Jane Fonda anuncia que fue diagnosticada con linfoma no Hodgkin

Jane Fonda, vista aquí en 2018, anunció que está recibiendo quimioterapia para tratar el linfoma no Hodgkin.

(CNN) -- Jane Fonda fue diagnosticada con linfoma no Hodgkin y comenzó un tratamiento de quimioterapia, dijo la legendaria actriz y activista en una publicación compartida en su cuenta oficial de Instagram.

"Este es un cáncer muy tratable. El 80% de las personas sobreviven, así que me siento muy afortunada", escribió Fonda.

“También tengo suerte porque tengo seguro médico y acceso a los mejores médicos y tratamientos. Me doy cuenta, y es doloroso, que soy privilegiada en esto. Casi todas las familias en Estados Unidos han tenido que lidiar con el cáncer en un momento u otro y demasiados no tienen acceso a la atención médica de calidad que estoy recibiendo y esto no está bien".

Fonda ha sido activa en la creación de conciencia sobre la crisis climática después de inspirarse en la joven activista ambiental Greta Thunberg.

Fonda lanzó un esfuerzo en 2019 llamado "Fire Drill Fridays", un esfuerzo de desobediencia civil para crear conciencia sobre los desafíos ambientales.

"El cáncer es un maestro y estoy prestando atención a las lecciones que tiene para mí", agregó Fonda sobre su diagnóstico. "Algo que ya me ha mostrado es la importancia de la comunidad. De crecer y profundizar la propia comunidad para que no estemos solos. Y el cáncer, junto con mi edad, casi 85 años, definitivamente me enseña la importancia de adaptarme a las nuevas realidades".

La serie de televisión de Netflix de Fonda "Grace and Frankie" concluyó su última temporada en abril. Fonda tiene proyectos de pantalla adicionales en proceso, según su perfil de IMDB.

Si bien no abordó sus compromisos profesionales en curso, Fonda dijo que su activismo continuará.

"Estamos viviendo el momento más importante de la historia de la humanidad porque lo que hagamos o dejemos de hacer ahora determinará qué tipo de futuro habrá y no permitiré que el cáncer me impida hacer todo lo que pueda, usando cada herramienta en mi caja de herramientas y eso incluye continuar construyendo esta comunidad de Fire Drill Fridays y encontrar nuevas formas de usar nuestra fuerza colectiva para lograr cambios", escribió. "Las elecciones intermedias se avecinan y van más allá de las consecuencias, por lo que pueden contar conmigo para estar junto a ustedes a medida que aumentamos nuestro ejército de campeones climáticos".