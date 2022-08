Así va el sorteo de grupos de la Champions League 2022/2023: equipos, cruces, partidos y fechas

(CNN Español) -- La espera terminó. Este jueves se realiza el sorteo de grupos de la Champions League en Estambul, Turquía (sede de la final), y quedarán definidos los lugares para cada uno de los 32 equipos clasificados al torneo de fútbol más importante del mundo a nivel de clubes.

Para el sorteo, los clasificados fueron divididos en cuatro bombos, desde donde se determina el lugar de cada club en uno de los ocho grupos del torneo (que van del A al H).

Champions League draw pots ✅

🤔 What's the toughest group you can make? #UCLdraw || #UCL pic.twitter.com/UVeUmApBWI

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 25, 2022