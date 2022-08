La lucha contra la sequía en California tiene una nueva herramienta: el restrictor

Residentes de California buscan medidas para ahorrar agua 2:54

(CNN) — Los hermosos cielos azules sin nubes sobre céspedes perfectamente cuidados representan una fea realidad para el Distrito Municipal de Agua de Las Vírgenes de California mientras lidia con la histórica megasequía que asola el oeste de Estados Unidos.

A pesar de la falta de lluvia considerable en meses, la alfombra de césped verde y exuberante probablemente signifique que los propietarios no están recibiendo el mensaje sobre la extrema necesidad de conservar el agua, o están ignorando las advertencias.

Pero ahora, el distrito de agua ha encontrado una manera de llamar la atención de los clientes. Cuando los representantes de servicio al cliente trabajan en los diferentes vecindarios, están atentos a cualquier violación de la restricción de agua. Y para los reincidentes, los funcionarios prueban algo nuevo: agregar limitadores de agua a las tuberías, lo que reduce drásticamente el suministro de agua de la casa.

Céspedes de los ricos y famosos

El distrito cubre algunas de las propiedades inmobiliarias más buscadas en el sur de California, al noroeste de Hollywood y Beverly Hills, incluidas las áreas a lo largo de la autopista Ventura.

Las Vírgenes importa toda su agua del Proyecto de Agua del Estado, que canaliza la escorrentía desde las montañas del norte de Sierra Nevada hasta el sur de California. Sin embargo, al final del invierno, la capa de nieve era solo el 4% de lo normal, lo que obligó a restricciones sin precedentes. Las Vírgenes solo recibe el 5% de los suministros de agua solicitados este año.

"Tenemos que complementar el agua que hemos estado recibiendo del Proyecto Estatal de Agua", dijo Mike McNutt, gerente de asuntos públicos y comunicaciones de Las Vírgenes, quien agregó que el distrito extrae agua de su embalse de Las Vírgenes, su reserva para necesidades de emergencia, justo al sur de Thousand Oaks.

En este momento, McNutt confirmó que está lleno en un 72%; a plena capacidad, es un suministro de seis meses. "Tuvimos que tomar medidas significativas para reducir el uso de agua a fin de asegurarnos de que haya una confiabilidad del agua a largo plazo, lo que significa pasar al otoño y al invierno", señaló McNutt.

Casi toda California sufre una sequía severa o peor (las tres designaciones más altas), según el más reciente monitor de sequía de Estados Unidos. Varios años severamente deficientes de lluvia y nieve han marcado una megasequía de 20 años que, según los científicos, es impulsada por condiciones más cálidas y secas provocadas por el cambio climático.

Cuando el césped se pone más verde y no es algo bueno

En vista de la escasez y la prolongada sequía, Las Virgenes ha ordenado a los residentes que reduzcan a la mitad el riego de sus instalaciones al aire libre, como exige la orden sin precedentes de su distribuidor, el Distrito Metropolitano de Agua del Sur de California.

El riego al aire libre representa el 70% del uso de agua de la mayoría de los clientes, dice el distrito de agua, por lo que reducir el riego puede tener un gran impacto en la conservación.

"Solo se les permite regar un día a la semana afuera, martes y jueves, dependiendo de si su dirección termina con un número par o impar", explicó McNutt. Además de eso, cada juego de rociadores solo puede estar encendido durante ocho minutos. "Tal vez ayude a mantener vivo algo de la hierba si la gente quiere seguir teniendo césped, pero son marrones".

CNN acompañó al representante principal de servicio al cliente de campo de Las Vírgenes, Cason Gilmer, mientras buscaba agua desperdiciada. Cuando él y su equipo conducen por el área de cobertura, están atentos al agua donde no debería salir --en las aceras y regándose por las calles hasta las alcantarillas--, o el riego exterior cuando debería estar apagado.

"Cuando está frente a nosotros y los rociadores se activan al mediodía del miércoles, es un blanco fácil para nosotros", dijo Gilmer, quien señaló que la mayoría de los clientes parecen estar haciendo su parte ahora. "Esta calle en particular estaba muy, muy verde hace dos meses".

