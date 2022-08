Estos son los 10 tenistas masculinos con más títulos de Grand Slam

Djokovic de nuevo pone su ideología por delante de su carrera 4:06

(CNN Español) -- El US Open comenzó con la ausencia de Novak Djokovic, quien por su negativa a vacunarse contra el covid-19 no participa del torneo. De esta manera, el serbio se quedó sin la posibilidad de pelear por un nuevo Grand Slam. ¿Cuáles son los tenistas que más de estos títulos han ganado?

El español Rafael Nadal es el tenista masculino con más títulos de Grand Slam: actualmente tiene 22, tras su triunfo en mayo de 2022 en Roland Garros.

El jugador de 36 años ha ganado 14 títulos de Roland Garros, cuatro títulos del US Open, dos títulos de Wimbledon y dos del Abierto de Australia en su carrera, lo que lo convierte en el segundo hombre en la Era Abierta en ganar cada uno de los cuatro Grand Slams dos veces.

El primero en lograr esa hazaña fue Djokovic al lograr su segundo Roland Garros.

Novak Djokovic, justamente, está segundo en el ranking con 22 títulos. Le sigue el suizo Roger Federer con 21.

(El serbio perdió la posibilidad de competir en este US Open y empatar a Nadal ya que no está vacunado contra el covid-19 y las normas de Estados Unidos establecen que cualquier persona no estadounidense debe tener el esquema completo de vacunación contra el virus para obtener una visa y poder ingresar al país).

Detrás de las tres cabezas del tenis masculino mundial se encuentran el estadounidense Pete Sampras, con 14 títulos, y el sueco Bjorn Borg con 11, según Ultimate Tenis Statistics. Les siguen los estadounidenses Jimmy Connors, André Agassi e Ivan Lenl con ocho.

Y cierran el listado de los 10 tenistas con más títulos de Grand Slam John McEnroe, de Estados Unidos, y Mats Wilander, de Suecia, con siete reconocimientos cada uno.

Tres mujeres han logrado más títulos de Grand Slam que Nadal

Si tomamos en cuenta las competiciones femeninas, el ranking es diferente y Nadal no ocupa el primer puesto.

La australiana Margaret Court ostenta el récord, con 24 títulos en su haber. Le sigue la estadounidense Serena Williams con 23 y, para cerrar la terna, está la alemana Steffi Graf con 22 títulos.

Si Williams triunfa en este US open, podría empatar a Court y quedar a la cabeza del ranking.