Entre lágrimas, Casemiro se despide del Real Madrid y pone rumbo a Manchester

(Reuters) -- El centrocampista brasileño Casemiro lloró este lunes en su emotiva despedida del Real Madrid, tras un ciclo de nueve años en el club de LaLiga cargada de trofeos.

"Cuando llegué aquí no conocía a nadie. Íbamos a un país nuevo. A un club nuevo. Aquí hemos construido nuestra vida", dijo el ahora jugador del Manchester United mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas.

"El último año fue todavía más mágico con esa Champions. Tenía ese sentimiento también en mi cabeza"

"Es fácil jugar con gente como Kroos o Modric, te dan menos trabajo porque tienen todos los méritos. Todos me han dado noches increíbles", añadió el jugador de 30 años, que ganó tres ligas de fútbol, una Copa del Rey y cinco Champions League, entre otros muchos galardones.

Un emocionado presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, elogió a Casemiro por todo lo que ha hecho en el club.

"Has sido siempre ejemplar. Te has ganado el derecho a decidir tu futuro y tenemos que respetarlo", dijo Pérez.

"Ahora te marchas al Manchester United, club amigo y legendario. Donde quieras estar siempre serás imagen y embajador del Real Madrid".

"Siempre serás leyenda y serás uno de los nuestros. Hemos vivido juntos una historia maravillosa. Gracias querido 'Case', sabes lo mucho que te queremos. Gracias por ayudarnos a hacer más grande el Real Madrid", añadió Pérez.

El Real Madrid y el Manchester United confirmaron el viernes que habían llegado a un acuerdo para el traspaso de Casemiro. Los medios de comunicación británicos dijeron que el Manchester United había cerrado un acuerdo de hasta 70 millones de euros (US$ 70,06 millones).

"Ahora busco nuevos objetivos y nuevos retos. Quiero una liga diferente, una cultura nueva. La historia no la va a cambiar nadie, pero en el Manchester United no he ganado nada. Quiero ir con nuevos jugadores a por nuevos objetivos en mi vida. Tengo una gran ilusión por ello", añadió Casemiro.

Se espera que Casemiro sea presentado a los aficionados del United este mismo lunes, cuando reciban al Liverpool en Old Trafford. El Manchester United pedió sus dos primeros partidos de la temporada.