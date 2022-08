Así será la tarjeta/cédula para votar en el Plebiscito constitucional de Chile 2022

Así ven los chilenos el plebiscito que pretende cambiar la Constitución 3:05

(CNN Español) -- Este domingo 4 de septiembre, en Chile tendrá lugar el plebiscito constitucional, con el cual los chilenos decidirán si aprueban o no la nueva Constitución del país.

Este plebiscito llega luego de que la Convención Constitucional produjera en julio el borrador de una nueva Constitución, casi tres años después del "estallido social" en las calles de Chile que llevó a un referéndum para cambiar la Carta Magna.

Los chilenos saldrán a votar, de manera obligatoria, el domingo en un horario de 8:00 am a 6:00 pm, de acuerdo con el Servicio Electoral de Chile (Servel).

Cabe recordar que quienes no voten recibirán una sanción. Las únicas personas que no incurrirán en sanción serán las que no voten "por enfermedad, ausencia del país, encontrarse el día del plebiscito en un lugar situado a más de doscientos kilómetros de aquel en que se encontrare registrado su domicilio electoral o por otro impedimento grave", y tendrán que comprobar su situación ante el juez competente, según el artículo 142 de la actual Constitución chilena.

¿Cómo será la tarjeta electoral del plebiscito constitucional?

Cuando llegues al lugar donde te toca votar (puedes consultar mesa y local de votación aquí), los vocales te pedirán tu identificación (cédula de identidad o pasaporte) y luego te entregarán tarjeta electoral, estampilla y un lápiz (puedes llevar el tuyo también).

publicidad

El artículo 142 de la Constitución menciona que la cédula/tarjeta electoral mostrará la siguiente leyenda: "¿Aprueba usted el texto de Nueva Constitución propuesto por la Convención Constitucional?".

Teniendo esto en cuenta, tendrás dos opciones para votar: "Apruebo" y "Rechazo".

El Servel dio a conocer este martes 30 de agosto cómo será la tarjeta electoral con esa pregunta y las dos posibles respuestas. Te la mostramos a continuación: