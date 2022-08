Últimas noticias de la guerra de Rusia en Ucrania del lunes 22 de agosto

Rusia investiga como "asesinato" la muerte de Darya Dugin y Ucrania niega su participación

Las autoridades rusas dijeron este domingo que habían abierto una investigación por asesinato después de que la hija del influyente filósofo ultranacionalista Alexander Dugin muriera por la explosión de un coche bomba en las afueras de Moscú.

El Comité de Investigación ruso dijo que cree que alguien planeó y ordenó la explosión del coche que mató a Darya Dugina, basándose en las pruebas ya recogidas de la explosión. "Teniendo en cuenta los datos ya obtenidos, la investigación cree que el crimen fue planeado de antemano y tuvo un carácter ordenado", dijo el comité de investigación en un comunicado este domingo.

Dugina murió en el lugar de los hechos después de que "un artefacto explosivo, presumiblemente instalado en el Toyota Land Cruiser, estallara en una vía pública y el coche se incendiara" en torno a las 21:00 hora local de este sábado, cerca de la localidad de Bolshiye Vyazemy, según el servicio de prensa del Comité de Investigación ruso, tal y como informó la agencia estatal de noticias rusa TASS.

El padre de Dugina es un autor e ideólogo ruso, al que se atribuye ser el arquitecto o "guía espiritual" de la invasión rusa de Ucrania. Se supone que tiene una influencia significativa sobre el presidente ruso Vladimir Putin y fue descrito como "el cerebro de Putin" por la revista Foreign Affairs.

Un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso dio a entender que las estructuras estatales ucranianas eran responsables de la explosión, afirmación que las autoridades ucranianas han negado.

"Si se confirma el rastro ucraniano... entonces deberíamos hablar de la política de terrorismo de Estado aplicada por el régimen de Kyiv", dijo la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zakharova, en un post de Telegram. "Hay un montón de hechos acumulados a lo largo de los años: desde los llamamientos políticos a la violencia hasta el liderazgo y la participación de las estructuras estatales ucranianas en los crímenes", dijo.

Este domingo, Ucrania negó enérgicamente cualquier implicación en la explosión del coche. "Definitivamente, Ucrania no tiene nada que ver con esto, porque no somos un Estado criminal, como lo es la Federación Rusa, y más aún, no somos un Estado terrorista", dijo Mykhailo Podoliak, asesor del Jefe de la Oficina del Presidente de Ucrania, en una entrevista en la televisión ucraniana.