Los asesores de vacunas de los CDC votaron para recomendar las dosis de refuerzo actualizadas de las vacunas contra el covid-19

¿Es el Paxlovid buena opción para el tratamiento contra covid? 1:38

(CNN) -- Los asesores de vacunas independientes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) votaron 13 a 1 el jueves para recomendar las dosis de refuerzo actualizadas de las vacunas contra el covid-19 de Pfizer/BioNTech y Moderna.

Ambas inyecciones son vacunas bivalentes que combinan la vacuna original de las empresas con una que se dirige a las subvariantes BA.4 y BA.5 de ómicron.

La vacuna actualizada de Pfizer es una dosis de 30 microgramos autorizada para personas mayores de 12 años. La vacuna actualizada de Moderna es una dosis de 50 microgramos autorizada para mayores de 18 años.

El Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (su sigla en inglés, ACIP) también votó para revocar sus recomendaciones anteriores para los refuerzos originales de Moderna y Pfizer para estos grupos de edad.

La directora de los CDC, la Dra. Rochelle Walensky, deberá decidir si aprobará la recomendación del comité antes de que se puedan administrar las vacunas.

publicidad

Una aprobación de los CDC significaría que los refuerzos actualizados podrían administrarse en cuestión de días, tanto a las personas mayores que recibieron un refuerzo hace solo unos meses como a las personas más jóvenes que no han sido elegibles para un refuerzo adicional durante la ola de ómicron.

Moderna vs. Pfizer-BioNTech 0:55

Varios miembros del comité dijeron que se sentían incómodos al recomendar una vacuna sin datos sobre su desempeño en humanos que la respaldaran.

"Hemos estado extrapolando los datos que se han visto con el bivalente BA.1 y, con suerte, tendremos datos similares para BA.4 y BA.5", dijo el Dr. Pablo Sánchez, pediatra de Ohio State Universidad y miembro del comité.

“Así que solo me preocupa esa extrapolación. Y porque, en última instancia, realmente no quiero establecer un precedente de recomendar una vacuna de la que no tenemos datos clínicos”, dice Sánchez.

Eso provocó una rápida refutación de los expertos gubernamentales que trabajan con el comité.

"Me gustaría recordarle al comité que todos los años usamos vacunas contra la influenza que se basan en nuevas cepas sin que se realicen estudios clínicos", dijo la Dra. Melinda Wharton, directora asociada de política de vacunas en el Centro Nacional de Inmunización y Enfermedades Respiratorias de los CDC.

El Dr. Doran Fink, subdirector de la División de Aplicaciones de Vacunas y Productos Relacionados de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) agregó: "Aprecio la cantidad de incomodidad que escucho de los miembros del comité a quienes se les pide que den este paso con las vacunas contra el covid-19 que no se les ha pedido que hagan previamente con las vacunas contra el covid".

"La FDA se sintió muy cómoda con el enfoque de extrapolar la seguridad y la eficacia, o más bien los beneficios conocidos y potenciales", dijo Fink.

Los refuerzos actualizados fueron autorizados por la FDA el miércoles. No reemplazan las vacunas para la serie primaria.

Alrededor de dos tercios de la población total de EE.UU. está vacunada contra el covid-19 con una serie de vacunas inicial, según datos de los CDC. Sin embargo, menos de la mitad de los que tienen su serie inicial, y menos de un tercio de la población total, también han recibido una dosis de refuerzo.

Naomi Thomas y Deidre McPhillips de CNN contribuyeron a este reporte.