Cómo las aerolíneas te brindan acceso a Internet a 10.000 metros y por qué todavía se necesita mucho trabajo

(CNN Business) -- Los vuelos solían ser una oportunidad para relajarse (aunque un poco apretado) y ver una película estrenada recientemente o ponerse al día con la lectura. Ahora son solo otro lugar para iniciar sesión.

Delta y United alojan cada una más de 1,5 millones de sesiones WiFi a bordo al mes, dijeron las aerolíneas a CNN Business, mientras que JetBlue indicó que su servicio es utilizado por "millones de clientes" cada año. Southwest se negó a compartir números específicos, pero aseguró que el Wifi a bordo es "popular".

Alaska Airlines, por su parte, estima que alrededor del 35% de sus pasajeros en promedio utilizan sus servicios WiFi a bordo de US$ 8 que incluyen navegar por la web y transmitir.

Si bien la mayoría de las aerolíneas permitirán ciertas aplicaciones de mensajería de forma gratuita, el acceso completo a Internet en los cielos generalmente tiene un precio superior; Delta cobra casi US$ 50 por un pase mensual en vuelos de EE.UU. (aunque la aerolínea planea cambiar a una oferta de US$ 5 por vuelo por dispositivo Al final de este año). Pero con un mercado que actualmente se estima en alrededor de US$ 5.000 millones y se proyecta que crecerá a más de US$ 12.000 millones para 2030, según la firma de investigación Verified Market Research, hay mucho margen de mejora.

El internet a bordo ha existido durante casi dos décadas. El fabricante de aeronaves Boeing anunció su servicio, conocido como Connexion, en abril de 2000 y lo estrenó en un vuelo Munich-Los Ángeles de Lufthansa en 2004. Boeing descontinuó el servicio en 2006, diciendo que el mercado "no se había materializado" como se esperaba. Pero la llegada de los teléfonos inteligentes y los esfuerzos posteriores de una gran cantidad de proveedores de satélites y aerolíneas han ayudado a que la tecnología evolucione significativamente en la última década, aunque todavía tiene que ponerse al día para compararla con las redes domésticas y de oficina.

Cómo funciona

Hay dos tipos principales de conexiones a bordo. El primero, conocido como aire-tierra o ATG (por sus iniciales en inglés), se basa en antenas conectadas a la aeronave que captan la señal de las torres de telefonía celular en tierra.

Intelsat, que lanzó servicios aire-tierra con American Airlines en 2008, actualmente opera una versión de la tecnología en más de 1000 aviones en toda Norteamérica.

El principal inconveniente de esta tecnología es que, al igual que el servicio de telefonía celular en tierra, depende de la densidad y la conectividad de las torres, por lo que es probable que los vuelos sobre áreas rurales, desiertos o grandes masas de agua sufran caídas en la conectividad. Las velocidades máximas para estos sistemas son actualmente de alrededor de 5 megabytes por segundo (que es compartido por cientos de pasajeros), según Andrew Zignani, director de investigación de la firma de inteligencia tecnológica ABI Research que se especializa en conectividad inalámbrica. En comparación, las velocidades de descarga globales promedio para banda ancha móvil y fija son de alrededor de 30 megabytes por segundo y 67 megabytes por segundo, respectivamente, según datos recientes de la aplicación de monitoreo Speedtest.

“Hasta la fecha, los mayores problemas han sido la velocidad, la disponibilidad limitada, las brechas en la cobertura, las caídas y el precio”, afrmó Zignani a CNN Business.

Es por eso que las aerolíneas y los proveedores cambian cada vez más a conexiones satelitales que son relativamente menos susceptibles a las interrupciones porque pueden cubrir de manera más efectiva la totalidad de la ruta de vuelo desde el espacio y mantener la señal activa mientras se mueve por el aire.

Eso incluye a Intelsat, que tiene una red de más de 50 satélites que sirven a aerolíneas como Alaska, American, Delta, United, Air Canada, British Airways y Cathay Pacific.

“A medida que se actualizan las flotas de aviones regionales, esperamos que la mayoría migre a soluciones basadas en satélites”, dijo a CNN Business Jeff Sare, presidente de aviación comercial de Intelsat.

