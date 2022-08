¿Quién es quién en "House of the Dragon"? Estos son los actores y actrices que dan vida a los protagonistas

¿Cuáles son las mejores series de fantasía de la historia, según IMDb? 1:08

(CNN Español) -- La espera de los amantes de "Game of Thrones" llegó a su fin con el estreno del primer capítulo de la precuela "House of the Dragon".

¿Quién es quién en la nueva serie de HBO? Aquí, un repaso a los personajes y actores y actrices que los interpretan. Algunos son relativamente nuevos en la pantalla, pero probablemente a otros los recuerdes de películas y series tan icónicas como "Notting Hill" y "Doctor Who".

Paddy Considine, el rey Viserys Targaryen

El rey Viserys es el elegido por los señores de Westeros como sucesor al viejo rey, Jaehaerys Targaryen, en el Gran Consejo de Harrenhal. Es un hombre cálido, amable y decente que solo desea continuar con el legado de su abuelo. "Pero los buenos hombres no son necesariamente grandes reyes", advierte HBO en su reseña.

(Para entender el marco temporal: Viserys I es el tatarabuelo de Daenerys).

Paddy Considine es conocido por su trabajo en las películas "Dead Man's Shoes" (2004), "Bienvenidos al fin del mundo" (2013) e "In America" (2002).

También tiene experiencia en escritura y dirección. Su estreno en el terreno de los largometrajes como director fue en 2011 con "Tyrannousaur", que le valió el BAFTA al mejor debut de un guionista, director o productor británico.

Matt Smith, el príncipe Daemon Targaryen

Smith interpreta al hermano menor del rey Viserys y heredero al trono. Se lo presenta como un guerrero sin igual y jinete de dragones. Dice HBO que "Daemon posee la verdadera sangre del dragón. Pero se dice que cada vez que nace un Targaryen, los dioses lanzan una moneda al aire...".

AJ Willingham se CNN explica que su personaje "es el tipo típico de Hamlet y 'siempre un príncipe, nunca un rey'. Es un poco libertino y hay mucha tensión sexual entre él y Rhaenyra (su sobrina), lo cual es, nuevamente, normal en lo que respecta a esta familia".

El rostro de Smith es, probablemente, uno de los más reconocibles del reparto de "House of Dragon". El actor saltó a la fama cuando tenía apenas 26 años y lo ficharon para participar en la icónica serie de la BBC "Doctor Who".

Su trayectoria también incluye la famosa serie "The Crown", sobre la historia de la familia real británica, en la que interpretó al príncipe Felipe, duque de Edinmburgo.

Olivia Cooke, Alicent Hightower

Cooke interpreta a la hija de Otto Hightower, la mano del rey y la mujer más atractiva de los Siete Reinos. Es también la segunda esposa de Viserys y madrastra de Rhaenyra. Posee gracia cortesana pero también perspicacia política, dice HBO.

La actriz tuvo papeles en "Ready Player One" (2018), "Yo, él y Raquel" (2015) y "Sound of Metal" (2019), entre otras producciones.

Emma Darcy, la princesa Rhaenyra Targaryen

Rhaenyra Targaryen es la primogénita del rey (la hija que tuvo con su primera esposa) de pura sangre valyria y jinete de dragones. "Rhaenyra nació con todo... pero no nació hombre", dice HBO en su descripción.

Parece que la mayor parte de la acción de "House of the Dragon" se centrará en ella, que puede ser considerada como la Daenerys de esta serie.

Darcy participado en series como "Wanderlust" (2018), "Hanna" (2020) y "Truth Seekers" (2020), según su perfil en IMDb. Su producción con mayor reconocimiento en el sitio especializado Rotten Tomatoes es la película "Mothering Sunday" (2021).

El papel de Rhaenyra Targaryen adolescente, por su parte, lo interpreta Milly Alcock.

Steve Toussaint, lord Corlys Velaryon

Toussaint es señor de la casa Velaryon, un linaje valyrio tan antiguo como la casa Targaryen.

Conocido como la "serpiente del mar", "es el más afamado aventurero náutico de la historia de Westeros y construyó su casa hasta hacerla poderosa. Es incluso más rico que los Lannister y dirige la armada más grande del mundo".

La carrera de Toussaint empezó en 1994 con un rol en la miniserie "Las memorias de Sherlock Holmes", aunque sus papeles más reconocidos son de las producciones "Prince of Persia: The Sands of Time" (2010), "Judge Dredd" (1995) y "Shooting Dogs" (2005).

Eve Best, princesa Rhaenys Targaryen

Es jinete de dragones y esposa de lord Corlys Velaryon.

Fue descartada como heredera al trono porque el reino favoreció a su primo, Viserys, simplemente por ser hombre. HBO la describe como "la reina que nunca fue".

Best tiene una larga trayectoria que abarca la pantalla chica, el cine y el teatro.

Uno de sus papeles más conocidos es el de "El discurso del rey", película en que interpretó a Wallis Simpson, la mujer de la que se enamora el rey Eduardo VII y por quien abdica al trono británico poco después de asumir.

En 2007 y 2008 estuvo nominada a los premios Tony por sus roles en los dramas "A Moon for the Misbegotten" y "The Homecoming" respectivamente, de acuerdo a la biografía de IMDb.

En el teatro inglés ganó múltiples premios.

Fabien Frenkel, sir Criston Cole

Frenkel encarna al hijo del mayordomo del señor de Blackhaven, de ascendencia dorniense. Cole no tiene derecho a tierras o títulos. Dice la productora en su descripción de los personajes que "todo lo que tiene a su nombre es su honor y su habilidad preternatural con la espada".

Su carrera en la pantalla comenzó en 2019. Entre los títulos destacados en los que participó se incluye la miniserie de TV de 2021 "La serpiente".

Sonoya Mizuno, Mysaria

Mysaria, el persona que interpreta Mizuno, llegó a Westeros sin nada, vendida más veces de las que puede recordar. "Podría haberse marchitado... pero en lugar de eso se levantó para convertirse en la aliada más fiable —y más improbable— del príncipe Daemon Targaryen, el heredero del trono", según la presentación oficial del personaje.

Mizuno, nacida en Japón, es actriz, bailarina de ballet y modelo. IMDb destaca su participación en los trabajos del director Alex Garland "Ex Machina", Annihilation" y "Devs". Protagonizó la serie de Netflix "Manica" y tuvo papeles menores en la premiada película "La La Land" y en "The Beauty and the Beast".

Rhys Ifans, ser Otto Hightower

Sir Otto es la mano del rey, un servidor leal del trono. Según la mano, la mayor amenaza para el reino es el hermano del rey, Daemon, y su posición como heredero al trono.

Es muy, muy probable que conozcas a Ifans, tal vez no por su nombre real sino como Spike, el compañero de casa de William Thacker (Hugh Grant) en la icónica "Notting Hill" (1999).

Entre otros de sus trabajos más destacados están "The Amazing Spider-Man" (2012), "Anonymous" (2011) y "Snowden" (2016).