¿Cuándo se anunciará la subida del seguro social por el COLA para 2023 y cuánto podría subir?

(CNN) -- Los beneficiarios del Seguro Social podrían ver un aumento del 10,5% en sus pagos en 2023, impulsado por el fuerte aumento de la inflación, de acuerdo con una estimación.

¿Cuánto subiría el seguro social para 2023 por el ajuste anual del coste de la vida (COLA)?

Eso añadiría unos US$ 175 a la prestación mensual promedio de los jubilados, que actualmente es de US$ 1.668, según The Senior Citizens League, un grupo de defensa que publicó la proyección en julio. Pero podría no ser suficiente para cubrir los gastos de las personas mayores si no se controla el aumento de los precios en los próximos meses.

La estimación se basa en la lectura de junio de una medida de inflación que la Administración de la Seguridad Social utiliza para calcular el ajuste anual del coste de vida (COLA por sus siglas en inglés). Aumentó un 9,8% en los últimos 12 meses, en comparación con el 9,1% anual del más amplio y conocido Índice de Precios al Consumo para Todos los Consumidores Urbanos.

¿Cuándo se anunciaría el aumento?

La cantidad que recibirán los jubilados, las personas con discapacidad y otros beneficiarios no se determinará hasta el otoño. El ajuste oficial, que la agencia publica en octubre, se basa en la inflación promedio del tercer trimestre, medida por el Índice de Precios al Consumo para Asalariados y Empleados Urbanos, conocido como CPI-W.

Si la inflación registra aumentos en los tres meses de julio a septiembre, el ajuste de 2023 podría ser del 11,4%, según The Senior Citizens League. Si la subida de los precios se suaviza, el aumento de la prestación podría ser del 9,8%.

En mayo, The Senior Citizens League estimó que el ajuste aumentaría un 8,6%, basándose en la inflación de ese momento.

Una estimación separada del Comité para un Presupuesto Federal Responsable, un grupo de vigilancia, encontró que si la tendencia actual de la inflación continúa, el ajuste sería del 11,4%. Si la inflación se mantiene en el nivel de junio, el aumento sería del 9%.

En cualquier caso, el ajuste será probablemente el mayor desde principios de la década de 1980, la última vez que las personas mayores recibieron un aumento de dos dígitos.

Las facturas superan a las prestaciones

Los beneficiarios del Seguro Social recibieron un ajuste del 5,9% para 2022. Pero la inflación lo superó, dejando a muchas personas mayores con dificultades para pagar sus facturas, dijo Mary Johnson, analista de políticas de The Senior Citizens League.

"La inflación ha sido tan alta y tan superior al COLA del 5,9% que la gente recibió que han experimentado un déficit en sus beneficios", dijo Johnson. "Si la gente no tiene ahorros adecuados para la jubilación o ahorros en efectivo a los que pueda acceder fácilmente, la gente está recurriendo más a las tarjetas de crédito para el consumo".

La mitad de las personas mayores dijeron que tuvieron que gastar sus ahorros de emergencia durante el año pasado, según una encuesta que The League realizó entre enero y marzo. Esto se compara con el 36% de una encuesta realizada el año pasado.

Casi la mitad dijo que había acudido a un banco de alimentos o solicitado cupones de alimentos, más del doble que en la encuesta de 2021. Y son más los que han solicitado ayuda para los gastos médicos y de medicamentos, así como para las facturas de los servicios públicos y el alquiler.

Las prestaciones del Seguro Social han perdido el 40% de su poder adquisitivo desde el año 2000 debido a la alta inflación, según un estudio separado de The League. El poder adquisitivo de la prestación cayó 10 puntos porcentuales entre marzo de 2021 y marzo de este año, el mayor desde que se inició el estudio en 2010. La pérdida es aún mayor ahora ya que la inflación ha seguido aumentando este año, dijo Johnson.

Es posible que las primas de Medicare sean más bajas

Sin embargo, las personas mayores deberían tener un respiro en lo que respecta a sus primas de Medicare. Tuvieron que hacer frente a un aumento del 14,5% en las primas de la Parte B para 2022, lo que elevó los pagos mensuales para los que se encuentran en el nivel de ingresos más bajo a US$ 170,10, frente a los US$ 148,50 del año pasado. Uno de los principales impulsores del incremento fue el aumento previsto del gasto debido a un nuevo y costoso medicamento para la enfermedad de Alzheimer, Aduhelm.

Sin embargo, desde entonces, el fabricante de Aduhelm ha reducido el precio, y los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid han limitado la cobertura del medicamento. La agencia dijo que tendrá en cuenta el gasto inferior al previsto en la prima de 2023.

Se espera que la prima de 2023 sea inferior a la de este año, aunque la decisión final se tomará en otoño.

Otras repercusiones

Aunque a muchos estadounidenses de edad avanzada les vendría bien el dinero extra, un ajuste importante podría perjudicar a las personas mayores con bajos ingresos. Esto se debe a que podría empujarlos por encima de los límites de ingresos para calificar para la ayuda del gobierno, como los cupones de alimentos, o requerir que comiencen a pagar impuestos sobre los beneficios.

El 39% de las personas mayores que reciben asistencia dijeron que sus beneficios se redujeron debido al fuerte ajuste de 2022, mientras que el 15% dijo que perdió el acceso a al menos un programa, según una encuesta de The Senior Citizens League.

Además, a algunos expertos les preocupa que un gran ajuste pueda agotar más rápidamente el fondo fiduciario del Seguro Social.

En su informe anual, los fideicomisarios del programa asumieron que la inflación sería del 4,5% en 2022 y del 2,3% en 2023, aunque las cifras reales probablemente estarán muy por encima de eso, dijo Charles Blahous, estratega de investigación senior en el Centro Mercatus de la Universidad George Mason y ex fideicomisario público del Seguro Social y Medicare, en un reciente foro del Comité para un Presupuesto Federal Responsable.

Sin embargo, también se espera que el fondo fiduciario del Seguro Social se beneficie de los mayores ingresos por impuestos sobre la nómina debido a los aumentos salariales y de los mayores ingresos por impuestos sobre la renta derivados de las mayores prestaciones pagadas a los beneficiarios.

El Seguro Social no podrá pagar todas las prestaciones en 2035 si el Congreso no actúa, según el último informe de los fideicomisarios.