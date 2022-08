Las 5 cosas que debes saber este 22 de agosto: El radicalismo de Alexander Dugin, cuya hija murió en un carro bomba cerca de Moscú

Atentado con carro bomba en Rusia. ¿Legalizar las drogas en Colombia? Investigan a primera dama de Perú. El papa habla sobre Nicaragua. Nuevos datos sobre el megalodón. Además, se estrenó “House of the Dragon”. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1

Así es Alexander Dugin, el “guía espiritual” de la invasión de Rusia a Ucrania

Darya Dugina murió el sábado tras una explosión mientras conducía el carro de su padre, Alexander Dugin, un ideólogo de una rama virulenta del nacionalismo ruso que se ha vuelto cada vez más influyente en Moscú. Defensor a ultranza de Vladimir Putin, su pensamiento de un imperio “euroasiático” que desafía la decadencia occidental ha calado en el actual líder ruso. Lee este análisis y entérate de cómo enrarece más la crisis en Ucrania.

2

Colombia explora otros caminos para terminar guerra contra las drogas

Para muchos, Colombia es sinónimo de cárteles de la droga y narcotraficantes. Ciertamente, es uno de los mayores productores de narcóticos del mundo. Pero ahora, con un presidente que considera que la guerra contra las drogas ha sido un “completo fracaso”, se vislumbran otros caminos para acabar con este flagelo.

3

Abren investigación contra la primera dama de Perú

Lilia Paredes, primera dama del Perú, sería la coordinadora de una presunta organización criminal liderada el presidente Pedro Castillo, según un investigación preparatoria formalizada por el Equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder. Benji Espinoza, abogado de la primera dama de Perú, le dijo a CNN que la investigación contra su clienta “contiene un conjunto de deficiencias y omisiones que vamos a cuestionar”.

4

Las primeras palabras del papa Francisco sobre la situación en Nicaragua

El papa Francisco afirmó este domingo que sigue de cerca “con preocupación y dolor la situación de Nicaragua”. “Quisiera expresar mi convicción y mi esperanza de que, a través del diálogo abierto y sincero, todavía se puedan encontrar las bases para una convivencia respetuosa y pacífica”, agregó el pontífice sobre las restricciones que el gobierno de Daniel Ortega ha impuesto a la Iglesia.

5

¿Qué le espera a Jesús Murillo Karam tras su detención?

Un juez le dictó formalmente prisión preventiva por el caso Ayotzinapa al exprocurador de México Jesús Murillo Karam. El exfuncionario permanecerá en un reclusorio de la capital mexicana hasta el próximo miércoles, cuando se le realizará una segunda audiencia y se determine si irá a juicio o no. Entérate de más detalles aquí.

A la hora del café

“House of the Dragon”, la precuela de “Game of Thrones”, ya está disponible en HBO

La serie que explora el linaje de los Targaryen estrenó su primer episodio este domingo. Lee la reseña de la serie hecha por el crítico de CNN Brian Lowry.

“Dragon Ball Super: Super Hero” impacta la taquilla estadounidense

“Dragon Ball Super: Super Hero”, la película número 21 del universo Dragon Ball, se estrenó esta semana a nivel mundial y en EE.UU. ya recaudó más de US$ 20 millones, según Crunchyroll.

¿Es perder peso un objetivo de salud importante?

El índice de masa corporal es una forma controvertida de medir la salud, y es solo uno de los muchos factores asociados con los cambios en el bienestar de una persona, dicen médicos.

Nuevos datos sobre el tiburón que podría devorar una orca en 5 mordiscos

Un nuevo estudio sugiere que el tiburón extinto conocido como megalodón era un superdepredador aún más impresionante de lo que los científicos creían antes.

¿Por qué no siempre puedes tirar las baterías AA a la basura?

Es muy probable que no estés desechando tus baterías AA correctamente. Pero puede que la culpa no sea tuya. Aquí te contamos por qué.

La cifra del día

US$ 2,4 millones

Es la suma por la que se vendió un Aston Martin DB5 de 1964 que había sido propiedad del actor Sean Connery, quién interpretó al célebre agente 007 en la década de 1960.

La cita del día

"Kareem no está solo porque fue a unirse a él"

Lo dijo Shana Chappell, madre del soldado Kareem Nikoui, quien murió hace un año en un atentado terrorista durante la caótica salida de EE.UU. en Afganistán. Pero no fue la única tragedia para esta madre: ahora enterró a otro hijo que no pudo con el dolor de perder a su hermano.

Y para terminar…

El disco compacto cumplió 40 años. Mira la cobertura de CNN de su ascenso en la década de 1980

En agosto de 1982, el primer CD impreso en una fábrica fue "The Visitor" de ABBA. CNN cubrió esta nueva tecnología musical cuando sus ventas despegaron en la década de 1980.