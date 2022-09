Esto podría elevar el precio de la nueva línea del iPhone

Apple envía invitaciones para una presentación en septiembre 0:53

(CNN) -- Aunque se espera que Apple presente la nueva línea del iPhone 14 en su próximo evento del miércoles, todavía hay una gran incógnita en torno a cuánto cobrará el gigante tecnológico por la más reciente serie de smartphones.



Apple tiene algunos clientes famosos por su fidelidad. Sin embargo, a medida que las previsiones económicas más amplias se rebajan por doquier, podría ser un momento difícil para convencer a la gente de que actualice sus iPhones.

"Apple se enfrenta a un verdadero dilema de precios", dijo Ben Wood, analista jefe de la empresa de investigación de mercados CCS Insight. Además de la inflación y las presiones del costo de la vida que causan estragos en los consumidores, señaló que Apple se enfrenta simultáneamente a un aumento de los costos asociados a los componentes del iPhone y al transporte.

"Mi expectativa es que Apple probablemente tenga que subir los precios", dijo Wood a CNN Business. Pero dada la tensión a la que se enfrentan los consumidores, cree que Apple también hará "todo lo que pueda para que eso sea lo mínimo posible".

Más allá de las señales más amplias de un empeoramiento de la economía, Apple también se enfrenta a otros obstáculos a medida que se prepara para el lanzamiento del producto la próxima semana. Los contratiempos en la cadena de suministro derivados de la política china de “covid cero” se relacionaron en parte con la caída del 11% interanual de las ganancias trimestrales de la empresa, comunicada el mes pasado. Sin embargo, el CEO de Apple, Tim Cook, dijo en la llamada de resultados que no había "ninguna evidencia obvia de impacto macroeconómico" en las ventas del iPhone. Cook añadió que la empresa incluso estableció un récord en el tercer trimestre "tanto en ingresos como en número de usuarios que se pasaron al iPhone", y añadió que "los clientes siguen considerando que el iPhone sigue siendo el estándar de oro de los smartphones".

La ventas firmes del iPhone tienen que ver en parte con las predicciones de algunos expertos del sector de que Apple subirá el precio de sus nuevos iPhones, aunque es difícil predecir en qué medida.

Ming-Chi Kuo, un influyente analista de Apple con sede en Asia, tuiteó a principios de este mes que espera que Apple aumente el precio medio de venta de la línea de iPhone 14 en un 15% aproximadamente en comparación con la línea de iPhone 13. (Actualmente, el iPhone 13 normal, no mini, comienza en US$ 799, el iPhone 13 Pro en US$ 999 y el iPhone 13 Pro Max en US$ 1.099).

En una nota de investigación publicada el lunes, los analistas Dan Ives y John Katsingris de Wedbush Securities predijeron que Apple aumentaría el precio de sus nuevos modelos de gama alta en unos US$ 100. "Creemos que es probable que se produzca un aumento de US$ 100 en el precio del iPhone 14 Pro/Pro Max, dado el incremento de los precios de los componentes, así como la funcionalidad añadida en este nuevo lanzamiento", señalan en la nota. Entre los rumores se dice que las cámaras de los próximos modelos de iPhone Pro serán mejoradas para justificar posiblemente el aumento de precio, entre otras mejoras.

Los analistas de Wedbush también predijeron una fuerte demanda subyacente para el próximo iPhone, estimando que unos 240 millones de los mil millones de usuarios de iPhone en todo el mundo no han actualizado sus teléfonos en más de tres años y medio.

Wood también señaló que los iPhones de Apple están en cierto modo aislados de las presiones macroeconómicas. Además, los consumidores consideran cada vez más que los smartphones son "casi esenciales", en comparación con otros aparatos tecnológicos. "Si realmente se necesita un iPhone o no, es algo que se puede cuestionar, pero la gente que ya tiene un iPhone es increíblemente fiel", dijo Wood.

"Creo que Apple tiene algunas ventajas sobre sus rivales", añadió. "Hay gente que siempre está esperando un nuevo iPhone".

Apple, con su famoso hermetismo durante el período previo al lanzamiento de sus productos, no respondió a la petición de comentarios de CNN Business sobre los últimos precios del iPhone. La compañía envió la semana pasada invitaciones para su evento del 7 de septiembre, que ha sido apodado crípticamente: "Far out".

El evento se transmitirá en la página web de Apple desde la sede de la compañía en Cupertino, California a partir de la 1:00 p.m., hora del este.