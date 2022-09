El segundo sospechoso del apuñalamiento masivo en Canadá sigue prófugo después de que su hermano fuera encontrado muerto

(CNN) -- La policía de Canadá sigue en la búsqueda de uno de los sospechosos del apuñalamiento masivo que dejó 10 personas muertas y 18 heridas el domingo, luego de encontrar al otro hombre presuntamente responsable muerto.

Los investigadores de la Real Policía Montada de Canadá dijeron que hay informes de que el sospechoso Myles Sanderson pudo haber sido visto en James Smith Cree Nation el martes. La policía aconsejó a los que estaban en el área buscar refugio y no acercarse a él.

El posible avistamiento se produce dos días después de una ola de violencia que abarcó 13 escenas del crimen en una comunidad indígena y una aldea rural cercana, según las autoridades.

Menos de tres horas después de que se reportara el primer ataque, las autoridades identificaron a los sospechosos como Sanderson, de 30 años, y su hermano Damien Sanderson.

Damien Sanderson, acusado de múltiples delitos en relación con el apuñalamiento masivo, fue encontrado muerto el lunes en la Nación Cree James Smith en un "área con mucha hierba" cerca de una casa, dijo la policía.

No se creía que sus heridas fueran autoinfligidas, dijo la comisionada adjunta de la Real Policía Montada de Canadá, Rhonda Blackmore, y agregó que la oficina forense de Saskatchewan determinaría la causa exacta de la muerte.

Myles Sanderson es considerado "armado y peligroso", dijo Blackmore. Tiene un "largo historial criminal" y tenía órdenes de arresto antes de los apuñalamientos, dijo.

La policía advirtió que Sanderson también podría estar herido y podría tratar de buscar atención médica, pero no proporcionó más detalles sobre por qué creen que podría estar herido.

"Tenemos fuertes razones para creer que ha sufrido algunas lesiones. No estamos exactamente seguros de cuáles son", dijo Blackmore.

Aunque aún está prófugo, Sanderson fue acusado de asesinato en primer grado, intento de asesinato y allanamiento de morada en una residencia.

Una de las víctimas fue identificada como Gloria Burns, socorrista, según Reuters. Estaba respondiendo a una llamada de crisis cuando quedó atrapada en la violencia y murió, dijo su hermano Darryl Burns a Reuters, aunque la agencia no dijo si la llamada estaba relacionada con los apuñalamientos.

"Fue masacrada", dijo su hermano Ivor Burns a Reuters.

El lunes a la noche, la policía publicó nuevas imágenes del sospechoso en su cuenta de Twitter.

Instructions: The public should take appropriate precautions. Do not approach suspicious persons & report any information to your local police & emergencies to 9-1-1. pic.twitter.com/uOkR1ZtSoy

— RCMP Manitoba (@rcmpmb) September 5, 2022