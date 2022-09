Rafael Nadal se sobrepone a golpearse en la cara con su propia raqueta para vencer a Fabio Fognini en la segunda ronda del US Open

Rafael Nadal recibe tratamiento médico en su nariz tras golpearse con su propia raqueta durante su partido contra Fabio Fognini en el US Open.

(CNN) -- Rafael Nadal se sobrepuso a golpearse accidentalmente en la cara con su propia raqueta para vencer a Fabio Fognini en la segunda ronda del US Open.

El tenista español de 36 años tuvo que remontar un flojo comienzo para vencer a Fognini en cuatro sets 2-6 6-4 6-2 6-1 este jueves por la noche en el estadio Arthur Ashe.

Pero la victoria llegó con un momento de miedo en el que iba a ser el último set, que dejó ensangrentado al 22 veces campeón de Grand Slam.

Cuando el español se estiró para devolver un revés a Fognini, la raqueta de Nadal rebotó en la pista y le golpeó inadvertidamente en la cara.

Nadal se agarró inmediatamente la nariz, dejando caer su raqueta y perdiendo el punto. Se tumbó en la pista junto a la silla del árbitro y apartó la mano de la nariz, mostrando la sangre que había empezado a brotar.

Necesitó un tiempo de espera médico para recibir atención por la lesión, y más tarde regresó para cerrar el set. Tras la victoria, Nadal restó importancia a la lesión, diciendo que sentía "un poco de dolor, sinceramente, pero bien".

"(Fue) solo un golpe fuerte. Al principio, pensé que me había (roto) la nariz porque fue un golpe al principio. Fue muy doloroso", explicó Nadal.

"Perdí un poco la... no sé cómo decirlo en inglés, pero un poco la sensación de mi cabeza. Se trata de estar un poco fuera del mundo. No sé, parece que no está (roto). No estoy seguro todavía. No lo sé. Creo que cada vez es más grande", añadió.

Y bromeó con una sonrisa: "No, eso es un shock de alguna manera, ¡me merecía jugar así de mal durante un tiempo!".

Además de reponerse de una nariz ensangrentada, Nadal también tuvo que luchar contra un raro mal comienzo.

El español cometió 27 errores no forzados en los dos primeros sets, y perdió su servicio cinco veces, cuatro de ellas seguidas. Lo calificó como "uno de los peores comienzos, probablemente de la historia".

"Pero eso es parte del juego. Hay que ser humilde, hay que aceptar la situación. No ha sido un mes fácil para mí, así que sé que este tipo de cosas pueden suceder. Es otra oportunidad para mí. Sigo vivo después de un partido como éste. Eso significa mucho".

La victoria significa que jugará contra Richard Gasquet en la tercera ronda del US Open. Nadal tiene un buen historial contra el francés, ya que ha ganado sus 17 enfrentamientos.