Sony aumenta los precios de las consolas PlayStation 5 (PS5) en torno a un 10% a causa de la inflación y la situación económica mundial

Sony anuncia nuevas funciones para PlayStation PS5 1:09

(CNN Español) -- Sony anunció un aumento de precios de las consolas PlayStation5 (PS5) en diversos países de Europa, Latinoamérica, Canadá, África, Oriente Medio y en Asia-Pacífico argumentando que es debido a las "altas tasas de inflación mundial, así como a las tendencias adversas de diferentes monedas, que impactan a los consumidores y crean presión en muchas industrias".

El aumento del precio no afectará a Estados Unidos, mientras que en algunos países como España supondrá una subida de en torno al 10% de su valor al aumenta el precio en 50 euros (US$ 50) . En México subirá unos 1.000 pesos (US$ 50).

El comunicado oficial emitido por el presidente y CEO de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, señala que el aumento de precios es una "necesidad" por el impacto que tiene en el negocio de Sony Interactive Entertainment así como afirma que la "principal prioridad" de la compañía es "mejorar la situación del suministro de PS5 para que la mayor cantidad posible de jugadores puedan experimentar todo lo que ofrece PS5 y lo que está por venir".

El abastecimiento de consolas ha sido uno de los grandes problemas que han experimentado fabricantes de consolas de nueva generación como Sony con su PlayStation 5 o Microsoft con sus Xbox Series X y S. El origen se encuentra en "la escasez de chips, los problemas logísticos y los bots que explotan el desequilibrio entre la oferta y la demanda", según explicaba Alla Valente, analista de tecnología de Forrester, a CNN Business en diciembre de 2021.

Esto provocó que poder acceder a una consola de nueva generación se convirtiera en una tarea complicada por la poca oferta que hay y, también, que se produzca una gran especulación en el mercado de segunda mano. En España, por ejemplo, al 25 de agosto de 2022 pueden encontrarse modelos de PlayStation en sitios webs como Ebay con precios en torno a los 800 (US$ 797) y 1.000 euros (US$ 996), cuando el nuevo precio oficial recomendado de venta, contando el nuevo incremento, es de 549 euros (US$ 547).

Así será el nuevo precio de venta de las consolas PlayStation 5 por países y regiones

Europa

PS5 con Lector de Discos Ultra HD Blu-ray – €549.99 (US$ 547)

PS5 Edición Digital – €449.99 (US$ 448)

Reino Unido

PS5 con Lector de Discos Ultra HD Blu-ray– £479.99 (US$ 566)

PS5 Edición Digital – £389.99 (US$ 460)

Japón (a partir del 15 de septiembre de 2022)

PS5 con Lector de Discos Ultra HD Blu-ray – ¥60,478 yenes (US$ 442)

PS5 Edición Digital – ¥49,478 yenes (US$ 361)

China

PS5 con Lector de Discos Ultra HD Blu-ray – ¥4,299 yuanes (US$ 627)

PS5 Edición Digital– ¥3,499 yuanes (US$ 510)

Australia

PS5 con Lector de Discos Ultra HD Blu-ray – AUD $799.95 (US$ 556)

PS5 Edición Digital– AUD $649.95 (US$ 452)

México

PS5 con Lector de Discos Ultra HD Blu-ray – MXN $14,999 (US$ 753)

PS5 Edición Digital – MXN $12,499 (US$ 628)

Canadá

PS5 con Lector de Discos Ultra HD Blu-ray – CAD $649.99 (US$ 502)

PS5 Edición Digital – CAD $519.99 (US$ 401)

Aunque no mencionen a todos los países, Sony señaló que otros mercados de Europa, Latinoamérica, Medio Oriente, África y Asia-Pacífico también podrían verse afectados por las subidas de precio y recomiendan consultarlo con los distribuidores locales.