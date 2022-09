El FBI tiene expedientes sobre una impactante lista de celebridades

¿Quiénes son los latinos entre los fugitivos más buscados por el FBI? 1:43

(CNN) -- The Monkees no son los únicos famosos que han llamado la atención del FBI a lo largo de los años.



Ahora que Micky Dolenz, el único miembro sobreviviente del grupo The Monkees, demandó a la agencia de seguridad para tener acceso a cualquier registro que el FBI pueda tener sobre ellos, parecería un crimen no mirar a algunas de las otras figuras de la cultura pop que el FBI ha investigado a lo largo de los años.

Los Monkees fueron investigados por el FBI por supuestas actividades contra la guerra de Vietnam en 1967, en relación con un concierto en el que mostraron imágenes y mensajes de protesta contra el conflicto, según la denuncia presentada por Dolenz.

Otras estrellas que también tenían expedientes relacionados con la política son el difunto cantante John Denver (cuya aparición en una manifestación contra la guerra en 1971, unida al consumo de drogas que documentó en su autobiografía de 1994 "Take Me Home: An Autobiography", lo puso en la mira del FBI), la famosa activista sorda y ciega Helen Keller (que era socialista, lo que se consideraba peligroso a principios del siglo XX) y la leyenda del béisbol Jackie Robinson (cuyo expediente contiene información sobre su trabajo en favor de los derechos civiles y la sospecha de que pudo tener vínculos con una organización comunista).

John Lennon y su esposa Yoko Ono también fueron objeto de un expediente del FBI, ya que el Beatle era bien conocido por el gobierno estadounidense por su postura antibélica.

El FBI tenía un expediente sobre la icónica actriz Marilyn Monroe, en parte debido a uno de sus maridos. El FBI sospechaba que el dramaturgo y guionista Arthur Miller, que estuvo casado con Monroe de 1956 a 1961, era comunista.

El FBI también había iniciado expedientes sobre los fallecidos raperos Christopher "Biggie Smalls" Wallace, también conocido como "The Nototrious B.I.G", Tupac Shakur y Russell Tyrone Jones, alias "Ol' Dirty Bastard" del Wu Tang Clan.

El fundador de Apple, Steve Jobs, se hizo acreedor de un expediente cuando se le consideraba para un posible nombramiento en el Consejo de Exportación del Presidente de EE.UU. en 1991, como el principal asesor presidencial sobre comercio internacional.

El FBI reunió expedientes sobre algunas celebridades no por sus actividades, sino por las acciones de otras.

El expediente sobre la difunta cantante Whitney Houston incluye información sobre un supuesto intento de extorsión contra ella y una intensa atención por parte de los fans, que incluía múltiples cartas y cintas de casete que recibió.

La difunta princesa Diana tenía dos breves expedientes del FBI, uno relativo a las amenazas contra ella y el príncipe Carlos cuando estaban casados y el otro sobre cuestiones de seguridad relacionadas con su viaje a Estados Unidos en 1989.

La Biblioteca de la Ley de Libertad de Información del FBI, que contiene algunos de los archivos relacionados con figuras de la cultura pop, publicó una exención de responsabilidad. Según el aviso legal, "la información encontrada en estos archivos puede no reflejar las creencias, posiciones, opiniones o políticas actuales del FBI".