Familias de mineros atrapados en México rechazan nueva estrategia de rescate y posible compensación

(CNN Español) -- Las familias de los diez mineros atrapados desde principios de agosto en la mina El Pinabete en Coahuila, México, rechazaron una nueva estrategia de rescate propuesta por el gobierno para salvar a los mineros, dijo el viernes el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

López Obrador afirmó que las familias rechazaron la nueva estrategia por el tiempo que llevaría.

“Los peritos decidieron que la otra opción era cavar el terreno para entrar a la mina. Cualquier cosa más allá de eso toma más tiempo. Antes de tomar esa decisión, les indiqué que informaran a las familias, y ellos, como usted dice, no estaban de acuerdo. No es que no quieran que rescaten a sus familiares, les parece mucho tiempo”, dijo.

Cuando se le preguntó en su sesión informativa diaria si se ofreció una compensación a las familias, López Obrador no lo negó, pero argumentó que es politiquería, "ahora lo más importante es el rescate. Por supuesto que hay una compensación, pero ese no es el punto".

"Estamos buscando cuál es la mejor opción. Y la instrucción es que no nos rindamos". López Obrador agregó que están sobre la mesa las gestiones para salvar a los mineros y la indemnización, sin tener que elegir por uno solo.