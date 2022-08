Últimas noticias de la guerra de Rusia en Ucrania

Ucrania "renació" el día que Rusia la invadió, dice Zelensky en su discurso del Día de la Independencia

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirma que el país "renació" el día en que Rusia lo invadió hace seis meses.

En un emotivo mensaje de video para conmemorar el Día de la Independencia de Ucrania este miércoles, Zelensky recordó el 24 de febrero, cuando dijo que los ucranianos tenían que "demostrar nuestras palabras con hechos".

"Ese día se celebró el segundo referéndum ucraniano. De nuevo, la cuestión principal. De nuevo, una elección decisiva. Pero esta vez era necesario decir "sí" a la independencia no en la papeleta, sino en el alma y la conciencia", dijo.

"Una nueva nación que surgió el 24 de febrero a las 4 de la mañana. No nació, sino que renació. Una nación que no lloró, no gritó, no se asustó. No huyó. No se rindió. No olvidó".

Zelensky rindió homenaje a los ucranianos que celebran el Día de la Independencia, enumerando las diversas formas en que se han movilizado para ayudar a su país, desde la lucha en el frente hasta la recaudación de fondos para el esfuerzo de guerra.

Anteriormente había advertido a los ucranianos que tuvieran más precaución en el Día de la Independencia, subrayando en su discurso nocturno del martes que "son posibles las horribles provocaciones rusas y los ataques brutales".

Una guerra larga: En su discurso del miércoles, el presidente se refirió a la larga duración de la guerra, señalando que Ucrania lleva "seis meses aguantando".

"Cada nuevo día es una nueva razón para no rendirse. Porque, habiendo pasado por tanto, no tenemos derecho a no llegar al final", dijo.

"¿Cuál es el final de la guerra para nosotros? Antes decíamos: la paz. Ahora decimos: victoria".

Por último, Zelensky prometió restaurar el dominio ucraniano en Crimea —que fue anexionada por Rusia en 2014— y en la región de Donbás ocupada por Rusia "sea cual sea el camino", reiterando los compromisos asumidos durante la cumbre de la Plataforma de Crimea de este martes.