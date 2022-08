Quiénes son los negociadores del ELN a los que Petro les levantó las órdenes de captura y las acusaciones contra el Comando Central

Petro retoma negociaciones con el ELN 2:51

(CNN Español) -- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, suspendió las órdenes de captura contra los líderes negociadores de la guerrilla del ELN, para reactivar los diálogos de paz y el posible desarme de este grupo armado.

Durante un evento en el departamento de Bolívar, en el norte de Colombia, el presidente Petro dijo que al suspender las órdenes de captura y extradición que tienen los negociadores con el Ejército de Liberación Nacional, busca intentar "construir el camino, ojalá rápido y expedito, en donde esta organización deje de ser una guerrilla insurgente de Colombia".

El anuncio llega días después de que una comisión encabezada por el canciller de Colombia, Álvaro Leyva, llegara a La Habana, Cuba, para conversaciones exploratorias para retomar los diálogos de paz congelados desde 2019. El objetivo de estas conversaciones fue fijar las reglas de juego para sentarse a una eventual mesa de negociación.

La Fiscalía de Colombia dijo en 2016 que el Comando Central del ELN son responsables de 15.896 crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. Entre ellos, dijo la Fiscalía, para 2016, eran:

Estos son algunos de los negociadores y las acusaciones que tienen pendientes.

publicidad

ELN manifiesta disposición con Petro de avanzar en proceso de paz 2:35

"Antonio García", el líder del ELN

El líder del ELN es Eliécer Herlinto Chamorro, conocido con el alias "Antonio García". Ocupa ese puesto desde junio de 2021, según la organización Insight Crime, año en que Nicolás Rodríguez Bautista, alias "Gabino", que había estado al frente de la guerrilla desde la década de 1970, renunció a su cargo.

"Antonio García" nació en enero de 1956 en Mocoa, Putumayo, en el suroccidente de Colombia. Entró en el grupo guerrillero en 1975 y "ascendió con rapidez en la jerarquía de la organización" y "es considerado uno de los miembros más radicales de la organización" encargado de aumentar la capacidad militar del grupo, dice Insight Crime.

Tiene una circular roja de Interpol por secuestro, homicidio agravado y hurto calificado y agravado.

El ELN cuenta con un Comando Central formado por cinco integrantes: uno de ellos es el comandante militar, que también se desempeña como comandante de toda la organización, y el resto tienes divididas áreas de acción: asuntos políticos, asuntos internacionales, operaciones financieras y comunicaciones entre el Comando Central y los "Frentes de Guerra" en los que se organiza la guerrilla.

Durante varios años, García ha sido vocero del ELN con gobiernos de Colombia para llevar a cabo negociaciones exploratorias de paz. Fue, de hecho, junto a alias 'Gabino', quien anunció la volutand del ELN de entablar diálogos exploratorios con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos en 2014.

Entre los crímenes de los que se le acusa a 'Antonio García' están los delitos de homicidio agravado, feminicidio agravado, y rebelión agravada, así como homicidio en persona protegida y desplazamiento forzado, entre otros, según la Fiscalía.

Pablo Beltrán, segundo comandante del ELN

Israel Ramírez Pineda, alias 'Pablo Beltrán', es el segundo comandante del COCE y fue el jefe de la delegación del ELN para los diálogos de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos, que iniciaron en 2016 en Quito, Ecuador.

Ramírez Pineda nació en diciembre de 1953 en San Gil, Santander, en el noroccidente de Colombia, y estudió Ingeniería de Petróleos en la Universidad Industrial de Santander (UIS), de donde fue expulsado. Ingresó al ELN en la década de los 70.

Durante años ha sido negociador del ELN con varios gobiernos, como lo hizo con el gobierno del expresidente Andrés Pastrana para lograr un acuerdo de paz. Beltrán fue quien reveló la decisión del ELN de suspenderlos de manera indefinida, según el diario colombiano El Espectador.

Enfrenta cargos, entre otros, por homicidio, lesiones personales y terrorismo, según Interpol, que le expidió Circular roja.

Alias Aureliano Carbonell

Aureliano Carbonell, cuyo nombre real es Víctor Orlando Cubides, hace parte de la comisión de diálogo del ELN. Según consigna el diario El Espectador, es considerado como uno de los "intelectuales" de esta guerrilla. También es conocido como "Pablo Tejada".

Tiene circular roja de Interpol por el atentado terrorista contra la escuela de policía de Bogotá general Santander en 2019, un hecho por el que el gobierno del expresidente Iván Duque suspendió las negociaciones con el ELN, reportó Efe.

En una entrevista con el portal Verdad Abierta en 2020, 'Carbonell' dijo que la confrontación con otros grupos delincuenciales en el Departamento de Norte de Santander hace parte de su proyecto insurgente, y negó que el ELN tuviera vínculos con el narcotráfico.

"El ELN no tiene ninguna relación con el narcotráfico... No tiene laboratorios, no procesa (cocaína)", dijo el líder guerrillero en agosto de 2020. "El ELN tampoco está metido en la comercialización, en general... No está metido en eso".

En 2019, el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Holmes Trujillo, dijo que tanto Cubides como de otros jefes negociadores del ELN en Cuba, debían ser extraditados a Colombia por delitos de rebelión, terrorismo, homicidio simple múltiple y lesiones personales múltiples. La orden busca que paguen una condena de 40 años de prisión por una solicitud del Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Antioquia.

Otros de los negociadores del ELN para los diálogos de paz son Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias de "Pablito"; Rafael Sierra Granados, alias 'Ramiro Vargas', Isabel Torres, María Consuelo Tapias, Tomas García Laviana, Oscar Serrano y Vivian Henao.

Delitos de los que se acusa a los líderes del Comando Central del ELN

La Fiscalía de Colombia informó en 2016 algunos de los delitos de los que se le acusan al Comando Central del ELN, del que algunos de sus integrantes hacen parte del grupo de negociadores para los diálogos de paz.