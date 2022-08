Así es el árbol genealógico de la casa Targaryen en "House of the Dragon" y "Game of Thrones"

¿Cuáles son las mejores series de fantasía de la historia, según IMDb? 1:08

(CNN Español) -- Desde Aegon el Dragón hasta la princesa Daenerys, la casa Targaryen de "Game of Thrones" y "House of the Dragon" tiene un complicado árbol genealógico de reyes, reinas, príncipes y princesas atravesado por las guerras y por la tradición valyriana de casar a hermanos entre sí.

Este árbol genealógico comienza con Aegon I, conocido como Aegon el Dragón o Aegon el Conquistador. Sus antepasados, tal como se explica en "Game of Thrones", lograron escapar a la Maldición de Valyria y el caos y masacre que se desataron y se establecieron en Rocadragón. "Desde ahí partieron Aegon y sus hermanas, Visenya y Rhaenys, para conquistar los Siete Reinos", dice el libro.

"Fire & Blood" de George Martin, en el que se basa la serie "House of the Dragon" que se estrenó en HBO, relata justamente "la historia de las generaciones de Targaryen que lucharon por ocupar ese emblemático asiento, hasta la guerra civil que casi destroza su dinastía", explica la página de Martin.

La línea sucesoria de reyes Targaryen que comienza con Aegon el Conquistador termina cuando destronan y matan a Aerys II, el rey Loco, y a su hijo heredero, Rhaegar. La genealogía de la familia, que ya no está en el tronto, sigue con una serie de príncipes y princesas muertos hasta llegar a al príncipe Viserys, el rey Mendigo, y a uno de los personajes más reconocidos de "Game of Thrones": la princesa Daenerys. Daenerys es, precisamente, la tataranieta de Viserys I.

Los protagonistas de la casa Targaryen en "House of the Dragon"

La lista de Targaryen es larga y confusa. Si ya empezaste a ver "House of Dragon", estos son algunos de los Targaryen a retener desde el comienza, tal como explica aquí AJ Willingham de CNN.

publicidad