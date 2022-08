Nadie ha reclamado el premio de lotería de US$ 1.340 millones

¿Qué pasa si el ganador no reclama el premio de Mega Millions? 0:59

(CNN) -- Hace aproximadamente un mes, se vendió un boleto para el segundo premio mayor más grande de Mega Millions, otorgándole al ganador cerca de US$ 1.340 millones.

Solo hay un problema: el ganador aún no reclama su gigantesco premio.

El boleto se compró en una gasolinera Speedway en Des Plaines, a unas 32 kilómetros al noroeste del centro de Chicago, el 29 de julio, según el sitio web de la Lotería de Illinois. El boleto ganó el primer premio en el sorteo el mismo día.

Pero hasta el 30 de agosto, el premio mayor aún no se ha reclamado, dijo a CNN Meghan Powers, directora de comunicaciones de la Lotería de Illinois.

El ganador del premio mayor de Mega Millions no es el único ganador de la lotería que aún no ha recogido su premio. Según el sitio web de la Lotería de Illinois, aún no se han reclamado un premio de $US 1 millón que fue comprado en febrero y varios premios de seis cifras.

Los premios deben reclamarse dentro de un año, dice la Lotería de Illinois.

En un comunicado de prensa anterior sobre el premio, los funcionarios de la lotería dijeron que es bastante común que los ganadores de grandes premios esperen para cobrar sus ganancias.

“Para un premio de esta magnitud, no es inusual que el ganador tarde un tiempo en reclamarlo”, dijo el director de la Lotería de Illinois, Harold Mays, en el comunicado. “Estoy seguro de que están pasando por una variedad de emociones”.

La lotería recomienda a los ganadores que firmen el reverso de su boleto y lo guarden en un lugar seguro, consulten con asesoramiento financiero y legal profesional sobre sus ganancias y luego llamen a la línea directa de la lotería para programar un horario para reclamar su premio.

Incluso si se reclama el premio, es posible que el público en general nunca sepa quién es el afortunado ganador. Los ganadores de US$ 250.000 o más pueden permanecer en el anonimato en Illinois, dice la lotería.

“Trabajaremos en estrecha colaboración con el ganador para respetar cualquier deseo de privacidad y apoyarlo en todo lo que podamos para brindarle una experiencia ganadora positiva”, dijo Mays en el comunicado.