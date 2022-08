Se espera que la misión de la Agencia Internacional de Energía Atómica visite Zaporiyia en los "próximos días"

¿Qué pasaría si atacan la central nuclear de Zaporiyia? 2:52

(CNN) -- Se espera que los inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA, por sus siglas en inglés) vayan a la central eléctrica de Zaporiyia, controlada por Rusia, “en los próximos días” en medio de nuevos bombardeos en la instalación y crecientes temores sobre un posible accidente nuclear.

El jefe de la IAEA, Rafael Grossi, "dijo que continuaba sus consultas con todas las partes con el objetivo de enviar una misión de expertos a la #ZNPP (planta nuclear de Zaporiyia, en español) en los próximos días para ayudar a garantizar la seguridad nuclear allí", tuiteó este domingo el organismo de control nuclear de las Naciones Unidas.

El propio Grossi es miembro del equipo que participa en la misión de expertos, según un informe del New York Times. El diario dice que vio a Grossi en una lista de nombres, que también incluía a "otros 13 expertos de países en su mayoría neutrales".

“No están representados ni Estados Unidos ni Gran Bretaña, países que Rusia desprecia como injustamente sesgados debido a su fuerte apoyo a Ucrania”, informó el Times.

Cuando CNN contactó a la IAEA el domingo sobre la composición de la misión de expertos, el organismo de control nuclear se negó a comentar y dijo que no haría pública esa información y que "todas las misiones de la IAEA tienen miembros de diferentes Estados miembros, seleccionados sobre la base de su experiencia relevante. Son funcionarios públicos internacionales que representan al IAEA, no a sus países".

El anuncio del IAEA se produce cuando tanto el Ministerio de Defensa de Rusia como el operador nuclear de Ucrania, Energoatom, informaron el sábado que el sitio de la planta de energía nuclear de Zaporiyia fue bombardeado repetidamente durante las últimas 24 horas, culpándose mutuamente por el bombardeo. Energoatom señaló el viernes que la planta había sido reconectada a la red eléctrica de Ucrania un día después de que la instalación fuera desconectara por primera vez en su historia.

Las autoridades de la ciudad de Zaporiyia también han puesto a disposición de los residentes píldoras de yoduro a medida que aumenta la preocupación por un posible accidente nuclear. El domingo temprano, Energoatom dijo en Telegram que, según el pronóstico de viento del lunes, si ocurriera un accidente nuclear severo, la nube de radiación "cubrirá parte del sur de Ucrania y las regiones del suroeste de Rusia".

En un tuit del domingo, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, pidió a las fuerzas rusas que abandonaran las instalaciones.

“Durante décadas, la seguridad nuclear ha sido la principal prioridad de Ucrania, especialmente dado nuestro trágico pasado. Los invasores rusos convirtieron la central nuclear de Zaporiyia en una base militar, poniendo en riesgo a todo el continente. Los militares rusos deben salir de la planta, no tienen nada que hacer allí", escribió.

También el domingo, el Ministerio de Defensa ruso culpó nuevamente a Ucrania por continuar con las "provocaciones para crear la amenaza de un desastre nuclear provocado por el hombre" en la planta de energía de Zaporiyia. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, calificó este domingo las acciones de Ucrania en torno a la planta como "terrorismo nuclear". Agregó que Rusia cree que se llevará a cabo la inspección de la planta de energía por parte de la IAEA y que Rusia no fue "persuadida" de permitir la inspección.

Los ataques rusos han estado en curso en la región más amplia de Zaporiyia. El domingo, Oleksandr Starukh, jefe de la administración militar civil de la región de Zaporiyia, informó que los bombardeos rusos en la aldea Tavriyske de Zaporiyia destruyeron 15 casas. Starukh aseguró también que un día antes la policía recibió informes de bombardeos en un edificio residencial de cuatro pisos en la aldea de Kamianka en el distrito de Pology del oblast de Zaporiyia, lo que causó la muerte de cuatro civiles, incluidos dos menores.

El Ministerio de Defensa ruso dijo este domingo que golpeó la planta de Motor Sich en Zaporiyia, donde se reparan helicópteros militares ucranianos. Los funcionarios ucranianos no han comentado sobre esta afirmación y Ucrania no comenta sobre pérdidas militares. CNN no puede verificar de forma independiente esta afirmación.