Viasat, otro proveedor importante usado por varias aerolíneas en todo el mundo, utiliza su propia red de satélites que brindan conectividad de alta velocidad y se prepara para lanzar otra constelación de satélites a finales de este año. La compañía debutó con sus servicios en JetBlue en 2013 y ahora atiende a más de una docena de aerolíneas en todo el mundo.

Pero incluso las conexiones satelitales actualmente tienen una capacidad de alrededor de 100 megabytes por segundo por avión o alrededor de 15 megabytes por segundo por dispositivo de pasajero, muy lejos de las velocidades de las que es capaz el WiFi terrestre.

Muchas aerolíneas utilizan una combinación de proveedores de Wi-Fi y tipos de tecnologías, según el tipo de aeronave y las rutas en las que deben implementarse.

Los jugadores más nuevos como Starlink, el servicio de Internet satelital administrado por la compañía SpaceX del multimillonario Elon Musk, también entra en el negocio. A principios de este año, SpaceX anunció una asociación con Hawaiian Airlines para proporcionar Internet de alta velocidad a través de la red de satélites de órbita terrestre baja de Starlink.

"Algunas de estas soluciones también adoptan un enfoque híbrido, combinando lo mejor de ambas tecnologías para garantizar una cobertura óptima según la ruta de vuelo específica", dijo Zignani. "Creo que veremos oportunidades para todas las tecnologías en los próximos años, y las asociaciones recientes muestran que cada tecnología tendrá su propio papel que desempeñar", agregó.

Retos y oportunidades

Todavía hay brechas entre el WiFi a bordo y las redes que usarías en tu hogar, oficina, cafetería o cualquier lugar en tierra.

Si bien la mayoría de las conexiones WiFi de las aerolíneas ahora admiten funciones de mensajería y redes sociales, y algunas incluso tienen capacidades de transmisión de video y TV en vivo, proporcionar a los usuarios el mismo nivel de ancho de banda y conectividad en el aire puede ser un desafío.

“El mayor punto de diferencia para el WiFi a bordo es la complejidad agregada por el elemento de movilidad”, dijo a CNN Business Don Buchman, vicepresidente y gerente general de aviación comercial de Viasat. “La aeronave viaja a una alta velocidad, generalmente se inclina durante el vuelo y, a menudo, vuela a través de grandes áreas geográficas que exigen una cobertura constante para una experiencia de conectividad en vuelo de alta calidad”.

Y aunque los satélites resuelven algunas de las restricciones a las que se enfrentan las torres de telefonía móvil, no siempre es sencillo ampliar la red de satélites para satisfacer la creciente demanda.

Como dice Sare de Intelsat: "Es mucho más rápido y económico desplegar nuevas torres celulares que lanzar un satélite en un cohete".

En una encuesta realizada el año pasado por Intelsat a aerolíneas, proveedores de servicios y fabricantes de equipos, el 65 % de los encuestados dijeron que anticipan aumentos en la cantidad de pasajeros que esperan estar conectados mientras vuelan. Los dos mayores impedimentos para aumentar la adopción de WiFi a bordo, indicó la encuesta, fueron el alto precio del servicio y la "mala conexión a Internet".

Empresas como Viasat, Intelsat y Starlink continúan ampliando esa capacidad, sin embargo, lanzan más satélites cada año anticipándose a la creciente demanda de sus servicios. Esa capacidad adicional no solo mejorará la experiencia en línea para los usuarios, sino que también podría brindarles a las aerolíneas más vías para monetizar y reducir el precio.

"Un ejemplo es el WiFi a bordo patrocinado por anuncios para que los pasajeros puedan acceder a WiFi de forma gratuita y utilizarlo como quieran", dijo Buchman, y agregó que Viasat también explora formas de utilizar sus servicios de conectividad para ayudar a las aerolíneas con funciones como la gestión de la tripulación y el mantenimiento de las aeronaves.

La mayor prioridad, según Sare de Intelsat, es acortar el tiempo que lleva hacer realidad esos avances tecnológicos, y prevé más asociaciones entre empresas para ayudar a hacer avanzar el estándar de la industria.

"Nuestra visión se logra cuando los pasajeros no pueden notar la diferencia entre estar conectados en tierra y en el aire".