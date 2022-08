Carro bomba mata a la hija del “guía espiritual” de la invasión de Putin a Ucrania, según medios rusos

Darya Dugina, la hija del influyente filósofo ruso Alexander Dugin, vista aquí en una publicación de Telegram sin fecha, murió en la explosión de un automóvil el sábado, según los medios estatales rusos.

(CNN) -- Las autoridades rusas informaron el domingo que se abrió una investigación por asesinato después de que la hija del influyente filósofo ultranacionalista Alexander Dugin fuera asesinada por un carro bomba en las afueras de Moscú.

El Comité de Investigación de Rusia dijo que creía que alguien planeó y ordenó la explosión del automóvil que mató a Darya Dugina, según las pruebas ya recopiladas de la explosión. “Teniendo en cuenta los datos ya obtenidos, la investigación cree que el crimen fue planeado previamente y tuvo un carácter ordenado”, dijo el comité investigador en un comunicado el domingo.

Dugina murió en el lugar después de que "un artefacto explosivo, presuntamente instalado en el Toyota Land Cruiser, estallara en la vía pública y el automóvil se incendiara" alrededor de las 9:00 p.m., hora local del sábado, cerca de la aldea de Bolshiye Vyazemy, indicó el servicio de prensa del Comité de Investigación de Rusia, según informó la agencia estatal de noticias rusa TASS.

El padre de Dugina es un autor e ideólogo ruso, al que se le atribuye ser el arquitecto o "guía espiritual" de la invasión rusa de Ucrania. Se supone que tiene una influencia significativa sobre el presidente de Rusia, Vladimir Putin y la revista Foreign Affairs lo describió como "el cerebro de Putin".

Tanto Dugin como su hija han sido sancionados por Estados Unidos. El Reino Unido sancionó a Dugina en julio por ser "una contribuyente frecuente y de alto perfil de desinformación en relación con Ucrania y la invasión rusa de Ucrania en varias plataformas en línea", escribió.

Los videos de la explosión mostraron un vehículo en llamas al costado de la carretera y partes de automóviles destrozadas esparcidas por el área circundante. Un video no verificado parece mostrar a Dugin en la escena.

Un amigo de Dugina le dijo a TASS que creía que el verdadero objetivo de la explosión era el padre de Dugina, o posiblemente ambos, ya que el automóvil pertenecía a Alexander.

"Es el auto de su padre", dijo Andrei Krasnov a TASS. "Dasha (Darya) conduce otro automóvil, pero ella condujo su automóvil hoy, y Alexander se fue por separado", comentó a TASS Krasnov, jefe del movimiento social Russky Gorizont (Russian Horizon) y conocido personal de la familia de Dugina.

Un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia insinuó que las estructuras estatales ucranianas fueron responsables de la explosión, una afirmación que las autoridades ucranianas han negado.

"Si se confirma el rastro ucraniano... entonces deberíamos hablar sobre la política de terrorismo de Estado implementada por el régimen de Kyiv", dijo la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, en una publicación de Telegram. “Ha habido muchos hechos acumulados a lo largo de los años: desde llamados políticos a la violencia hasta el liderazgo y la participación de las estructuras estatales ucranianas en los crímenes”, afirmó.

Ucrania negó categóricamente el domingo cualquier participación en la explosión del automóvil. "Ucrania definitivamente no tiene nada que ver con esto porque no somos un estado criminal, como lo es la Federación Rusa, y más aún, no somos un estado terrorista", dijo Mykhailo Podoliak, asesor del jefe de la Oficina del Presidente de Ucrania, en una entrevista en la televisión ucraniana.

"Las llamas lo envolvieron por completo"

Cuando Dugina "giró hacia la carretera Mozhaiskoye cerca del pueblo de Bolshiye Vyazemi, hubo una explosión, el automóvil se incendió de inmediato", describió Krasnov a TASS.

"Las llamas lo envolvieron por completo. Perdió el control porque conducía a gran velocidad y voló hacia el lado opuesto de la carretera", agregó Krasnov, citado por TASS.

Mientras tanto, peritos forenses, investigadores y expertos en ingeniería de explosivos inspeccionan la escena.

¿Quién es Darya Dugina?

Dugina, la hija, nació en 1992 y estudió Filosofía en la Universidad Estatal de Moscú, según TASS.

En marzo de 2022, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó a Dugina por su contribución a un artículo en el sitio web de United World International (UWI) en el que sugería que Ucrania "perecería" si fuera admitida en la OTAN. Dugina fue la editora en jefe de UWI.

Afirmó también en una entrevista reciente con el canal de noticias ruso, 1RNK, que las atrocidades que ocurrieron durante la ocupación rusa de la ciudad ucraniana de Bucha fueron propaganda estadounidense, elegida por su similitud fonológica con "carnicero", una palabra que ella conecta con EE.UU. luego de que el presidente Joe Biden llamó a Putin "carnicero" el 29 de marzo.

CNN visitó la escena de las fosas comunes en Bucha en abril después de que las fuerzas rusas se retiraron, revelando los horrores de su ocupación al mundo. Las imágenes de cuerpos tirados en las calles de Bucha provocaron la condena internacional y las investigaciones sobre posibles crímenes de guerra rusos. Múltiples testigos presenciales y grabaciones han relacionado muchas de las atrocidades con soldados rusos.

Su padre también fue sancionado por Estados Unidos en 2015 por ser responsable o cómplice de acciones o políticas que amenazan la paz, la seguridad, la estabilidad o la soberanía o la integridad territorial de Ucrania.

Dugin, con presencia encubierta en Ucrania

El Departamento del Tesoro de EE.UU. también dijo que Alexander Dugin era un líder de la Unión de la Juventud Euroasiática, que reclutó activamente a personas con experiencia militar y de combate para luchar en nombre de la autoproclamada República Popular de Donetsk y ha declarado que tiene una presencia encubierta en Ucrania.

En una entrevista con CNN en 2017, Dugin comentó muchas similitudes entre sus ideas y las del expresidente estadounidense Donald Trump. Llamó al discurso de la toma de posesión de Trump "como si lo hubiera escrito yo mismo".

También dijo que Putin sirvió de inspiración para Trump, "una especie de... ejemplo para desafiar el statu quo, desafiar la sabiduría convencional, desafiar todos estos principios totalitarios de los globalistas y ultraliberales".

Alex Stambaugh de CNN contribuyó a este informe.