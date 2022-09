Las 5 cosas que debes saber este 1 de septiembre: ¿Qué pasó realmente con los documentos clasificados de Mar-a-Lago?

El grupo consultor sobre vacunas de los CDC decidirá hoy si apoya la recomendación del uso de las dosis de refuerzo. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1. Los documentos clasificados de Mar-a-Lago

Documentos del Gobierno de EE.UU. "probablemente fueron ocultados y retirados" de una sala de almacenamiento en Mar-a-Lago como parte de un esfuerzo por "obstruir" la investigación del FBI sobre el posible mal manejo de materiales clasificados por parte del expresidente Donald Trump, dijo el Departamento de Justicia en una impactante presentación de la corte el martes por la noche.

2. Las cifras de Andrés Manuel López Obrador

AMLO, como se lo conoce popularmente al político mexicano, llegó a la presidencia con promesas de combatir la corrupción, hacer crecer la economía cuidando de los más pobres y pacificar el país. Pero ¿cómo le ha ido hasta ahora? Aquí, un balance de los números de su Gobierno, en el cuarto año de su sexenio.

¿Cómo define Aristegui al Gobierno de López Obrador? 0:53

3. El video del arresto del pastor negro

Un pastor negro en Alabama dice que fue arrestado mientras regaba las flores de su vecino, y su abogado calificó el incidente de "irracional, irresponsable e ilegal". En las imágenes de la cámara corporal de la policía de mayo y publicadas la semana pasada, se ve a un agente acercándose al hombre, Michael Jennings, quien le dice al policía que le han pedido que riegue las flores mientras un vecino no está.

Detienen a pastor negro en Alabama mientras regaba flores 1:33

4. Las dosis de refuerzo actualizadas

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) autorizó este miércoles las dosis de refuerzo actualizadas de las vacunas contra el covid-19 de Moderna y Pfizer. Las vacunas podrán administrarse una vez que las recomienden los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés). Está previsto que el grupo consultor sobre vacunas de los CDC vote el jueves si apoya la recomendación del uso de los refuerzos. A continuación, la directora de los CDC debe aprobar la recomendación.

publicidad

Las dosis de refuerzo heterólogas aumentan la inmunidad contra el covid-19 1:07

5. El mapa de los delitos violentos en EE.UU.

El presidente Joe Biden quiere que se contrate y entrene a 100.000 policías en los próximos cinco años como parte de su plan para lograr un "Estados Unidos más seguro". Pero ¿cuál es la situación en Estados Unidos? Mira aquí la comparación territorial con cifras del FBI.

Así es el plan de Biden para reducir el crimen en EE.UU. 2:54

A la hora del café

Qué hace que las picaduras de mosquitos piquen y qué hacer al respecto

Algunas personas parecen ser imanes de mosquitos: los insectos acuden a ellos dondequiera que estén, dejando picaduras en la carne expuesta, mientras que otras quedan relativamente ilesas y libres de picazón. ¿Cómo eligen los mosquitos a sus presas y cómo podemos repelerlos?

Así se ven un millón de mosquitos recolectados para la ciencia 1:12

Los esteroides comunes utilizados para el asma y las alergias están relacionados con el deterioro del cerebro

Tomar glucocorticoides orales o inhalados, un tipo de esteroide utilizado para frenar la inflamación en el asma y otros trastornos autoinmunes, puede estar relacionado con cambios perjudiciales en la materia blanca del cerebro, según un nuevo estudio.

Agosto, sin tormentas con nombre

No es tu imaginación. Las formaciones tropicales del Atlántico han estado muy tranquilas este año a pesar de que la NOAA y otros expertos pronostican una temporada superior a la media. No ha habido una tormenta con nombre desde principios de julio y es el primer agosto en 25 años en no tener una tormenta con nombre.

EE. UU. pronostica hasta 6 fuertes huracanes esta temporada 1:54

Por qué hay miles de millones de dólares en premios de lotería sin reclamar

Nadie ha reclamado el último premio mayor de Mega Millions que le otorga al ganador cerca de US$ 1.340 millones y quedan millones de boletos ganadores de diversas loterías. La pregunta es cuántos de ellos serán reclamados.

¿Qué pasa si el ganador no reclama el premio de Mega Millions? 0:59

Así nos pareció "Los anillos de poder"

"Los anillos de poder" es la primera producción audiovisual (sin contar videojuegos y otros formatos) del "El Señor de los Anillos" que no es dirigida por Peter Jackson. Sin embargo, la serie, al menos en los dos primeros episodios, sigue manteniendo la esencia que le impregnó el cineasta neozelandés. Parece exageración, pero no lo es por tres factores.

La cifra del día

100 kilómetros

Impresionantes nuevas imágenes satelitales que revelan el alcance de las inundaciones récord de Pakistán muestran cómo un río Indo desbordado ha convertido parte de la provincia de Sindh en un lago interior de 100 kilómetros de ancho.

Mira cómo las lluvias e inundaciones han afectado a Pakistán 1:00

La cita del día

“La frontera entre Colombia y Venezuela está mal señalizada y los ciudadanos estadounidenses corren el riesgo de cruzar accidentalmente a Venezuela y ser detenidos por ingreso ilegal”

La embajada de EE.UU. en Colombia advierte a estadounidenses sobre riesgo de detención en la frontera colombo-venezolana.

Y para terminar...

‘Esto es tan vergonzoso’: mujer queda atrapada boca abajo en un aparato en el gimnasio

Una mujer llamó al 911 mientras estaba atorada boca abajo en vertical en el gimnasio. Jeanne Moos de CNN cuenta junto a la protagonista sobre la llamada al 911 al revés.