hijo que, si bien la vida como actor es difícil, lo apoyaría si eligiera ese camino.

"Draco, te apoyaré en lo que sea que quieras hacer. Te pondría en clases de actuación y ayudaría a guiarte", dijo.