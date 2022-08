Taylor Swift encarna el estilo de las “flappers” en un vestido de cristal de Oscar de la Renta

¿Por qué el color rosa está marcando tendencia en la moda? 2:17

(CNN) -- Taylor Swift no escatimó en glamur en los premios MTV Video Music Awards el domingo por la noche, luciendo un minivestido cubierto con cadenas de cristal de Oscar de la Renta. Con un escote halter alto y muchos brillos, el atuendo equilibraba la elegancia con la sensualidad y dejaba entrever el torso de la cantante.



Swift ya había anunciado su elección de vestuario en TikTok, publicando un video del antes y el después de su preparación para los premios. Al son del nuevo single de Blackpink, "Pink Venom", el último clip la muestra caminando hacia la cámara junto al coprotagonista del video, Dylan O'Brien, y la directora de fotografía, Rina Yang.

"Equipo 'All Too Well' llevando el dolor emocional a los VMAs", escribió en el pie de foto.

Los vestidos brillantes, de todas las longitudes, han sido un básico en el armario de Swift. Entre los más memorables recordamos un vestido plata con flecos que llevó a los premios Grammy 2010 y un vestido largo de un solo hombro a los VMAs en 2009 (cuando Kanye West infamemente secuestró su discurso de aceptación). El estilo de Oscar de la Renta de este año continuó con la temática, y lo completó con un lápiz de labios rojo intenso y un peinado recogido que enfatizaba la silueta de espalda descubierta del vestido. Lo combinó con unos tacones de cristal de Christian Louboutin.

Más tarde, Swift ganó no uno, sino dos de los premios "Moonman" de plata de los VMAs al mejor video de larga duración y al mejor video del año. La acompañaron en el escenario O'Brien y Yang, así como el productor del video, Saul Germaine, aunque su coprotagonista Sadie Sink no asistió.

Swift agradeció a sus colaboradores en el escenario y añadió: "Antes de esto, había dirigido y escrito mis videos musicales, pero nunca había hecho un cortometraje... Pusimos todo nuestro corazón en esto tratando de hacer algo que pudiera ser digno del amor que ustedes, los fans, han mostrado a esta canción".

publicidad

Durante su discurso de aceptación del mejor video musical, la cantante soltó una gran bomba: la fecha de lanzamiento de su próximo álbum, que llegará el 21 de octubre.

Los premios también contaron con las actuaciones de Blackpink, Lizzo y la estrella sorpresa Fergie, que se unió al copresentador Jack Harlow para interpretar su tema "First Class". Celebridades como Lil Nas X y Conan Gray también deslumbraron en la alfombra negra con impresionantes conjuntos de género fluido, mientras que figuras como Chloe Bailey y Sabrina Carpenter también optaron por estilos brillantes.