Los ríos del mundo se están secando debido al clima extremo. Mira cómo se ven desde el espacio

(CNN) -- Estar atrapado "río arriba sin un remo" es una expresión para una situación difícil de la que simplemente no puedes salir. Pero si ese río se encuentra en el hemisferio norte este verano, es probable que el remo no sea útil de todos modos.

La falta de lluvia y las olas de calor implacables están secando ríos en Estados Unidos, Europa, Asia y Medio Oriente. Muchos se están reduciendo a lo largo y a lo ancho. Parches que sobresalen por encima del agua son una imagen común. Algunos ríos están tan secos que se han vuelto prácticamente intransitables.

La crisis climática causada por el hombre está alimentando el clima extremo en todo el mundo, que no solo afecta a los ríos, sino también a las personas que dependen de ellos. La mayoría de las personas en el planeta dependen de los ríos de alguna manera, ya sea para beber agua, regar alimentos, obtener energía o transportar mercancías.

Mira cómo se ven seis de estos ríos desde el espacio:

Río Colorado

El río Colorado se está secando en sus orillas y se está estrechando, ya que una sequía histórica en el oeste de EE.UU. muestra pocas señales de disminuir. El río es mantenido de manera crucial por dos de los reservas más grandes del país, y para salvaguardar la cuenca del río, el gobierno ha implementado cortes de agua obligatorios y ha pedido a los estados que lleven a cabo planes de acción adicionales.

Una de esas reservas es el lago Mead, el cual está reduciendo su tamaño a medida que los niveles de agua caen hacia el estado de "piscina muerta", el punto en el que la reserva no será lo suficientemente alta como para liberar agua río abajo a través de una presa. Sus niveles de agua han tenido una tendencia a la baja desde 2000, pero han tenido una caída aún más pronunciada desde 2020. El lago ha bajado tanto el año pasado que se han hecho descubrimientos salvajes, incluidos restos humanos en un barril de una presunta víctima de homicidio de hace décadas. Las consecuencias de la crisis del río Colorado son enormes ya que alrededor de 40 millones de personas en siete estados de EE.UU. y México dependen del agua del río para su agricultura, electricidad y para beber.

El río Yangtze

El río Yangtze en Asia se está secando en sus orillas y su lecho está emergiendo en algunas áreas. Pero son los afluentes del Yangtze los que ya están intensamente secos. China ha anunciado una alerta de sequía a nivel nacional por primera vez en nueve años, y su ola de calor es la más larga en seis décadas.

El impacto de la sequía del Yangtze ha sido enorme. En Sichuan, una provincia de 84 millones de habitantes, la energía hidroeléctrica representa alrededor del 80 % de la capacidad eléctrica. Gran parte de eso proviene del río Yangtze y, a medida que su flujo se ralentiza, la generación de energía ha disminuido, lo que ha llevado a las autoridades a ordenar el cierre de todas sus fábricas durante seis días. La provincia está recibiendo la mitad de la lluvia que suele tener y algunas reservas se han secado por completo, según la agencia estatal de noticias Xinhua.

El río Rin

El Rin comienza en los Alpes Suizos, fluye a través de Alemania y los Países Bajos y luego fluye hasta el mar del Norte. Es un canal crucial para el transporte marítimo europeo, pero en este momento es una pesadilla para navegar.

Partes del lecho del río han emergido por encima de la superficie del agua, lo que significa que los barcos que intentan navegarlo deben sortear una serie de obstáculos, lo que ralentiza todo el proceso.

El Rin tiene muchos anchos diferentes a lo largo del camino, incluso en Kaub, justo al oeste de Frankfurt, Alemania, donde los niveles de agua han caído hasta 32 centímetros (12,6 pulgadas). Las compañías navieras generalmente consideran que cualquier cosa por debajo de los 40 cm en el Rin es demasiado baja para molestarse, y en Kaub, menos de 75 cm generalmente significa que un buque portacontenedores tiene que reducir su carga a alrededor del 30 %, según economistas de Deutsche Bank. Los bajos niveles de agua también significan que las empresas pagan por diques más altos para pasar, y todos estos factores hacen que el envío sea más costoso, un costo que generalmente se traslada a los consumidores.

El río Po

El río Po atraviesa la parte superior de Italia y fluye hacia el este hacia el mar Adriático. Se alimenta de la nieve del invierno en los Alpes y de las fuertes lluvias de la primavera, y tiene una fuerte caída que genera un flujo rápido. Por lo general, las inundaciones devastadoras suelen ser el problema más común de este río.

Pero ahora, el Po se ve muy diferente. El invierno fue seco en el norte de Italia, por lo que la nieve proporcionó poca agua, y la primavera y el verano también han sido secos, sumiendo a la región en la peor sequía que ha experimentado en siete décadas. Está tan seco que recientemente se encontró una bomba de la era de la Segunda Guerra Mundial en medio de sus aguas.

Un gran problema es que millones de personas dependen del Po para su sustento, principalmente a través de la agricultura. Alrededor del 30 % de los alimentos de Italia se producen a lo largo del Po, y algunas de las exportaciones más famosas del país, como el queso parmesano, se elaboran aquí.

El río Loira

El Loira en Francia es el sustento de un valle de viñedos que producen algunos de los vinos más famosos del mundo. El río se extiende a lo largo de unas 965 kilómetros (600 millas) y se considera el último río salvaje de Francia, que alberga ecosistemas biodiversos en todo el valle, muchos de los cuales están protegidos por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

Partes del río ya son bastante poco profundas, pero sus niveles y flujo pueden cambiar rápidamente con el clima y a medida que la nieve se derrite. Algunas secciones están tan secas por la falta de lluvia y el calor extremo que la gente puede cruzar a pie.

Las imágenes de satélite de la ciudad francesa de Saumur muestran más lecho de río que agua expuesta en el Loira. Los parches de tierra a su alrededor en el valle son en su mayoría marrones y marchitos; hace un año, eran exuberantes y verdes. Las autoridades están liberando agua de las represas en el río, principalmente para garantizar que haya suficiente agua para enfriar cuatro plantas de energía nuclear que se encuentran a lo largo de él.

El río Danubio

El Danubio es el río más largo de Europa occidental y un canal de navegación crucial que atraviesa 10 países. En Rumania, Serbia y Bulgaria, los trabajadores están dragando el río solo para asegurarse de que los barcos aún puedan navegarlo.

No está en una condición tan terrible como otros ríos de Europa, pero países como Hungría dependen tanto del Danubio para el turismo que los impactos ya se están sintiendo. Algunos cruceros no han podido atravesar partes del río ni siquiera para llegar a Hungría. Los cruceros que todavía están funcionando no pueden detenerse en sus rutas normales porque muchas estaciones han tenido que cerrar a medida que bajan los niveles de agua en las orillas de los ríos. Un barco de 1.600 toneladas promedio ahora solo puede navegar el tramo húngaro sin carga, según la oficina de turismo del país.

Julia Buckley, Laura He, Angela Fritz y Rachel Ramirez de CNN, así como la periodista Barbie Nadeau, contribuyeron a este reporte.