Dave Chappelle dice que Will Smith "interpretó a un hombre perfecto por 30 años", antes de la bofetada en los premios Oscar

Reaparece Will Smith con un mensaje para Chris Rock, sus colegas y seguidores 1:20

(CNN) -- El jueves por la noche, en el escenario de Liverpool, Dave Chappelle hizo una evaluación mordaz de la bofetada de los Oscar que retumbó en todo el mundo.



Chappelle se encuentra en medio de una gira de comedia con Chris Rock, quien fue abofeteado en marzo por el actor Will Smith mientras presentaba en el escenario de los Premios de la Academia.

"Mucha gente se olvida de quién es Will Smith", dijo Chappelle en el escenario del M&S Bank Arena de Liverpool, según el medio británico The Telegraph. "Entonces, 10 minutos antes de que fuera a recibir el premio más importante... actuó como si estuviera de regreso en Filadelfia".

Smith ganó el premio al mejor actor por su papel de Richard Williams, el padre de Venus y Serena Williams, en la película "King Richard". Pero su logro se vio ensombrecido por su conducta de esa noche, que fue condenada por la Academia y le valió a Smith una prohibición de 10 años de asistir a los actos de la Academia.

"Will interpretó a una persona perfecta durante 30 años, y se arrancó la máscara y nos mostró que era tan feo como el resto de nosotros", afirmó Chappelle. "Sean cuales sean las consecuencias... Espero que no vuelva a ponerse la máscara y deje respirar su verdadero rostro.... Puedo verme en ambos hombres".

Un representante de Chappelle confirmó la información de The Telegraph. CNN se puso en contacto con los representantes de Rock y Smith para obtener comentarios.

Chappelle hizo los comentarios durante el primero de los tres espectáculos que forman parte de su gira por el Reino Unido. Este fin de semana tienen programadas dos fechas consecutivas en el estadio O2 de Londres, y otras fechas en toda Europa.

Al parecer, Rock también se refirió a la bofetada, bromeando con que Smith "me golpeó por una broma de m****a, la broma más amable que he contado en mi vida", según The Telegraph y The Times of London.

En julio, Smith se sinceró sobre el incidente en un video publicado en Instagram, diciendo que estaba "profundamente arrepentido".