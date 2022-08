Últimas noticias de la guerra de Rusia en Ucrania del martes 23 de agosto: Darya Dugina "murió por nuestra victoria"

Darya Dugina "murió por nuestra victoria", dice Alexander Dugin en el funeral de su hija

Alexander Dugin, filósofo ruso y aliado cercano de Vladimir Putin, señaló que su hija Darya Dugina murió por su país, durante el emotivo discurso que pronunció en un servicio conmemorativo en Moscú este martes.

"Ella murió por nuestra victoria, nuestra victoria rusa, por el bien de la ortodoxia de nuestro país, nuestro Estado", dijo.

Dugina, editora de un sitio web ruso de desinformación, murió en un coche bomba que estalló el sábado en las afueras de Moscú.

"Desde la infancia, sus primeras palabras, que por supuesto le enseñamos, fueron Rusia: nuestro estado, nuestra gente, nuestro imperio", añadió Dugin en el memorial de su hija.

"Ella no tenía miedo. Y lo último que dijo, cuando hablamos en el Festival de la Tradición, fue: 'Papá, me siento una guerrera, me siento una heroína, no quiero otro destino. Quiero estar con mi gente, con mi país'", dijo Dugin.

"En mi última conferencia, estábamos uno al lado del otro y le dije que nuestra historia es una batalla constante de luz y oscuridad. Dios y su adversario, y que ahora estamos en esto y nuestra situación política y nuestra guerra en Ucrania, pero no con Ucrania. Esto también es parte de esta guerra: la luz y la oscuridad", añadió.

Dugin dijo que "podía sentir lo feliz que ella estaba" después de que la Federación Rusa le otorgara a su hija un reconocimiento póstumo al coraje en un decreto que firmó Putin este lunes.

El presidente ruso envió sus condolencias a la familia de Dugina el lunes.

"Un crimen vil y cruel truncó la vida de Darya Dugina, una persona brillante y talentosa con un verdadero corazón ruso: amable, amorosa, comprensiva y abierta. Periodista, científica, filósofa, corresponsal de guerra, sirvió honestamente a la gente, la Patria, ella demostró con hechos lo que significa ser un patriota de Rusia", dijo Putin en un comunicado que se publicó en el canal Telegram del Kremlin.

Denis Pushilin, jefe de la República Popular de Donetsk, también expresó sus condolencias y elogió el apoyo de Dugina a la región de Donbás, diciendo que ella "vino sin miedo a las ciudades en llamas de la república para contarle al mundo la verdad sobre lo que está sucediendo en nuestro país", en declaraciones pronunciadas en su nombre durante el servicio.

Rusia ha responsabilizado a los servicios especiales ucranianos del asesinato de Dugina, informó TASS el lunes.

Ucrania ha negado cualquier participación en el asesinato de Dugina y ha calificado las afirmaciones del Servicio Federal de Seguridad de Rusia como ficción.