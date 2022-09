Las 15 frases de la entrevista del papa Francisco

Los comentarios del papa Francisco sobre los abusos en la Iglesia católica 1:15

(CNN Español) -- ¿Qué piensa el papa Francisco sobre los abusos en la Iglesia? ¿Y sobre el papel de las mujeres en el Vaticano? Aquí repasamos las frases más destacadas de la entrevista del pontífice con CNN Portugal.

Los abusos sexuales en la Iglesia

Uno de los temas sobre los que el papa se explayó en la entrevista hecha el 11 de agosto fue sobre los abusos por parte del clero, a los que calificó como una "monstruosidad".

"El abuso de hombres y mujeres de iglesia, abuso de autoridad, abuso de poder y abuso sexual es una monstruosidad. Porque el hombre o mujer de iglesia, sea sacerdote, religioso, religiosa, o laico o laica, está llamado a servir, a crear unidad, a hacer crecer, y el abuso destruye siempre. Pero quiero ser muy claro en esto: el abuso es una realidad trágica de todos los tiempos, pero también de nuestros tiempos".

El pontífice apuntó con dureza contra los abusos que suceden en el seno de las familias. Cuando la periodista le dijo que la diferencia entre el pasado y el presente en la Iglesia es que ahora se sabe lo que sucede, esta fue su respuesta:

"Se sabe y eso está muy bien. Pero, lo que no se sabe, porque se tapa todavía es el abuso dentro de la familia".

Y descartó que, como algunos preguntan, los casos de abuso estén vinculados con el voto del celibato.

"Y después te vienen con preguntas. "¿No será que el celibato...?" No es nada del celibato (...) porque en las familias no hay celibato y todo eso y a veces sucede. Entonces es simplemente la monstruosidad de un hombre o una mujer de iglesia que está enfermo psicológicamente o es malvado y usa su postura para su satisfacción personal. Es diabólico".

Sobre la respuesta de la Iglesia, insistió en que la política es de tolerancia cero.

"Una cosa muy clave es tolerancia cero. Cero. Un sacerdote no puede seguir siendo sacerdote si es abusador. No puede actuar porque es un enfermo o un criminal".

El papel de las mujeres

El Vaticano anunció en julio que se había elegido a tres mujeres para que formaran parte del Dicasterio para los Obispos, la comisión que, entre otras tareas, nombra a los obispos. Al respecto dijo el papa:

"La Iglesia es mujer. La Iglesia. No es ‘el’ iglesia. Es mujer, es la esposa de Cristo. Y en la administración normal de la Iglesia faltaban las mujeres. Ahora hay secretarias de dicasterio, la vicegobernadora del Vaticano es una mujer. ¿Y por qué no poner para la elección de obispos mujeres también?".

Francisco, además, insistió en que la decisión de incluir más mujeres en ciertos puestos en el Vaticano no era el producto de una moda sino el resultado de un proceso cultural y de justicia.

"Entrar a la mujer no es una moda feminista, es un acto de justicia (ya) que culturalmente estaba dejada de lado". ¿Vos querés hacer algo por la Iglesia, meterte a monja? No. Puede ser una laica. Una laica que esté trabajando. Y acá en el Vaticano no solo los hombres, no, acá todos los bautizados tienen lugar".

En este sentido, el papa ahondó en reflexiones sobre las características que, a su juicio, distinguen a las mujeres, resaltando sus cualidades para hacer frente a los conflictos.

"La mujer tiene un modo de llevar adelante las cosas distinto al nuestro, porque tiene, razona de otra manera, tiene maternalidad que es distinto", dijo, y agregó: "La mujer, y esto es una cosa que la quiero decir porque es un homenaje a la mujer, nunca abandona lo perdido"

Las divisiones en la Iglesia por el Sínodo

La periodista Maria Joao Avillez consultó a Francisco sobre las divisiones en el seno de la Iglesia por el Sínodo, afirmando que por momento había "casi una guerra civil dentro de la Iglesia de unos obispos contra otros". "¿Estoy exagerando?", le preguntó, a lo que el papa contestó:

"Gracias a Dios que es guerra civil. Peor sería, peor sería una guerra eclesiástica. En todos los procesos están los que van bien con el proceso, los que van más adelante y los que van más atrás".

La guerra en Ucrania

Al ser consultado sobre la guerra, y sobre cuál era el mensaje que podía transmitir a los presidente Volodymir Zelensky y Vladimir Putin, el papa volvió a hacer énfasis en la importancia del diálogo, al que calificó como "muy difícil".

"Yo siempre creo que dialogando siempre se va adelante. ¿Sabe quién no sabe dialogar? Los animales. Son puro instinto".

El pontífice explicó que no puede viajar a la zona del conflicto por los problemas de su rodilla, aunque recordó que han estado en Kyiv varios representantes del Vaticano en los últimos meses.

"Hago lo que puedo y pido a toda la gente que haga lo que pueda. Entre todos se puede hacer algo. Y acompaño desde mi dolor y mi oración a todo lo que puedo. Pero es muy trágica situación.

El diálogo interreligioso

Francisco opinó que el diálogo interreligioso "no es hacer equilibrio" para ver cómo se ponen de acuerdo quienes tienen distintas opiniones sino escuchar al otro y "caminar juntos como personas". El papa abordó el tema a través de una anécdota personal. Contó que cuando era niño, por la década de 1930, en su ciudad había un grupo de "católicos muy cerrados" que le enseñaron que "los protestantes iban todos al infierno". El cambio en la visión llegó a través del testimonio de su abuela.

"Yo tenía cuatro años, cuatro años cuando escuché la primera palabra ecuménica de mi abuela. Íbamos caminando por la calle y por la vereda de enfrente venían dos señoras del Ejército de Salvación (...). Y yo le dije a mi abuela ‘esas señoras son monjas’. Y mi abuela dijo ‘son protestantes, pero son buenas’. Es la primera palabra ecuménica que yo escuché. Ese ver que Dios actúa a través de las culturas, a través de tradiciones religiosas de otra manera".

El sentido del humor

"Hace más de 40 años que rezo la oración para pedir el sentido del humor de Santo Tomás Moro".

La pregunta a los fieles

Cuando se le pidió un mensaje para la iglesia portuguesa, el papa afirmó que era necesario que cada uno se preguntara si tenía la "ventana abierta".

"Mira la ventana y pregúntate: ¿Tu vida tiene una ventana abierta? Si no la tiene, abrila cuanto antes. No estar con las narices a la pared ni un problema de lo que sea. Saber que estamos caminando hacia el futuro. Que hay un camino. Mira el camino. No te encierres en vos mismo".

La Jornada Mundial de la Juventud

La entrevista fue realizada por CNN Portugal, donde se celebrará en 2023 la próxima gran Jornada Mundial de la Juventud en la que se espera la presencia del pontífice. Sobre su participación dijo:

"El papa va a ir. O va a Francisco o va Juan XXIV, pero va el papa".