¿Qué pasó entre Harry Styles y Chris Pine en el Festival de Cine de Venecia? Aquí te lo explicamos

(CNN) — La última conversación en internet relacionada con la película "Don't Worry Darling" involucra a las estrellas Harry Styles y Chris Pine y un (supuesto) escupitajo.



En imágenes del Festival de Cine de Venecia de este lunes, ahora ampliamente difundidas en las redes sociales, se ve a Styles acercándose a Pine para tomar asiento junto al actor en una proyección del thriller. Mientras Styles se mueve rápidamente a su asiento, hace un sutil movimiento de "puh" con la boca, lo que sugiere que puede haber escupido. Pine mira su regazo, hace una pausa en sus aplausos, luego niega con la cabeza y sonríe como si hubiera algún tipo de broma entre las dos estrellas.

#HarryStyles appears to spit on Chris Pine i won't sleep until i know the truth pic.twitter.com/wLXjIHTYgU — JZMaclin (@Mac70J) September 6, 2022

Otros argumentan que no se ve nada saliendo de la boca de Styles.

CNN se ha comunicado con los representantes de los actores para solicitar comentarios.

"Solo para ser claros, Harry Styles no escupió a Chris Pine", dijo un representante de Pine a la revista People. "No hay nada más que respeto entre estos dos hombres y cualquier sugerencia de lo contrario es un intento descarado de crear un drama que simplemente no existe".

Es el momento más reciente de la campaña cinematográfica que hace especular que no todo es amor entre los implicados en el proyecto.

Sin embargo, hubo muchas sonrisas del elenco en las celebraciones del lunes.

A Pine se le vio en la alfombra roja tomando fotos encantadoramente con una cámara desechable de la estrella de la película, Florence Pugh. Styles le dio un beso amistoso a su coprotagonista Nick Kroll durante una larga ovación de pie para la película después de la proyección.

La gente en las redes sociales se apresuró a señalar que no hubo mucha interacción pública entre la directora de "Don't Worry Darling", Olivia Wilde, y Pugh, pero Wilde no tuvo más que elogios para la actriz.

"Florence es una fuerza", dijo Wilde en una conferencia de prensa el lunes. "No tengo palabras para expresar lo honrada que me siento de tenerla como nuestra protagonista. Ella es increíble en la película".

A la directora se le preguntó sobre los informes de que ella y Pugh habían tenido una pelea.

"En cuanto a todos los interminables chismes de los tabloides y todo el ruido que hay, quiero decir, Internet se alimenta a sí mismo", dijo Wilde. "No siento la necesidad de contribuir. Creo que está suficientemente bien alimentado".

Worry? I’m not even here, darling. Caption: Chris Pine astral projecting at Venice Film Festival. September 5, 2022. pic.twitter.com/qSU1XbTWDp — Richard Newby (@RICHARDLNEWBY) September 5, 2022

Por cierto, durante esa misma conferencia de prensa, Pine parecía estar distraído a veces, lo que llevó a Twitter a denominar su aparición allí como "Proyección astral de Chris Pine".