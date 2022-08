El oeste de EE.UU. se enfrentará a una ola de calor récord prolongada esta semana

(CNN) -- Se avecinan algunas de las temperaturas más cálidas del año en la Costa Oeste y es posible que se mantengan peligrosamente calurosas hasta el Día del Trabajo, a medida que se acumula una mega ola de calor a largo plazo.



Más de 55 millones de personas están actualmente bajo alertas de calor desde el sur de California a través del Valle de San Joaquín y en partes del noroeste, incluyendo 20 de las ciudades más pobladas a lo largo de la costa oeste.

"Las temperaturas podrían superar los 43,3 °C en partes del suroeste, donde actualmente está en vigor una advertencia por calor excesivo", escribió el Centro de Predicción del Tiempo (WPC, por sus siglas en inglés).

Las zonas con mayores dificultades estarán en el suroeste, donde el calor será más intenso.

"Puede que se rompan algunos récords, pero las temperaturas máximas récord son muy altas en esta época del año", dijo la oficina del NWS en Los Ángeles. "Rompa récords o no, esta ola de calor prolongada va a ser muy peligrosa".

Podrían romperse más de 100 récords en el Oeste.

Thanks to our partners at @ReadyLACounty for getting the Heat Risk graphics out.

To find out more about Heat Risk, check out the website:https://t.co/5YfBnhG3CY

This will be a prolonged heat event for the entire area. Be prepared. #CAwx #LAHeat https://t.co/kOKwD7u5gU

— NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) August 30, 2022