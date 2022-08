Verstappen y "Checo" Pérez hacen el 1-2 en el GP de Bélgica

(CNN Español) -- El neerlandés Max Verstappen y el mexicano Sergio "Checo" Pérez, pilotos de la escudería Red Bull, tuvieron una enorme carrera este domingo y lideraron con facilidad el Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1, haciendo el 1-2 en el podio.

Verstappen cruzó la bandera a cuadros con una holgada ventaja de más de 18 segundos sobre su compañero "Checo" Pérez, quien fue su perseguidor más cercano. Su desempeñó fue inmejorable: el piloto estaba en el lugar 14 y acabó ganando la carrera.

MAX VERSTAPPEN WINS AT SPA!!! 🏆🇧🇪

From P14 to P1… What. A. Performance 💪#BelgianGP #F1 pic.twitter.com/hqFiD4YzvU

— Formula 1 (@F1) August 28, 2022