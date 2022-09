Resumen del plebiscito constitucional de Chile 2022: ganó el "rechazo"

La multa que deberán pagar quienes no votaron el referendo obligatorio

Las personas que tengan domicilio en Chile deberán votar el próximo 4 de septiembre y de no hacerlo, será multado "a beneficio municipal de 0,5 a 3 unidades tributarias mensuales", que actualmente está en 59.595 pesos chilenos, según el Servicio de Impuestos Internos. La cifra representa unos US$ 68 al cambio actual, aproximadamente.

Es decir, quien no vote tendría que pagar multas de entre US$ 34 y US$ 200.