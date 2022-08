Britney Spears se une a Elton John en "Hold Me Closer", su primer lanzamiento en 6 años

Britney Spears, a sus seguidores: "Me salvaron la vida" 1:27

(CNN) –– ¡La princesa del pop, Britney Spears, está de regreso!

Después de una pausa de seis años, Spears reapareció en la escena musical este viernes al lanzar "Hold Me Closer", un sencillo en colaboración con Elton John.

La canción, una versión del éxito de John "Tiny Dancer" con música dance electrónica, es el primer lanzamiento de Spears desde que ganó la batalla legal por liberarse de la tutela de su padre en noviembre pasado. Durante 13 años, esa figura legal controló su carrera y su vida personal.

El año pasado, Spears reveló que se alejó de la música y de la actuación después de que la tutela "matara" sus sueños. Su último álbum, "Glory", fue en 2016.

Antes del lanzamiento de "Hold Me Closer", Spears tuiteó: "Estoy aprendiendo que cada día es una oportunidad nueva para tratar de ser una mejor persona y hacer eso que me hace feliz".

publicidad

Y agregó que quería ser "intrépida como cuando era más joven".

Por su parte, Elton John dijo que su esposo, David Furnish, lo inspiró a unir fuerzas con Britney Spears. También señaló que cree que esta colaboración musical le dará a ella un impulso de confianza muy necesario después de un "momento tan traumático".

"Estoy muy emocionado de poder hacerlo con ella porque si es un gran éxito, y creo que puede serlo, le dará mucha más confianza de la que ya tiene. Y se dará cuenta de que la gente realmente la quiere, se preocupa por ella y quieren que sea feliz", dijo en una entrevista con el diario The Guardian.

Las reacciones al lanzamiento de Britney Spears

Un vistazo rápido a las redes sociales muestra que los seguidores parecen encantados con el lanzamiento de Britney Spears y Elton John.

"¡Qué canción tan genial y hermosa, ustedes hacen un equipo maravilloso! Te hemos extrañado mucho, Brit, no puedes imaginar lo feliz que me hace escucharte cantar de nuevo", escribió una seguidora en Twitter.

"¡Bienvenida de nuevo! ¡'Hold Me Closer' es fantástica! ¡Suenas tan bien!", dijo otro.

Sin embargo, entre los críticos de música la opinión estuvo más dividida.

Al calificar la canción con cuatro estrellas, Michael Cragg de The Guardian escribió que Spears "arroja algunos 'yeah' juguetones, improvisaciones que parecen gritos reales de alegría en lugar de las maniobras robóticas de alguien a quien llevan del estudio a un auto que la espera afuera".

Y agregó que "Spears parece insinuar que encontrará eso para sí misma nuevamente en la música. Incluso si esto es único ––y quién puede culparla si no quiere volver de tiempo completo al pop––, eso se siente suficiente."

Según Christian Allaire de Vogue, "hay algo en la voz de Britney y una pista de baile que simplemente combinan muy bien, como el vino tinto y una canasta de pan. Ella hace cosas con su tono vocal que todas las otras chicas del pop simplemente no pueden. Por eso es la verdadera princesa del pop".

Sin embargo, al escribir en el Times del Reino Unido, el crítico Will Hodgkinson no se mostró tan entusiasta. Mientras decía que "el regreso de Britney Spears debe recibirse con los brazos abiertos", describió "Hold Me Closer" como un "remix sin sangre", que "no da espacio para que Spears brille y al mismo tiempo mata la magia de la (canción) original".