A lo largo del viaje, el número de casas con césped verde vibrante fue superado en número por césped marrón. Algunos céspedes han sido reemplazados por césped artificial y otros han sido pintados de verde.

Los vecinos pueden delatar a los demás, incluidas las celebridades

Si alguien del distrito de agua ve desperdicio de agua, puede dejar una etiqueta en la puerta para que el propietario sepa que no está cumpliendo y lo que debe hacer. También envían anuncios publicitarios. El distrito de agua también multa a los abusadores, lo que resulta en cargos que pueden llegar a miles de dólares dependiendo del tamaño de la infracción.

California ofrece incentivos para ahorrar agua 4:08

Pero el paraíso próspero de Calabasas, dentro del territorio del distrito de agua, es el hogar de varias personas con mucho dinero. Algunos de esos nombres familiares (celebridades, músicos y atletas) han usado mucha más agua de la que deberían, según datos recientes.

Personas como Kevin Hart, Dwyane Wade y, según Los Angeles Times, Kourtney Kardashian, así como su hermana Kim.

Ninguno respondió a la solicitud de comentarios de CNN. Sin embargo, en un comunicado al Times, Wade y su esposa, la actriz Gabrielle Union, dijeron que "han tomado medidas drásticas para reducir el consumo de agua de acuerdo con las nuevas pautas de la ciudad desde que nos mudamos a nuestra casa".

Las Vírgenes dijo que todas esas celebridades están en buenos términos ahora.

"Esas celebridades específicas han trabajado muy de cerca con el distrito. Quieren hacer lo correcto... para lograr un nivel de uso de agua mucho más eficiente", dijo McNutt.

Y cuando las multas no son suficientes, es hora de traer el restrictor

Con tantos residentes adinerados, Las Vírgenes ha aprendido que algunos clientes responden más a la pérdida de agua que a la pérdida de dinero.

"Tratamos de obtener educación pública y notificaciones y cosas sobre la sequía, pero muchas personas tiran los anuncios publicitarios. Los ignoran", señaló Gilmer, quien creó una forma simple pero efectiva de llamar la atención de los usuarios galón a galón a la vez. "Yo lo llamo un poco como último recurso".

El restrictor de agua es un círculo delgado de acero inoxidable apto para alimentos con un pequeño orificio en el medio, que encaja perfectamente en el medidor de agua del cliente infractor, al que los técnicos generalmente pueden acceder desde la calle ya que los medidores son propiedad del distrito.

"Este restrictor en particular te dará alrededor de un galón por minuto. Normalmente, un medidor de tres cuartos de pulgada es de 25 a 30 galones por minuto. Entonces, con 25 a 30 galones por minuto, puedes usar tu lavavajillas y tu fregadero y tener alguien en la ducha y tal vez incluso tengas el riego encendido y nadie nota la diferencia", explicó Gilmer. "Con el restrictor puesto... su lavabo funciona bien. Su ducha funciona bien. Pero la irrigación no funcionará. Simplemente no suministrará la cantidad de agua que se demanda".

Gilmer incluso lo probó en su propia casa para ver cómo era tener su agua restringida.

"La gran parte fue que no puedes hacer dos cosas a la vez. Entonces, si estaba en la ducha y mi esposa intentaba lavar los platos, mi ducha había terminado. Simplemente salí", comentó Gilmer con una leve sonrisa. "Mi esposa me exigió que lo quitara después de un día y medio".

Después de que un cliente use más del 150% de su asignación de agua cuatro veces, estará en la fila para instalar el limitador de flujo. Las Vírgenes dice que unas 1.600 conexiones, o poco más del 7% de su base de clientes, entra en esta categoría.

"No pretende ser punitivo", asegura McNutt. "Tiene la intención de decirle a la gente... esta sequía es increíblemente grave y lo que necesitamos que hagas es tu parte".

McNutt agregó que Las Vírgenes lidera con el ejemplo en California, ya que "utiliza estos dispositivos de restricción de flujo con fines de conservación".

"Lideramos este cargo de cómo podemos hacer que la gente deje de usar tanta agua con el avance del cambio climático".