Los tenistas (hombres y mujeres) con más títulos en la historia

(CNN Español) -- Los récords en el tenis se remontan a décadas atrás: John McEnroe y Martina Navratilova son los deportistas que más títulos han logrado en la ATP y WTA, respectivamente, al combinar sencillos y dobles. Estas son las estadísticas que debes conocer.

En cada Abierto masculino, las miradas suelen estar concentradas en Rafael Nadal y Novak Djokovic, que ocupan el primer y segundo puesto en el ranking de más títulos de Grand Slam. En este US Open, sin embargo, la situación cambia ya que el serbio, por su negativa a vacunarse contra el covid-19, no está compitiendo por el título que le permitiría empatar al español.

En el terreno del Abierto femenino la cosa cambia: si llegara a ganar, Serena Williams lograría empatar a la tenista histórica que hoy encabeza el podio de más títulos de Grand Slam, la australiana Margaret Court.

Pero estas no son las únicas estadísticas a tener en cuenta. Aquí, un repaso de los tenistas con más títulos que debes conocer.

McEnroe y Navratilova, dueños de los récord Guinness

El récord Guinness a la mayor cantidad de títulos de la ATP lo tiene, desde enero de 2021, el estadounidense John McEnroe.

Durante su carrera ha ganado 155 títulos de la asociación: 77 individuales y 77 de dobles. De ese total hay 17 títulos de Grand Slam en tres categorías distintas, individuales (siete), dobles masculinos (nueve) y dobles mixtos (uno).

Si comenzaste a interesarte por el tenis recientemente, es probable que no recuerdes los Grand Slam individuales de McEnroe porque esas victorias tienen varias décadas ya: sucedieron entre 1979, un año después de que se convirtiera en tenista profesional, y en 1984.

Además, según la información del Guinness World Records, su palmarés incluye ocho campeonatos anuales que ganó entre 1978 y 1989.

Entre las mujeres, el Guinness lo tiene Martina Navratilova, estadounidense nacida en Checoeslovaquia, quien durante su carrera obtuvo 344 títulos de la WTA.

Navratilova ganó 167 títulos individuales y 177 de dobles y ostenta también con récord de más cantidad de Grand Slam (59).

En esas competencias ganó 18 individuales, principalmente en la década de 1990, 31 dobles femeninos y 10 dobles mixtos.

Ese 59 también es impresionante si se toma en cuenta que la cantidad de finales jugadas fue de 85, es decir que ganó una amplia mayoría de las que compitió.

Los tenistas con más títulos individuales de ATP y WTA

John McEnroe se lleva el Guinness de títulos de la ATP, pero no es el tenista con más títulos individuales. Ese ranking lo lidera hasta ahora otro estadounidense, Jimmy Connors, con 109 victorias.

Le sigue el suizo Roger Federer con 103 y en tercer lugar se ubica el checo-estadounidense Ivan Lendl con 94 títulos. Cierran los cinco primeros puestos Rafael Nadal (92 títulos) y Novak Djokovic (88).

McEnroe, en este ranking, quedaría en el sexto puesto con 77 títulos.

En el caso de las mujeres sí encabeza Navratilova el ranking de más títulos de sencillos de la WTA. Tiene 167, lo que la deja con una diferencia de más de una decena con respecto a la segunda, que es la estadounidense Chris Evert, con 154 títulos.

En el tercer puesto está la alemana Steffi Graf con 107 y cierran el top cinco la australiana Margaret Court (92 títulos) y Serena Williams (73).

Hombres

🇺🇸 Jimmy Connors: 109 títulos de ATP 🇨🇭Roger Federer: 103 🇨🇿 🇺🇸 Ivan Lendl: 94 🇪🇸 Rafael Nadal: 92 títulos 🇷🇸 Novak Djokovic: 88

Mujeres

🇨🇿 🇺🇸 Martina Navratilova: 167 títulos de WTA 🇺🇸 Chris Evert: 154 títulos 🇩🇪 Steffi Graf: 107 🇦🇺 Margaret Court: 92 🇺🇸 Serena Williams: 73

Los ganadores de más torneos de Grand Slam

El español Rafael Nadal es el tenista masculino con más títulos de Grand Slam (los cuatro torneos más importantes del circuito mundial: Abierto de AustraliaRoland Garros, Wimbledon y Abierto de Estados Unidos). Actualmente tiene 22.

Su título más reciente lo obtuvo en mayo con el triunfo en Roland Garros. Sin embargo, desde enero se encuentra en la cima del podio. Ese mes, con la victoria en el Abierto de Australia, superó a Roger Federer y Novak Djokovic.

El jugador de 36 años ha ganado 14 títulos de Roland Garros, cuatro títulos del US Open, dos títulos de Wimbledon y dos del Abierto de Australia en su carrera, lo que lo convierte en el segundo hombre en la Era Abierta (desde 1970, cuando se unificaron los torneos de tenis) en ganar cada uno de los cuatro Grand Slams dos veces.

A Nadal le sigue de cerca el Novak Djokovic, que cuenta hasta ahora con 21 títulos de Grand Slam en su palmarés.

Djokovic no podrá intentar igualar al español en el actual US Open porque, debido a su negativa a vacunarse contra el covid-19, no puede participar de la competición (las reglas actuales de Estados Unidos establecen que cualquier persona no estadounidense debe tener el esquema completo de vacunación contra el virus para obtener una visa y poder ingresar al país).

No estar vacunado le ha costado el puesto en varios torneos: Australia deportó a Djokovic enero y le impidió participar en su Abierto, mientras que tampoco pudo competir en el Indian Wells ni en el Abierto de Miami en marzo.

Sí tuvo vía libre para participar en Wimbledon en julio, que fue donde obtuvo su título más reciente.

El tercer lugar lo ocupa el suizo Roger Federer con 20 títulos de Grand Slam hasta el momento.

En el ranking le siguen, con una amplia diferencia, tres históricos: el estadounidense Pete Sampras (14 títulos de Grand Slam), el sueco Bjorn Borg (11) y el estadounidense Jimmy Connors (8).

Entre las mujeres, la australiana Margaret Court ostenta el récord en el terreno de los Grand Slam, con 24 títulos en su haber.

Le sigue la estadounidense Serena Williams con 23 y, para cerrar la terna, está la alemana Steffi Graf con 22 títulos.

El actual US Open podría ser el último de Williams, quien ha sugerido un posible alejamiento de las competencias (aunque no lo ha confirmado) y también su posibilidad para igualar a Court.

"Nunca me ha gustado la palabra jubilación. No me parece una palabra moderna. He estado pensando en esto como una transición, pero quiero ser sensible sobre cómo uso esa palabra, lo que significa algo muy específico e importante para una comunidad de personas", dijo Williams al respecto de su carrera en un artículo de Vogue publicado a principios de este mes.

Hombres

🇪🇸 Rafael Nadal: 22 grand slams 🇷🇸 Novak Djokovic: 21 🇨🇭 Roger Federer: 20 🇺🇸 Pete Sampras: 14 🇸🇪 Bjorn Borg: 11

Mujeres