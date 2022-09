Qué podemos esperar de la presentación del iPhone 14 en el evento "Far Out" de Apple

Rumores sobre el lanzamiento del nuevo iPhone 14 0:38

(CNN Business) -- Se espera que Apple presente su línea de iPhone 14 en el evento anual de septiembre de la compañía este miércoles.



El evento del producto, que se ha descrito con el eslogan “Far Out”, tendrá lugar en la sede de Apple en Cupertino, California, y será transmitido en vivo en el sitio web de Apple y sus canales en redes sociales.

La invitación de este año mostraba un cielo nocturno con una constelación de estrellas que formaban el logotipo de Apple, lo que llevó a algunos a especular que habría importantes actualizaciones de la cámara de los iPhones para permitir una mejor fotografía nocturna o a larga distancia. Pero, como es habitual en Apple, el gigante tecnológico no ha dado muchos detalles, ya que está creando una gran expectaitva e instando a los clientes a que estén atentos al gran día.

El evento comenzará a las 10 a.m. PT/1 p.m. ET del miércoles, y CNN Business lo cubrirá en vivo. A continuación, damos un vistazo a lo que se puede esperar del CEO Tim Cook y su equipo.

La estrella del espectáculo

Como cada año desde hace una década, se espera que Apple desvele su último iPhone en la conferencia magistral de septiembre.

Se espera que Apple vaya a lo grande con el iPhone 14, literalmente. Los rumores dicen que estrenará un teléfono de 6,7 pulgadas que no es un modelo Pro, lo que significa que tendrá el tamaño de pantalla más grande pero sin la etiqueta de precio más alta. La fábrica de rumores también sugiere que Apple podría deshacerse de su iPhone más barato, de tamaño mini, en la línea 14 para que no compitan con las ventas del iPhone SE.

Las previsiones apuntan a que el modelo Pro será ligeramente más delgado, y que la tan odiada muesca alrededor de la cámara frontal estará ausente en los nuevos modelos de iPhone.

Los observadores de Apple también se están entusiasmando con una posible mejora importante de la calidad de la cámara con el iPhone 14, posiblemente una que pueda grabar video en 8K. Si esto ocurre, podría ser uno de los mayores cambios en la calidad de la cámara del iPhone hasta la fecha.

La decisión del precio del iPhone 14 se está convirtiendo en una prueba para Apple ya que las condiciones económicas generales, tanto para el sector tecnológico como para los consumidores, han entrado en aguas turbulentas. Un puñado de analistas ha previsto ligeras subidas de precio para el último y mejor modelo de iPhone.

"Mi expectativa es que Apple probablemente tenga que subir los precios", dijo Ben Wood, analista jefe de la empresa de investigación de mercados CCS Insight, a CNN Business antes del evento.

Actualmente, el precio del iPhone 13 normal, no mini, comienza en US$ 799, el iPhone 13 Pro en US$ 999 y el iPhone 13 Pro Max en US$ 1.099. Algunos analistas pronostican una subida de precios de US$ 100 al menos en los modelos Pro y Pro Max de gama alta. Pero dada la tensión a la que se enfrentan los consumidores, cree que Apple también hará "todo lo posible para que sea lo menos posible". Esto podría significar ofrecer atractivas bonificaciones por canje, planes de pago a plazos y otras ofertas.

A pesar del aumento de la inflación y de otros obstáculos de la economía, Cook dijo en la última llamada de resultados de la compañía que todavía no ha habido "ninguna evidencia evidente" de impacto macroeconómico en las ventas del iPhone. Esto no significa que el gigante tecnológico sea inmune al empeoramiento del clima económico. En los tres meses que terminaron en junio, registró un descenso de ganancias de casi el 11%, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este acontecimiento también se produce en medio de los problemas de la cadena de suministro relacionados con la política de "cero covid" de China.

Por último, se ha hablado de que Apple podría eliminar el puerto Lightning del iPhone en los nuevos modelos y optar por un diseño con carga mediante MagSafe inalámbrico. También hay rumores de que algunos modelos estadounidenses podrían lanzarse sin una ranura SIM física, a medida que Apple avanza hacia un diseño de solo eSIM.

Apple Watch, fecha de lanzamiento de iOS 16 y más

Se espera que el miércoles se presenten nuevos modelos de Apple Watch, incluyendo una oferta de gama alta. También se espera que se anuncie la fecha oficial de lanzamiento de iOS 16, la tan anunciada última actualización que permitirá a los usuarios personalizar las pantallas de bloqueo de sus iPhone (como hace Android) y que incluye un iMessage renovado.

Lo que no hay que esperar

Dado que se espera que el nuevo iPhone sea el protagonista, muchos analistas no esperan que Apple lance nuevos iPads o computadoras Mac hasta octubre. Por supuesto, siempre podemos estar equivocados a la hora de confiar en rumores. También es improbable que Apple presente el miércoles su esperado visor de realidad aumentada.

A pesar de la afición de su rival Samsung por los dispositivos plegables, todavía no se espera que Apple presente un iPhone de este tipo este otoño.

CNN Business cubrirá en vivo la gran producción de Cook, síguela aquí mientras la compañía tecnológica más valiosa del mundo pone finalmente fin a todos los rumores y revela algunos de sus últimos gadgets en la cúspide de la ajetreada temporada de compras navideñas.