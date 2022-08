Estas son las espectaculares imágenes de un concurso de fotografía meteorológica

Estas son las impresionantes imágenes de la competencia Fotógrafo Meteorológico de 2022. 0:53

(CNN) -- Relámpagos dramáticos, fenómenos climáticos extremos, espectáculos de hielo y escenas sublimes del Sol son algunas de las imágenes impresionantes preseleccionadas para el concurso Weather Photographer of the Year 2022.



Las 22 imágenes, de las que se ofrece una selección en la galería de arriba, muestran algunos de los momentos más artísticos de la naturaleza. Esta es la séptima edición del concurso de la Royal Meteorological Society.

"Estas fotografías, ya sean tomadas con una (cámara) DSLR o con el móvil de alguien, representan la apreciación mundial compartida por la belleza del tiempo y la gran creatividad de esta creciente comunidad", dijo en un comunicado Jesse Ferrell, editor sénior de meteorología de AccuWeather, el servicio de previsiones meteorológicas que patrocina el concurso.

Según el comunicado, al concurso se presentaron fotógrafos de 119 países para la categorías principal y móvil.

1 de 16 | En una hermosa montaña de Taiwán, Rossi Fang capturó esta foto del sol derritiendo el hielo montañoso de la noche anterior. 2 de 16 | Tras una tarde nublada y lluviosa, el sol apareció entre las nubes y la niebla justo a tiempo para que Aung Chan Thar capturara esta hermosa foto del atardecer en Myanmar. 3 de 16 | Durante una hermosa y tranquila tarde en Tankerton, Kent, en Inglaterra, Brendan Conway capturó esta imagen de la gente con una espectacular puesta de sol simulada sobre el estuario del Támesis. Dice que "un espejismo adicional hizo que los edificios de Southend parecieran levitar". 4 de 16 | Días de lluvias fuertes en el Reino Unido hicieron que el agua cayera en cascada por el muro de la presa de Wet Sleddale, cerca del pueblo de Shap, en Cumbria. Andrew McCaren capturó esta foto porque quería ilustrar la intensa lluvia y los fuertes vientos que trajo al Reino Unido la tormenta Dennis en febrero de 2020. 5 de 16 | En las primeras horas de la noche, Luo Xing capturó esta foto de los relámpagos iluminando Chongqing, China. 6 de 16 | Durante la estación de los monzones en los humedales de Bengala Occidental, en la India, Shibasish Saha captó esta imagen de personas recogiendo flores acuáticas para venderlas en el mercado local. 7 de 16 | Carlos Castillejo Balsera llegó de madrugada para ver cómo se formaba una gran tormenta sobre Barcelona, España. "Mientras amanecía, pude ver una gran tromba de agua deslizándose frente al puerto. De vez en cuando, un relámpago iluminaba la escena". 8 de 16 | Dos o tres veces al año, Črni Kal, una pequeña ciudad de Eslovenia, experimenta una inversión de temperatura deja la niebla bajo el puente de la autopista. Cuando Sara Jazbar llegó, había un muro de niebla y la visibilidad se reducía a un par de metros. Sin embargo, tras esperar unas horas, apareció esta hermosa escena. 9 de 16 | Los periodos de calor extremo en la India pueden hacer que los ríos y estanques se sequen por completo, dejando a los seres humanos y a los animales en una batalla para conseguir agua. Barun Rajgaria, que tomó esta foto, explica que durante "la sequía, las mujeres y los niños del pueblo (en Purulia, Bengala Occidental) tienen que hacer pozos profundos en el río seco, en los que el agua congelada sacia la sed de los habitantes del lugar". 10 de 16 | Después de perseguir tormentas y chubascos en la isla de Wight del Reino Unido para capturar algunos increíbles arcoíris, Jamie Russell llegó a Bembridge cuando el último chubasco se marchaba. 11 de 16 | Krzysztof Tollas capturó un amanecer helado y pintoresco sobre el río Gwda en Polonia. 12 de 16 | Las fuertes lluvias en Addis Abeba inundaron las calles, pero Betel Tibebu dijo que "en esa desgracia llega la oportunidad de fotografiar". 13 de 16 | En el acantilado de Tavertet, en Barcelona, España, con el sol bajo detrás y el valle de Sau cubierto de niebla, Emili Vilamala Benito esperó hasta que apareció un espectro de Brocken. 14 de 16 | En una noche de luna llena, en medio de una tormenta que se alejaba y un último relámpago, el fotógrafo Enric Navarrete Bachs consiguió lo que él califica como "relámpago de ensueño". 15 de 16 | En Kiruna, en el norte de Suecia, Felipe Martin Menzella capturó este bello patrón de hielo en una ventana justo antes del amanecer. 16 de 16 | Una parada nocturna en Tarbet, Loch Lomond, en Escocia, y una caminata matutina con los perros Oscar y Ollie por Cruach Tairbert revelaron a Vince Campbell esta hermosa escena de niebla.

La lista de finalistas fue elegida el mes pasado por un jurado de expertos en fotografía y meteorología, que también eligió a los ganadores, añade el comunicado.

"Siempre me sorprende algo nuevo, algo que no he visto antes, o un nuevo ángulo que reaviva mi pasión por hablar del tiempo", dijo Liz Bentley, directora ejecutiva de la Real Sociedad Meteorológica del Reino Unido.

"A medida que el concurso ha ido creciendo en los últimos siete años, nos ha permitido crear una plataforma en la que se pueden contar más historias sobre la majestuosidad y lo asombroso del tiempo, y presenciar escenas de los impactos del cambio climático que pueden ayudar a impulsar la acción", añadió.

El público puede votar ahora por su finalista favorito en la página web de la Real Sociedad Meteorológica. Las votaciones se cierran el 21 de septiembre.

Los ganadores y finalistas del Weather Photographer of the Year y el Young Weather Photographer of the Year, así como el resultado de la votación del público, se darán a conocer el 6 de octubre.